മനുഷ്യന് പകരം ചാറ്റ്ജിപിടി പണി തുടങ്ങി, കൂടുതൽ പേർക്ക് ജോലി പോകും! സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതെന്ത്?

2022 നവംബറില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പ്രസിദ്ധി അതിവേഗത്തിലാണ് കുതിച്ചുയര്‍ന്നത്. കവിതകളും തിരക്കഥകളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതിയും സംഗീതം രചിച്ചും എംബിഎ പരീക്ഷ വിജയിച്ചും എന്‍ട്രി ലെവല്‍ കോഡിങ് ജോലി മത്സരിച്ചു നേടിയുമെല്ലാം ഈ ചാറ്റ് ബോട്ട് വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടി. അപ്പോഴെല്ലാം പല ഭാഗങ്ങളില്‍ ഈ ചാറ്റ്‌ബോട്ട് മനുഷ്യരുടെ ജോലി കളയുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയര്‍ന്നു വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ പുറത്തുവന്ന ഒരു സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ടു പറയുന്നത് ചാറ്റ്ജിപിടി നിരവധി പേരുടെ ജോലിയുടെ അന്തകനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ്.



∙ മനുഷ്യന് പകരമായി ചാറ്റ്ജിപിടി

റെസ്യൂംബില്‍ഡര്‍ ഡോട്ട്‌കോം എന്ന വെബ് സൈറ്റ് നടത്തിയ സര്‍വേയാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി തൊഴിലുകളില്‍ ചെലുത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നത്. അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആയിരം കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ഇതില്‍ പകുതിയിലേറെ പേര്‍ ഇതിനകം തന്നെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പകരം ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ സേവനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് സമ്മതിച്ചു.

സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ വലിയ തോതില്‍ ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ തൃപ്തരാണെന്ന കാര്യവും റെസ്യൂംബില്‍ഡറിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 55 ശതമാനം പേര്‍ പറഞ്ഞത് ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പ്രകടനം അതിഗംഭീരമെന്നാണ്. 34 ശതമാനമാകട്ടെ വളരെ മികച്ചതെന്ന അഭിപ്രായവും രേഖപ്പെടുത്തി. വൈകാതെ തൊഴിലുടമകള്‍ ഇപ്പോള്‍ മനുഷ്യര്‍ ചെയ്യുന്ന പല ജോലികളും ചാറ്റ്ജിപിടിയെ ഏല്‍പിക്കാന്‍ തയ്യാറായേക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് സര്‍വേ ഫലം നല്‍കുന്നത്.

∙ ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ തുടക്കം

ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകളും വെബ് സൈറ്റുകളുമൊക്കെ തുറക്കുമ്പോള്‍ ഒരു ചാറ്റ് ബോക്‌സ് വശങ്ങളില്‍ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ. ഞാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണോ എന്ന ചോദ്യവുമായി എത്തുന്ന ഇവ ചാറ്റ് ബോട്ടുകളാണ്. ഉപോഭോക്താക്കളുടെ പൊതു സംശയങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികളാണ് ഈ ചാറ്റ് ബോട്ടുകള്‍ നല്‍കുക. കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുള്ള ചാറ്റ് ബോട്ടുകളാണ് ആമസോണിന്റെ അലക്‌സ ആപ്പിളിന്റെ സിരി എന്നിവ. ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ പരിവേഷവുമായി ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ വരവ്.

സാധാരണ ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിനോ കോടിക്കണക്കിനോ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ പേജുകള്‍ ലിങ്കുകളായി നമ്മുടെ മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട പണി സെര്‍ച്ച് ചെയ്യുന്നയാളുടേതാണ്. എന്നാല്‍ ചാറ്റ്ജിപിടി കൂടുതല്‍ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ഉത്തരങ്ങള്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നു. ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമം 100 വാക്കില്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യക്കാരന്റേയും ആഫ്രിക്കക്കാരിയുടേയും ഒരു പ്രണയകഥ ഒരു തിരക്കഥയാക്കി തരാന്‍ പറഞ്ഞാലും അസൈന്‍മെന്റെ വെക്കാതിരിക്കാന്‍ എന്ത് കാരണം പറയുമെന്ന ചോദ്യത്തിനുമെല്ലാം നിമിഷങ്ങള്‍കൊണ്ട് ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് സാധിക്കും.

സാം ആള്‍ട്ട്മാനും ഇലോണ്‍ മസ്‌കും അടക്കമുള്ളവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് 2015ല്‍ ഓപണ്‍എഐ എന്ന കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഓപണ്‍എഐയുടെ ഉൽപന്നമാണ് ചാറ്റ്‌ബോട്ടായ ചാറ്റ്ജിപിടി. ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ ടെസ്‌ലയും സ്‌പേസ് എക്‌സും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനാല്‍ ഓപണ്‍എഐയില്‍ നിന്നും അദ്ദേഹം പിന്മാറിയിരുന്നു. വൈകാതെ മൈക്രോസോഫ്റ്റും മറ്റു രണ്ട് കമ്പനികളും ചേര്‍ന്ന് ഓപണ്‍എഐയുമായി കരാറിലെത്തുകയും അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയുമായിരുന്നു.

∙ പരിമിതിയും സാധ്യതയും വെല്ലുവിളിയും

ഒരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ മറുപടി ലഭിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്‌കൂളിലേക്കുള്ള ഹോംവര്‍ക്ക് ചെയ്യിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയത്തില്‍ ഒരു കവിതയെഴുതാനും ലോകത്തുള്ള എന്ത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചു നോക്കാനുമെല്ലാം സാധിക്കുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെപോലെയാണ് ഈ ചാറ്റ് ബോട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്‌കൂളുകളും കൊളജുകളുമെല്ലാം ചാറ്റ്ജിപിടിയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലുള്ള കമ്പനികള്‍ ചാറ്റ്ജിപിടിയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടുപോവുന്നത്. അവരുടെ സേര്‍ച്ച് എൻജിനായ ബിങ്ങില്‍ ആരംഭിച്ച ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ചാറ്റ് ഓപ്ഷന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്.

2021 സെപ്റ്റംബര്‍ വരെ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിലവില്‍ ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് ധാരണയില്ല. അതിനു ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് അറിവില്ലെന്നത് കുറവായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പായാണ് ചാറ്റ്ജിപിടിയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാവിയില്‍ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഓപണ്‍എഐ ചാറ്റ്ജിപിടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.

മുന്‍നിര കമ്പനികള്‍ക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടിയില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന സൂചനകളാണ് റെസ്യൂംബില്‍ഡറിന്റെ സര്‍വേ നല്‍കുന്നത്. ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തില്‍ എങ്ങനെ കൂടുതല്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കാമെന്ന് കമ്പനികളും ഉടമകളും ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ വഴിയിലൂടെ തൊഴില്‍ദാതാക്കള്‍ പോകുമ്പോള്‍ തൊഴില്‍ നഷ്ടമാവുമോ എന്ന ആശങ്കയും കൂടും.

