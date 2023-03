ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സെല്‍ഫോണ്‍ അവതരിപ്പിച്ചത് മാര്‍ട്ടിന്‍ കൂപ്പർ (94) ആണ്. 1973 ലാണ് അദ്ദേഹം കയ്യില്‍ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ടെലഫോണ്‍ നിര്‍മിച്ചത്. ഈ ഫോണിന് ഏകദേശം 11 ഇഞ്ച് നീളവും 2.5 പൗണ്ട് ഭാരവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമോ എന്നു മാത്രമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് താന്‍ ചിന്തിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോള്‍ ഫോണുകള്‍ ചെറുതായി, സ്മാര്‍ട്ടായി, ലോകമെമ്പാടുമായി കോടിക്കണക്കിന് പേരുടെ പോക്കറ്റുകളിലുമായി. എന്നാല്‍, ഇതോടെ ലോകത്ത് ആളുകളുടെ സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും നാം ചെയ്യുന്ന സകല കാര്യവും എവിടെയെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും അത് വേണമെന്നുള്ളവര്‍ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൈക്കലാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

∙ വരും മികച്ച ടെക്‌നോളജി...

സദാ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ക്കായി കണ്ണുംനട്ടിരിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോഴും മാര്‍ട്ടിന് ദുഃഖമാണ്. അതേസമയം, പുതിയ ഫോണുകളില്‍ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന കാര്യം ഓര്‍ത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഏറ്റവും ആധുനിക മുഖം ഇനിയും കാണാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളുവെന്നും വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ മേഖല തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുതുമകള്‍ സമ്മാനിക്കാന്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ക്ക് ഇനിയും സാധിച്ചേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.

∙ രോഗങ്ങളെ കീഴടക്കിയേക്കും

സെല്‍ഫോണ്‍, മെഡിക്കല്‍ ടെക്‌നോളജി, ഇന്റര്‍നെറ്റ് എന്നിവ സമ്മേളിപ്പിച്ച് മനുഷ്യരാശി രോഗങ്ങളെ കീഴടക്കിയേക്കാമെന്നും മാര്‍ട്ടിന്‍ മൊബൈല്‍ വേള്‍ഡ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ് തന്റെ പ്രധാന പരാതിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ മാര്‍ട്ടിന്റെ ഫോണ്‍ മോട്ടറോള ഡൈനാടാക് 8000എക്‌സ്

ഇലിനോയിസ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയില്‍ നിന്ന് 1950ല്‍ ബിരുദം നേടിയ മാര്‍ട്ടിന്‍ 1973 ഏപ്രില്‍ 3 നാണ് താന്‍ നിര്‍മിച്ച ഫോണായ മോട്ടറോള ഡൈനാടാക് 8000എക്‌സ് (DynaTAC 8000X) ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യ കോള്‍ നടത്തിയതെന്നാണ് രേഖകള്‍ പറയുന്നത്. ഇതോടെയാണ് സെല്‍ഫോണ്‍ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത്. എന്നാല്‍, അക്കാലത്ത് ഇതൊരു ചരിത്ര നിമിഷമാകുമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

∙ ട്വിറ്ററിനു പകരം ബ്ലൂസ്‌കൈ അവതരിപ്പിച്ച് ഡോര്‍സി

ട്വിറ്റർ സ്ഥാപകരിലൊരാളായ ജാക് ഡോര്‍സി ഇതിനൊരു എതിരാളിയെ അവതരിപ്പിച്ചു - ബ്ലൂസ്‌കൈ. ഈ പദ്ധതി അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന 2019ല്‍ തന്നെ തുടക്കമിട്ടതാണ്. തുറന്നതും വികേന്ദ്രീകൃതവുമായ സമൂഹ മാധ്യമമെന്ന സങ്കല്‍പം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ ഉദ്യമം.

