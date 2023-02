ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ ഭീഷണിക്കത്ത് 'ഏറ്റു', 109,500 ഡോളര്‍ തിരിച്ചുപിടിച്ചെന്ന് അവകാശവാദം

ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ അദ്ഭുത ശേഷികളെക്കുറിച്ച് നിറംപിടിപ്പിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ പല കഥകളും ദിവസേന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ആഗോള പ്രചാരം നേടിയ അവകാശവാദങ്ങളിലൊന്ന് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കനേഡിയന്‍ പ്രോഗ്രാമറായ ഗ്രെഗ് ഐസെന്‍ബര്‍ഗ് ആണ്. തങ്ങളുടെ കക്ഷിയായ, കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ആസ്തിയുള്ള ഒരു കമ്പനി 109,500 ഡോളര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ( കമ്പനിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.) തങ്ങള്‍ ആ കമ്പനിക്ക് നല്‍കിയ സേവനത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണിത്. ഇത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ആളുകള്‍ വക്കീലുമാരുടെ സഹായം തേടും. താന്‍ തേടിയത് ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ സേവനമായിരുന്നു എന്ന് ഗ്രെഗ് പറയുന്നു. വക്കീലിന് കുറഞ്ഞത് 1000 ഡോളര്‍ നല്‍കേണ്ടി വരും എന്നതിനാലാണ് ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ സഹായം തേടാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.



∙ ഒരു ഭീഷണിക്കത്ത് എഴുതുക

നീ ഒരു ഫിനാന്‍സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിനു വേണ്ടിയാണ് തൊഴിലെടുക്കുന്നതെന്ന സങ്കല്‍പ്പിക്കുക. നിന്റെ ജോലി കക്ഷികളില്‍ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയെടുക്കുക എന്നതുമാണ്. നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് 109,500 ഡോളര്‍ തിരിച്ചു നല്‍കാനുള്ള ഒരു കക്ഷിയെ പേടിപ്പിക്കാനുള്ള ഇമെയില്‍ തയാറാക്കുക. നേരത്തേ അയച്ച 5 മെയിലുകള്‍ക്ക് കക്ഷി മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. മാസങ്ങളായി നല്‍കാനുള്ള ബില്ല് അടയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുക, ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഗ്രെഗ് ചാറ്റിജിപിടിയ്ക്കു മുന്നില്‍ വച്ചത്.

∙ ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ ഭീഷണിക്കത്ത് 'ഏറ്റു'

'വിഷയം: അന്തിമ നോട്ടിസ്' എന്നു പറഞ്ഞ് ചാറ്റ്ജിപിടി എഴുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ്, അല്‍പം ചില മിനുക്കുപണികളോടെ താന്‍ കക്ഷിക്ക് ആയച്ചു, മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പണം തരാമെന്ന മറുപടിയും ലഭിച്ചുവെന്ന് ഗ്രെഗ് പറയുന്നു. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി എഴുതിയ കത്ത് ഏറ്റതെന്നത് തങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാന്‍ പോലും ആകുന്നില്ലെന്ന് ഗ്രെഗ് പറയുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ട്വിറ്റര്‍ വഴിയാണ് പങ്കുവച്ചത്. ചാറ്റ്ജിപിടി തയാറാക്കിയ കത്തടക്കം ഈ ലിങ്കില്‍ വായിക്കാം: https://bit.ly/3IUNA9l

∙ ചൈന പേടിച്ച് ചാറ്റ്ജിപിടി 'നിരോധിച്ചു'

ഞൊടിയിടയില്‍ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയ എഐ സേര്‍ച്ച് സംവിധാനമായ ചാറ്റ്ജിപിടി ചൈന 'നിരോധിച്ചു'. ചാറ്റ്ജിപിടി നല്‍കരുതെന്ന് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനദാതാക്കളോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഐ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്ക പ്രചാരണവേലകള്‍ നടത്തുമോ എന്ന ഭയം മൂലമാണ് നിരോധിക്കുന്നതെന്നാണ് അറിയിപ്പെന്ന് നിക്കെയ് ഏഷ്യ മെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ചൈനയില്‍ നിലവിലുള്ള സേര്‍ച്ച് എൻജിനുകള്‍ നല്‍കുന്ന ഉത്തരങ്ങളുടെ മേല്‍ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. എന്നാല്‍, ചാറ്റ്ജിപിടി നല്‍കുന്ന ഉത്തരങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കാരണമത്രെ.

∙ സർക്കാരിനോട് പോകാന്‍ പറഞ്ഞും ചൈനക്കാര്‍

അതേസമയം, നിരോധനത്തെ മറികടക്കാൻ നിരവധി ചൈനക്കാര്‍ വിപിഎന്‍ വഴി ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനു പുറമെ, ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ടെന്‍സന്റിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സമൂഹ മാധ്യമമായ വീചാറ്റില്‍ ഡസന്‍ കണക്കിന് മിനി പ്രോഗ്രാമുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയുന്നു. ഇവ ഉപയോഗിച്ചും സർക്കാരിന്റെ നിരോധനം ഏശാതെ ചൈനക്കാര്‍ക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു. അതേസമയം, സർക്കാർ നേരിട്ട് ജനങ്ങളോട് ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഉത്തരവിറക്കുകയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും രാജ്യത്തെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭീമന്മാരായ ടെന്‍സന്റിനോടും ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിനോടും ചാറ്റ്ജിപിടി സേവനം നല്‍കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് ടെക്‌നോളജി മേഖല

