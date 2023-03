ഗൂഗിളിനു ശേഷം ആര്? അടുത്തകാലം വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിനു പോലും പ്രസക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിന്റെ അപ്രമാദിത്തവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അതിനു കാരണമായതാകട്ടെ ചാറ്റ്ജിപിടിയും. എന്താണിത്? എങ്ങനെയാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി ഗൂഗിളിന്റെ പകരക്കാരനാകുന്നത്? വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ടതിന്. ഏതെങ്കിലും അറിയേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ചാല്‍ വലിയൊരു കൂട്ടം വെബ് സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്കുകളാണ് ലഭിക്കുക. ഇതില്‍നിന്നു വേണ്ട ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട ജോലി നമുക്കാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായി തയാറാക്കിയ ഉത്തരം നല്‍കിയാണ് നിര്‍മിത ബുദ്ധിയും മെഷീന്‍ ലേണിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചാറ്റ്ജിപിടി ഞെട്ടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കവിതയും കഥയുമൊക്കെ എഴുതാനും പ്രോഗ്രാമിങ് നടത്താനും വലിയൊരു ലേഖനത്തിന്റെ അര്‍ഥം ചുരുക്കി പറയാനും ഹോം വര്‍ക്ക് ചെയ്യാനും എഴുതിയ വാക്കുകളിലെ ഗ്രാമര്‍ ശരിയാക്കാനുമൊക്കെ ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് അനായാസം സാധിക്കുന്നു. പുറത്തിറങ്ങി ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പിന്നിലുള്ള ബുദ്ധി സാം ആള്‍ട്ട്മാൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമറുടേതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരമൊരു കണ്ടെത്തലിലേക്ക് അദ്ദേഹമെത്തിയത്? പതിനാറാം വയസ്സിൽ വീടു വിട്ട കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. എങ്ങനെയാണ് നിർമിതബുദ്ധിയുടെ ലോകത്തേക്ക് സാം എത്തിയത്? സാം ആല്‍ട്ട്മാനെയും ലോകത്തെ മാറ്റി മറിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെയും പറ്റിയാണ് ഈ കഥ.

∙ കുട്ടി പ്രോഗ്രാമര്‍

അമേരിക്കയില്‍നിന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമറും നിക്ഷേപകനും സംരംഭകനുമൊക്കെയാണ് സാമുവല്‍ എച്ച്. ആള്‍ട്ട്മാന്‍. ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ മാതൃകമ്പനിയായ ഓപ്പണ്‍ എഐയുടെ സിഇഒയാണ് അദ്ദേഹം. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തില്‍ തന്നെ കംപ്യൂട്ടറിനോടും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനോടുമുള്ള ഇഷ്ടം സാം ആള്‍ട്ട്മാന്‍ പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എട്ടാം വയസ്സിലാണ് സാമിന് ആദ്യത്തെ കംപ്യൂട്ടര്‍ ലഭിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ ആ മക്കിന്റോഷ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സാമിന്റെ ജീവിതമായി മാറുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ എട്ടാം വയസ്സില്‍ തന്നെ കംപ്യൂട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്തു തുടങ്ങി.

∙ വെളിപ്പെടുത്തലും വെല്ലുവിളികളും

കൗമാരത്തില്‍ വച്ചുതന്നെ സ്വവര്‍ഗാനുരാഗിയാണെന്ന് സാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. 2000ത്തിന്റെ തുടക്ക വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സ്വവര്‍ഗാനുരാഗിയാണെന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമായല്ല ലോകം കരുതിയിരുന്നതെന്ന് പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സാം തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. പതിനാറാം വയസ്സില്‍ വീടു വിട്ടിറങ്ങിയ സാം ആള്‍ട്ട്മാന് സ്വവര്‍ഗാനുരാഗിയാണ് എന്നതിന്റെ പേരില്‍ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വവര്‍ഗാനുരാഗത്തിന്റെ പേരില്‍ സാമിനെ സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയിൽനിന്നു വരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അന്ന് താനൊരു സ്വവര്‍ഗാനുരാഗിയാണെന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് സാം ആള്‍ട്ട്മാന്‍ ചെയ്തത്. ഇന്നുപോലും പലരും മടിക്കുന്ന കാര്യം. വ്യത്യസ്ത അഭിരുചിയുള്ളവരെ കൂടി ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ എന്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പോലും തയാറാവുന്നില്ലെന്ന കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ ചോദ്യം അന്ന് സാം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ സംരംഭകനില്‍നിന്ന് നിക്ഷേപകനിലേക്ക്

