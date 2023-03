മസ്ക് ‘ചോറു കൊടുത്ത’ ചൈനയുടെ കയ്യില്‍ കടിക്കുന്നോ? കോവിഡ് ട്വീറ്റില്‍ പുലിവാല് പിടിച്ച് കോടീശ്വരൻ

ലോക കോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിച്ച ട്വിറ്റര്‍, ടെസ്‌ല കമ്പനികളുടെ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ഒരു ട്വീറ്റു വഴി പുലിവാലു പിടിച്ചെന്ന് സിഎന്‍ബിസി. കോവിഡ് വൈറസ് വുഹാന്‍ ലാബില്‍നിന്നു പുറത്തുവന്നതായിരിക്കാമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ‘ചെറിയ ആത്മവിശ്വാസം’ പ്രകടിപ്പിച്ച് അമേരിക്കന്‍ സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രസ്താവന റീട്വീറ്റ് ചെയ്തതാണ് മസ്‌കിനെ വെട്ടിലാക്കിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ചൈനീസ് സർക്കാർ നടത്തുന്ന ദ് ഗ്ലോബല്‍ ടൈംസ് മസ്കിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നു. ‘ചോറുതരുന്ന കയ്യില്‍ കടിക്കുന്നു’ എന്ന ചൊല്ലിനു സമാനമായ പ്രസ്താവനയാണ് മസ്കിനെതിരെ ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് നടത്തിയതെന്നാണ് സിഎന്‍ബിസി പറയുന്നത്.

∙ ചൈനയുമായി അകലുമോ?

ചൈനയുടെ രോഷത്തിനിരയായാല്‍ പുതിയ ട്വിറ്റര്‍ മേധാവിക്ക് ഏറെ നഷ്ടം വരാമെന്നാണ് ദ് വേര്‍ജും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്ര വലിയ മണ്ടത്തരം മസ്‌കില്‍നിന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെസ്‌ല കാറുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളുടെ പട്ടികയില്‍ രണ്ടാമതാണ് ചൈന. ഇതിനു പുറമെ, ടെസ്‌ലയുടെ പടുകൂറ്റന്‍ ഫാക്ടറികളിലൊന്ന് ചൈനയിലാണ്. ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാണത്തിനുള്ള ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ ഈ ഫാക്ടറിയിലാണ് നിര്‍മിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഷാങ്‌ഹായിലുള്ള ഈ ഫാക്ടറിയുടെ വികസനം നടക്കാതെ പോയത് മസ്‌കിന്റെ സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചൈനയ്ക്കുള്ള ആശങ്ക മൂലമാണെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വിവിധ ബിസിനസുകള്‍ ഒരേസമയത്തു നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഇവയെന്നും വേര്‍ജ് പറയുന്നു. ട്വിറ്റര്‍ വാങ്ങിയ മസ്‌കിന് അതുവഴി പ്രചരിക്കുന്ന കണ്ടെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് നേരത്തേ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

∙ കോവിഡ് പ്രശ്‌നം രാഷ്ട്രീയവല്‍ക്കരിക്കുന്നു

വുഹാന്‍ ലാബില്‍ നിന്നാണ് കോവിഡ് വൈറസ് പുറത്തുവന്നതെന്ന് ആരോപിക്കുക വഴി പ്രശ്‌നം രാഷ്ട്രീയവല്‍ക്കരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക എന്നാണ് ചൈന പറയുന്നത്. മസ്‌ക് ഇപ്പോള്‍ നടത്തിയ ട്വീറ്റ് ചൈനയ്ക്കു നേരെ നടത്തിയ വിരല്‍ചൂണ്ടലായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകളെ ചൈനയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകോപനപരമായാണ് ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി കാണുന്നത്. അതേസമയം, എന്‍ബിസി പുറത്തുവിട്ട വാര്‍ത്ത ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ചില കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചതായും ദ് വേര്‍ജ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ കോടീശ്വരരുടെ പട്ടികയില്‍ മസ്‌ക് വീണ്ടും ഒന്നാമത്

ടെസ്‌ല കാറുകളുടെ ഓഹരി വില വര്‍ധിച്ചതോടെ മസ്‌ക് വീണ്ടും ബ്ലൂംബര്‍ഗ് ബില്യനേഴ്‌സ് ഇന്‍ഡക്‌സില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ പുതിയ കണക്കു പ്രകാരം മസ്‌കിന്റെ ആസ്തി ഏകദേശം 7 ബില്യന്‍ ഡോളറാണ് വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ മസ്‌കിന്റെ ആസ്തി 187 ബില്യന്‍ ഡോളറായി. 2021ല്‍ ഏകദേശം 340 ബില്യന്‍ ഡോളര്‍ ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്ന മസ്‌കിന് 200 ബില്യന്‍ ഡോളര്‍ തകര്‍ച്ചയാണ് ഉണ്ടായത്. മസ്‌ക് തിരിച്ചു കയറുന്ന കാഴ്ചയാണിപ്പോള്‍ കാണുന്നത്.

∙ ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് എതിരാളിയുമായി മസ്‌ക്!

ടെക്‌നോളജി പ്രേമികളെയും സിലിക്കന്‍ വാലിയെയും ഒരുപോലെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ നിർമിത ബുദ്ധി ( ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്) സാങ്കേതികവിദ്യയായ ചാറ്റ്ജിപിടിക്കു ബദല്‍ ആപ് കൊണ്ടുവരാന്‍ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് അരങ്ങിലേക്കിറങ്ങുന്നു. ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാരായ ഗൂഗിള്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, മെറ്റാ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും പുതിയ രചനാ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പുറത്തെടുക്കുകയോ, പഴയതിനു മൂര്‍ച്ച കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണിപ്പോള്‍. ചാറ്റ്ജിപിടിക്കു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓപ്പണ്‍ എഐ സ്ഥാപിക്കാന്‍ അതിന്റെ മേധാവി സാം ആള്‍ട്ട്മാനൊപ്പം മസ്‌കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം.