യൂട്യൂബ് അടക്കം ചില ഗൂഗിള്‍ സേവനങ്ങള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, റെഡിറ്റ്, തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നിരോധിച്ച ചൈന ചാറ്റ്ജിപിടിയെ സ്വീകരിക്കുമെന്നു കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് ആഗോള ടെക്‌നോളജി മേഖല ഈ വാര്‍ത്തയോട് പ്രതികരിച്ചത്. തങ്ങള്‍ക്ക് താത്പര്യമില്ലാത്ത ആപ്പുകളെയും സേവനങ്ങളെയും പല രാജ്യങ്ങളും നിരോധിക്കുന്നു. സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് വൈറല്‍ സമൂഹ മാധ്യമ ആപ്പായ ടിക്‌ടോക് അമേരിക്കയില്‍ നേരിടുന്നത്. ചൈന പ്രചാരണവേലകള്‍ നടത്തുമെന്നും തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ചോർത്തുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് അമേരിക്ക ഇത് നിരോധിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ, ചൈനയ്ക്കായി പരുവപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചാറ്റ്ജിപിടിയെ മാത്രമായിരിക്കും ചൈന ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാകുക.

∙ ചൈന മാത്രമല്ല, ജെപി മോര്‍ഗനും ചാറ്റ്ജിപിടി നിരോധിച്ചു

കമ്പനിയിലെ 250,000 ത്തോളം ജോലിക്കാരോട് ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ആഗോള തലത്തില്‍ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളില്‍ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജെപി മോര്‍ഗനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡേറ്റാ സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം മൂലമാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി നിരോധിക്കുന്നതെന്നാണ് ജെപി മോര്‍ഗന്റെ അധികാരികള്‍ പറഞ്ഞത്. ചാറ്റ്ജിപിടി വഴി പങ്കു വയ്ക്കപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ചോരുമോ എന്ന ഭയംമൂലമാണ് നിരോധനമെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് പറയുന്നു.

∙ ഞെട്ടി പ്രസാധകരും

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സുമൊത്തുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ സഹവാസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടമാണിത്. ചാറ്റ്ജിപിടി പുസ്തക-ലേഖന പ്രസാധക മേഖലയ്ക്കും കടുത്ത തലവേദനകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു ലഭിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ എഐ എഴുതിയതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതാണ് പ്രസാധകരെയും വെബ്‌സൈറ്റുകളെയും വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പ്രസാധകരായ ക്ലാര്‍ക്‌സ്‌വേള്‍ഡ് ആണ് ആദ്യമായി കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. അവര്‍ പുതിയ ലേഖനങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു സ്വീകരിക്കുന്നത് നിർത്തി. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഊഹിച്ചെടുക്കാന്‍ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും ക്ലാര്‍ക്‌സ്‌വേള്‍ഡ് എഡിറ്റര്‍-ഇന്‍-ചീഫ് നീല്‍ ക്ലാര്‍ക് പറഞ്ഞു.

∙ ടിക്‌ടോക് ആപ് അടക്കം ഉള്‍പ്പെടുത്തി മേഴ്‌സിഡീസ്-ബെന്‍സ് ഇി-ക്ലാസ് കാര്‍

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു പ്രശസ്തരായവര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വരെ നിര്‍മിച്ചിറക്കുന്ന പ്രവണതയാണോ ഇനി വരാന്‍ പോകുന്നത്? വിവിധ ആപ്പുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സര്‍മാര്‍ക്കുള്ള കാറുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങി. ജര്‍മന്‍ ആഢംബര കാര്‍ നിര്‍മാതാവ് മേഴ്‌സിഡീസ്-ബെന്‍സാണ് ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സര്‍മാര്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉള്‍ഭാഗമുള്ള പുതിയ ഇ-ക്ലാസ് കാര്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ടിക്‌ടോക് അടക്കമുള്ള ആപ്പുകളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആപ്പുകള്‍ക്കൊപ്പം മികവാർന്ന എന്റര്‍റ്റെയിമെന്റ് അനുഭവവും നല്‍കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളതാണ് കാറിന്റെ ഉള്‍ഭാഗമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. സംഗീതം, ഗെയിമുകള്‍, സ്ട്രീമിങ് കണ്ടെന്റ് തുടങ്ങി സേവനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ശേഷിയാണ് കാറിനുള്ളത്. ഈ വര്‍ഷമാണ് കാര്‍ പുറത്തിറക്കുക. മുഴുവന്‍ പേര് ഇ-ക്ലാസ്ഡബ്ല്യൂ214.

∙ പ്രധാന ഫീച്ചറുകള്‍

1. കൂറ്റന്‍ ടച് സ്‌ക്രീന്‍

2. സെല്‍ഫിക്കും വിഡിയോകള്‍ക്കുമായി ബില്‍റ്റ്-ഇന്‍ ക്യാമറ

3. ആമസോണ്‍ അലക്‌സയുടേതു പോലെ ശബ്ദത്താലുള്ള നിയന്ത്രണം

4. ടിക്‌ടോക്, ആംഗ്രി ബേഡ്‌സ്, വെബെക്കസ്, സൂം, വിവാള്‍ഡി എന്നീ അഞ്ച് ആപ്പുകള്‍

5. ആക്ടീവ് ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, സൗണ്ട് വിഷ്വലൈസേഷന്‍

6. വെല്‍നെസ് പ്രോഗ്രാം

7. ആന്റി-മോഷന്‍ സിക്‌നസ് പ്രോഗ്രാം

ഈ വാഹനത്തിൽ ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധ പതറാതിരിക്കാനുള്ള ഡ്രൈവര്‍ മോണിട്ടറിങ് സിസ്റ്റവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

