അമേരിക്കയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ അതിവേഗത്തിൽ വളരുന്ന 100 സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്‌സ്‌പിരിയോൺ ടെക്‌നോളജീസ് ഇടം നേടി. ഭാവി വെല്ലുവിളികൾ ഡിജിറ്റൽ സൊലൂഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരിടാൻ സംരംഭങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന ആഗോള ഐടി സൊലൂഷൻസ് കമ്പനിയാണ് എക്‌സ്‌പിരിയോൺ ടെക്‌നോളജീസ്.



ഗ്ലോബൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻജിനീയറിങ് കമ്പനി എക്‌സ്‌പിരിയോൺ ടെക്‌നോളജീസ് Inc മാഗസിൻ തയാറാക്കിയ അമേരിക്കയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന 100 സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റിലാണ് ഇടം നേടിയത്. മുൻപ്, എക്‌സ്‌പിരിയോൺ ടെക്‌നോളജീസ് തുടർച്ചയായി അഞ്ചു വർഷം ദേശീയതലത്തിലുള്ള Inc 5000 പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. അരിസോണ, ന്യൂ മെക്സിക്കോ, ഒക്ലഹോമ, ടെക്സസ് തുടങ്ങി നഗരങ്ങൾ ആസ്ഥാനമായുള്ള അതിവേഗം വളരുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ റാങ്കിങ് ആണ് Inc. 5000. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും ചലനാത്മകമായ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ കമ്പനികളാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടുന്നത്.

“ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചില കമ്പനികളും അതിവേഗത്തിൽ വളരുന്ന പ്രാരംഭ ഘട്ട കമ്പനികളും എക്സ്പിരിയോൻ ടെക്നോളജീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഉപഭോക്താവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, തന്ത്രം, ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കാനും ബിസിനസ്സ് മുൻഗണനകളോട് കർശനമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഉൽപന്ന റോഡ് മാപ്പുകളായി അവയെ രൂപപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചുരുക്കം ചില കമ്പനികളിൽ ഞങ്ങളുമുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അസാധാരണമായ ബിസിനസ് മൂല്യം നൽകുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എൻജിനീയറിങ് ടീം ഇത് പിന്തുടരുന്നു. ഓരോ തവണയും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഇത് സാധ്യമാക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ടീമുകളെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അഭിമാനിക്കുന്നു. പതിനേഴു വർഷം മുൻപ് കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയൂന്നിയിട്ടുള്ളതും ഉൽപന്ന എൻജിനീയറിങ്ങിൽ മാത്രമാണ്. അതിരുകൾ നീക്കുന്നതിനും ഇടപാടുകാർക്ക് അസാധാരണ മൂല്യം നൽകുന്നതിനും ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. അമേരിക്കയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ ഒന്നായി റാങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഏറെ ആവേശഭരിതരാണെന്ന് എക്സ്പീരിയോൺ ടെക്‌നോളജീസ് പ്രസിഡന്റും സഹസ്ഥാപകനുമായ മനോജ് ബൽരാജ് പറഞ്ഞു.

2023ലെ Inc.5000 റീജിയണൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലെ കമ്പനികൾ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളിലും ശരാശരി 557 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി. 2019 നും 2021 നും ഇടയിൽ, Inc 5000 സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ 16,116 ജോലികളും ഏകദേശം 5.5 ബില്യൺ ഡോളറും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ കൂട്ടിചേർത്തു. ഓസ്റ്റിൻ, ടെക്സസ്, സ്കോട്ട്ഡെയ്ൽ, അരിസോണ, ടെക്സസിലെ ഫോർട്ട് വർത്ത് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനികൾ മൊത്തത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വളർച്ചാ നിരക്കാണ് നേടിയത്.

"ഈ വർഷത്തെ Inc.5000 റീജിയണൽ വിജയികൾ അമേരിക്കയുടെ ഓഫ്-ദി-ചാർട്ട് വളർച്ചാ കമ്പനികളുടെ ഏറ്റവും അസാധാരണവും ആവേശകരവുമായ ലിസ്റ്റുകളിലൊന്നിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അവർ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകായും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ പേരുകൾ ഓർമിക്കുകയും അവർ തുറന്നിട്ട വഴി പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക, കാരണം വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ കമ്പനികളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുവം Inc. മാസികയുടെ എഡിറ്റർ-ഇൻ-ചീഫ് സ്കോട്ട് ഒമെലിയാനുക് പറഞ്ഞു.

