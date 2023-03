വരിക്കാർക്ക് തിരിച്ചടി? മൊബൈൽ നിരക്കുകൾ കുത്തനെ കൂട്ടുന്നു, സൂചന നൽകി എയർടെൽ മേധാവി

രാജ്യത്തെ മുന്‍നിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കൾ മൊബൈൽ നിരക്കുകൾ വീണ്ടും കൂട്ടിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എയർടെൽ ഈ വർഷം തന്നെ മൊബൈൽ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ വർഷം പകുതിയോടെ താരിഫ് വർധിപ്പിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതായി എയർടെൽ ചെയർമാൻ സുനിൽ ഭാരതി മിത്തൽ തന്നെ സൂചന നൽകി. എയർടെൽ പല സർക്കിളുകളിൽ നിന്നും 99 രൂപയുടെ മിനിമം റീചാർജ് പ്ലാൻ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റീചാർജ് പ്ലാൻ നിരക്ക് 57 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ച് 155 രൂപയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്.



അടുത്തിടെ നടന്ന മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിലാണ് മിത്തൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. വിപണിയിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ വരുമാനമാണ് കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനാൽ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2023 പകുതിയോടെ എയർടെൽ റീചാർജ് പ്ലാനുകളിൽ വലിയ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ടെലികോം കമ്പനികളെല്ലാം ഈ വർഷം തന്നെ കറഞ്ഞത് 10 മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ താരിഫ് വർധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഈ വർഷവും വരിക്കാർക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത്. മറ്റൊരു നിരക്ക് വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് ഭാരതി എയർടെല്ലിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഗോപാൽ വിറ്റൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഇതുവഴി ഓരോ ഉപയോക്താവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി വരുമാനം (ARPU) 200 രൂപയായി ഉയർത്താനാകുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

2021 നവംബറിലാണ് പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുടെ നിരക്കുകൾ 18 മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ വർധിപ്പിച്ചത്. വർഷവും താരിഫ് വർധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ റിലയൻസ് ജിയോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ ഉപയോക്താവിൽ നിന്നുമുള്ള ശരാശരി വരുമാനം (ARPU) 300 രൂപയായി ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി എയർടെൽ വക്താവ് പറഞ്ഞു. 2021 നവംബറിലെ വർധനയ്ക്ക് മുൻപ് അവസാനം നിരക്ക് കൂട്ടിയത് ഏകദേശം 2 വർഷം മുൻപായിരുന്നു.

English Summary: Airtel CEO says users are using more data than what they pay for, confirms tariff hike soon