∙ ഗൂഗിളിന്റെ ഡീപ് മൈന്‍ഡ് ഗവേഷകനെ ഒപ്പം കൂട്ടാന്‍ മസ്‌ക്

രചന സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് നാളിതുവരെ കാണാത്ത കാര്യക്ഷമതയുമായാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി ലോക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചത്. ഇതിനൊരു എതിരാളിയെ സജ്ജമാക്കണമെങ്കില്‍ മിടുക്കരെ ഒപ്പം കൂട്ടണമെന്ന് മസികിനോട് ആരും പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഗൂഗിള്‍ നേരത്തേ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനിയായ ഡീപ്‌മൈന്‍ഡ് എഐ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നു രാജിവച്ച ഗവേഷകന്‍ ഇഗോര്‍ ബാബുസ്ച്കിന്‍ (Babuschkin) മസ്‌കിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നേക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പണ്‍എഐയുടെ ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് 2018ലാണ് മസ്‌ക് രാജിവച്ചത്. മസ്‌കും ആള്‍ട്ട്മാനും ചേര്‍ന്ന് 2015 ലാണ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്.

∙ നടക്കുന്നത് പ്രാഥമിക ചര്‍ച്ചകള്‍

ഇപ്പോള്‍ മസ്‌കും ബാബുസ്ച്കിനും തമ്മില്‍ ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് എതിരാളിയെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ടീമിനെ വാര്‍ത്തെടുക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് ദി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, ബാബുസ്ച്കിന്‍ മസ്‌കുമായി ഇപ്പോഴും കരാര്‍ ഒപ്പുവച്ചതായി അറിയില്ലെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

∙ ട്വിറ്റര്‍ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസ വാര്‍ത്ത

മസ്‌ക് ഏറ്റെടുത്തതു മുതല്‍ കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലായിരുന്നു ട്വിറ്റര്‍ ജോലിക്കാര്‍. എപ്പോള്‍ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു അവര്‍. എന്നാല്‍, ഇതുവരെ പുറത്താക്കാത്ത ജോലിക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 'കനത്ത' സ്റ്റോക് അവാര്‍ഡ് മാര്‍ച്ച് 24ന് നല്‍കുമെന്നാണ് മസ്‌ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, 200 ജോലിക്കാരെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയും പിരിച്ചുവിട്ടുവെന്ന് ദ് ന്യൂയോര്‍ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ ഫോള്‍ഡബിൾ ഫോണ്‍ വിപണിയില്‍ ഇടിവ്

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസത്തിനിടയില്‍ മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളുടെ വില്‍പനയില്‍ ഇടിവുണ്ടായെന്ന് ഡിസ്‌പ്ലേ സപ്ലൈ ചെയില്‍ കണ്‍സൽറ്റന്റ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. തലേ വര്‍ഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിലെ കണക്കു പ്രകാരം 48 ശതമാനം ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

∙ ഫയര്‍-ബോള്‍ട്ട് സ്ഫിയര്‍ സ്മാര്‍ട് വാച്ച് പുറത്തിറക്കി, വില 2999 രൂപ

ഔട്ട്‌ഡോര്‍ സ്മാര്‍ട് വാച്ച് ശ്രേണിയില്‍ പുതിയ മോഡല്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫയര്‍-ബോള്‍ട്ട്. സ്ഫിയര്‍ എന്ന പേരില്‍ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന വാച്ചിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ പോലും പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. വാച്ചിന് 1.6-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള എച്ഡി ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഉള്ളത്. ബ്ലൂടൂത് കോളിങ്, വിവിധ സ്‌പോർട്സ് മോഡുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉള്ള വാച്ചിന്റെ വില 2,999 രൂപയായിരിക്കും. ബാറ്ററി ലൈഫ് 8 ദിവസം വരെ ലഭിച്ചേക്കാം.

∙ വണ്‍പ്ലസ് എയ്‌സ് 2വി മാര്‍ച്ച് 7ന് പുറത്തിറക്കിയേക്കും

വണ്‍പ്ലസ് എയ്‌സ് 2വി എന്ന പേരില്‍ പുതിയ ഫോണ്‍ മാര്‍ച്ച് 7ന് പുറത്തിറക്കും. ഇക്കാര്യം വണ്‍പ്ലസ് ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ലൂയിസ് ലി തന്നെയാണ് കമ്പനിയുടെ വെയ്‌ബോ അക്കൗണ്ട് വഴി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല. എന്നാല്‍, ഇത് ഡിമെന്‍സിറ്റി 9000 പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന, 6.7-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീനുള്ള ഫോണായിരിക്കാം എന്നാണ് സൂചന.

∙ ഷഓമി 12 പ്രോയുടെ വില 10,000 രൂപ കുറച്ചു

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ പ്രധാന സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ മോഡലായ ഷഓമി 12 പ്രോയുടെ വില 10,000 രൂപ കുറച്ചു. ഇതോടെ 8 ജിബി + 256 ജിബി വേര്‍ഷന്‍ 52,999 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങാം. അതേസമയം, 12 ജിബി വേര്‍ഷന്‍ 54,999 രൂപയ്ക്കാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന 3,000 രൂപ കിഴിവ് പുറമെ ലഭിക്കും. ഓഫര്‍ ആമസോണിലും മി.കോമിലും ഉണ്ട്.