വിഖ്യാതമായ സ്റ്റാന്‍ഫോഡ് സര്‍വകലാശാലയിലായിരുന്നു സാം ആള്‍ട്ട്മാന്റെ കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് പഠനം. രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം പത്തൊൻപതാം വയസ്സില്‍ സാമും രണ്ട് സഹപാഠികളും സ്വന്തം കമ്പനി സ്ഥാപിക്കാന്‍ കോളജ് വിട്ടിറങ്ങി. 2005ൽ സ്ഥാപിച്ച ‘ലൂപ്പിറ്റി’ന്റെ സഹസ്ഥാപകരിലൊരാളായി അദ്ദേഹം മാറി. ലൊക്കേഷന്‍ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിങ് മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനായിരുന്നു ഇത്. ഏഴു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം 2012ല്‍, 4.3 കോടി ഡോളറിന് ലൂപ്പിറ്റിനെ ഗ്രീന്‍ ഡോട്ട് എന്ന ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തു. ലൂപ്പിറ്റിന്റെ സഹസ്ഥാപകരിലൊരാളായ നിക് സിവോയായിരുന്നു ഒൻപത് വര്‍ഷത്തോളം ആള്‍ട്ട്മാന്റെ പങ്കാളി. ലൂപ്പിറ്റിനൊപ്പം ഒൻപതു വര്‍ഷത്തോളം നീണ്ട അവരുടെ ബന്ധവും അവസാനിച്ചു.

നിക്ഷേപക സ്ഥാപനമായ ‘വൈ കോംബിനേറ്ററാ’യിരുന്നു സാം ആള്‍ട്ട്മാന്റെ അടുത്ത തട്ടകം. എയര്‍ബിഎന്‍ബി, ഡ്രോപ്പ്‌ബോക്‌സ്, സെനെഫിറ്റ്‌സ്, സ്‌ട്രൈപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മുൻനിര കമ്പനികളില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തിയ വൈ കോംബിനേറ്ററിന്റെ മൂല്യം 2016 ആയപ്പോഴേക്കും 6500 കോടി ഡോളറായി കുതിച്ചു. പ്രതിവര്‍ഷം ആയിരം വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളുമായെത്തുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് വേണ്ട നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015ല്‍ 30 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപകരില്‍ ഒന്നാമനായി സാം ആള്‍ട്ട്മാനെയാണ് ഫോബ്‌സ് മാസിക തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 2019 മുതലാണ് അമേരിക്കൻ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനമായ ഓപണ്‍ എഐയിലേക്ക് സാം കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.

∙ ലോകം മാറ്റും ഓപണ്‍ എഐ

മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള ഭീഷണികളില്‍ നിര്‍മിത ബുദ്ധിയും റോബോട്ടിക്‌സുമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സാം ആള്‍ട്ട്മാനും ലോക കോടീശ്വരനും ടെക് ഭീമനുമായ ഇലോണ്‍ മസ്‌കുമെല്ലാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിര്‍മിത ബുദ്ധി മനുഷ്യനന്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന ആശയത്തില്‍നിന്നാണ് 2015ല്‍ ഓപണ്‍ എഐ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ലാഭരഹിത സ്ഥാപനമായി ആരംഭിച്ച ഓപണ്‍ എഐയുടെ സ്ഥാപകരില്‍ ആള്‍ട്ട്മാനും ഇലോണ്‍ മസ്‌കും ആമസോണ്‍ വെബ് സര്‍വീസും ഇന്‍ഫോസിസുമെല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഇവരടങ്ങുന്ന സംഘം 100 കോടി ഡോളറാണ് ഓപ്പണ്‍ എഐക്കു വേണ്ടി സമാഹരിച്ചത്.

സ്‌പേസ് എക്‌സിലേക്കും ടെസ്‌ലയിലേക്കും കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ഓപണ്‍ എഐയില്‍നിന്ന് 2018ല്‍ രാജിവെച്ചു. 2019ല്‍ ലാഭം ലക്ഷ്യമിടുന്ന കമ്പനിയായി മാറ്റിയ ഓപണ്‍ എഐ ഇപ്പോള്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലുള്ള വമ്പന്‍ കമ്പനികള്‍ക്കൊപ്പം സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ചാറ്റ്ജിപിടി, DALL.E പോലുള്ള നിര്‍മിത ബുദ്ധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചാറ്റ് ബോട്ടുകള്‍ ഓപണ്‍ എഐയുടെ കീഴിലാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഈ രണ്ട് ചാറ്റ് ബോട്ടുകളും വളരെ വേഗത്തില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രചാരം നേടി. ഇതില്‍ ചാറ്റ്ജിപിടി അടുത്ത ഗൂഗിളാണെന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വീകാര്യത വരെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

∙ ലോകാവസാന പേടി

ലോകാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് അടക്കം തന്റേതായ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നയാളാണ് സാം ആള്‍ട്ട്മാന്‍. കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടു പോയാല്‍ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ സംഭരിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. കോവിഡ് പടരുന്നതിനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് നല്‍കിയ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ പടര്‍ന്നു പിടിക്കാനിടയുള്ള മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക സാം വാള്‍ട്ട്മാന്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എച്ച്5എന്‍1 പക്ഷിപ്പനി വൈറസിനെ, പരീക്ഷണശാലയില്‍ മനുഷ്യരില്‍ അതിവേഗത്തില്‍ പടര്‍ന്നു പിടിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതില്‍ ഗവേഷകര്‍ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങള്‍ അടുത്ത 20 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ലോകമാകെ പടരുന്ന ഒരു മഹാമാരി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് അന്ന് സാം വാള്‍ട്ട്മാന്‍ പങ്കുവെച്ചത്. ആ ആശങ്ക ഒരു പരിധിവരെ സത്യമായെങ്കിലും കോവിഡിന്റെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന നാളുകള്‍ ഇന്ന് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഏഴു വർഷം മുൻപത്തെ ഓപൺഎഐ ഓഫിസ്. സാം ആൾട്ട്‌മാൻ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചത് (Photo: Twitter/SamAltman)

ഒരു ശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും സാധ്യമായ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയേയും മുന്‍കൂട്ടി കാണുന്നയാളെന്നാണ് സാം ആള്‍ട്ട്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയടക്കം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ജൂത പശ്ചാത്തലമുള്ള സാം, ഇസ്രയേലി പ്രതിരോധ സേനയില്‍നിന്ന് ഗ്യാസ് മാസ്‌കുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ തോക്കുകളും റേഡിയോ ആക്ടിവ് വസ്തുക്കളെ തടയാനുള്ള പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും വെള്ളത്തിന്റെയും ബാറ്ററികളുടെയും ശേഖരവുമെല്ലാം സാം അമേരിക്കയിലെ ‘ബിഗ് സര്‍’ എന്ന പ്രദേശത്ത് സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടായാല്‍ സ്വന്തം സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്നു രക്ഷപ്പെടാനാവുമെന്നാണ് സാമിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. മഹാമാരികള്‍ക്ക് പുറമേ കൊലയാളി റോബട്ടുകളും നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുമെല്ലാം മനുഷ്യര്‍ക്ക് വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത്.

∙ ‘ഇനിയെന്റെ ബുദ്ധിയും എടുത്തു കൊള്ളൂ’

സ്വന്തം മസ്‌തിഷ്‌കം ഡിജിറ്റലാക്കാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി മരിക്കാനും തയാറാണെന്ന് കരാറെഴുതി ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളയാളാണ് സാം. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്‌കത്തിലെ ചിന്തകളെ ഡിജിറ്റലാക്കുന്ന പരീക്ഷണത്തിലുള്ള നെക്ടോം എന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് കമ്പനിയുമായാണ് സാമിന്റെ കരാര്‍. ഈ കമ്പനിക്ക് 10,000 ഡോളര്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ സാം നല്‍കി കഴിഞ്ഞു. കരാര്‍ പ്രകാരം സാം ആള്‍ട്ട്മാന്റെ തലച്ചോര്‍ എംബാം ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് കംപ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങള്‍ മാറ്റുക. ഒരിക്കല്‍ എംബാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം ശരീരം ജീര്‍ണിക്കാതെ അവശേഷിക്കും. മരണശേഷമായിരിക്കും സാം ആള്‍ട്ട്മാന്റെ ഓര്‍മകള്‍ സഹിതം തലച്ചോറിലെ വിവരങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റുക.

എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ മരണാസന്നനായ അവസ്ഥയിലെത്തിയാല്‍ ദയാവധത്തിലൂടെ സാമില്‍ ഈ പരീക്ഷണം നടത്താന്‍ നെക്ടോമിന് സാധിക്കും. അമേരിക്കയിലെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ദയാവധം നിയമവിധേയവുമാണ്. സാമിന്റെ ചിന്തകള്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍ റോബോട്ടിന്റെ രൂപത്തില്‍ പുനരവതരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയെയാണ് ഈ പരീക്ഷണം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരേ സമയം അതിശയപ്പെടുത്തുന്നതും ലോകത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നതുമായ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിലാണ് സാം വാള്‍ട്ട്മാന്‍ തന്റെ സമ്പാദ്യവും ബുദ്ധിയും നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ചാറ്റ്ജിപിടിയിൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് അതിനെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സാമും കൂട്ടരും.

English Summary: Meet Sam Altman, Creator of ChatGPT and President of OpenAI