∙ ക്ഷണം കിട്ടിയാല്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം

ബ്ലൂസ്‌കൈ ആപ് ഇപ്പോള്‍ ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറില്‍ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോള്‍ ഇന്‍വൈറ്റ്-ഒണ്‍ലി ബീറ്റാ ഘട്ടത്തിലാണ്. അതായത് ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാല്‍ മാത്രമാണ് ഇതില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കുക. അതേസമയം, അധികം താമസിയാതെ ഇത് എല്ലാവര്‍ക്കുമായി തുറന്നു നല്‍കിയേക്കുമെന്നും ടെക്ക്രഞ്ചിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ 3ഡി ടെക്‌നോളജിയുള്ള ടാബ്‌ലറ്റുമായി സെഡ്ടിഇ

ചൈനീസ് കമ്പനി സെഡ്ടിഇ ന്യൂബിയ പാഡ് 3ഡി എന്ന പേരിൽ പുതിയ ടാബ്‌ലറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. എംഡബ്ല്യൂസിയിലാണ് കണ്ണട ആവശ്യമില്ലാത്ത 3ഡി ടെക്‌നോളജി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ടാബ് കമ്പനി പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അസൂസ്, എയ്‌സര്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ 3ഡി വിഷ്വലുകള്‍ കണ്ണടയില്ലാതെ കാണാവുന്ന വിന്‍ഡോസ് കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ നേരത്തേ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ആദ്യമായി ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ടാബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത് സെഡ്ടിഇ ആണ്.

∙ ലൈക്കയുടെ പിന്തുണയും

ഈ ടാബിന്റെ നിര്‍മാണത്തിന് ജര്‍മന്‍ നിര്‍മാതാവായ ലൈക്കയുടെ സഹായവും സെഡ്ടിഇ സ്വീകരിച്ചു. ലൈക്കയുടെ ഡിഎല്‍ബി ലെയറും 3ഡി ലൈറ്റ്ഫീല്‍ഡ് മോഡുമാണ് സെഡ്ടിയിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി 3ഡി കണ്ടെന്റ് കാണാമെന്നതു കൂടാതെ 2ഡി കണ്ടെന്റിന് ത്രിമാനത കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ടാബിനായി ഒരു ആപ് സ്റ്റോറും തുടങ്ങി. ഇതില്‍ 3ഡി ഗെയിമുകള്‍ സെഡ്ടിയിയും വിദ്യാഭ്യാസ ആപ്പുകള്‍ ലൈക്കയും ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ടാബിന് 12.4-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള എല്‍സിഡി സ്‌ക്രീനാണ് ഉള്ളത്. ഫുള്‍എച്ഡി പ്ലസ് (2560x1600 പിക്‌സല്‍സ്) ആണ് റെസലൂഷന്‍. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 888 ആണ് പ്രോസസര്‍. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 13ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. സെഡ്ടിയി ന്യൂബിയാ പാഡ് മാര്‍ച്ച് 25 മുതല്‍ പ്രീ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യാം. വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

∙ സ്മാര്‍ട് മോതിരവും എആര്‍ കണ്ണടയും ഇറക്കാന്‍ സാംസങ്

ഗ്യാലക്‌സി റിങ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു സ്മാര്‍ട് മോതിരവും ഗ്യാലക്‌സി ഗ്ലാസസ് എന്ന പേരില്‍ ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി (എആര്‍) കണ്ണടയും നിര്‍മിച്ചുവരികയാണ് കൊറിയന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ സാംസങ് എന്ന് ഗിസ്‌മോ ചൈന റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. എതിരാളിയായ ആപ്പിള്‍ ഈ വര്‍ഷം ഒരു മിക്‌സ്ഡ് റിയാലിറ്റി (എംആര്‍) ഹെഡ്‌സെറ്റ് പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിനാലാകാം സാംസങ്ങും പുതിയ എആർ കണ്ണട അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. മെറ്റാ, ഷഓമി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ മോതിരത്തിന് പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചു

കൊറിയ ഇന്റെലക്ച്വല്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി റൈറ്റ്സ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സര്‍വീസ് ഗ്യാലക്‌സി റിങ്‌സിന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പേറ്റന്റ് നല്‍കിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളും ഉറക്കവും നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മോതിരമെന്നാണ് ഗ്യാലക്‌സി റിങ്ങിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരണം. എന്നാല്‍, സാംസങ് നല്‍കിയ പേറ്റന്റ് അപേക്ഷയില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ല. സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകളും ബാന്‍ഡുകളും ചെയ്യുന്ന രീതിയില്‍ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരിക്കാം ഗ്യാലക്‌സി റിങ് ചെയ്യുക എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

∙ കണ്ണടയും മികച്ചതായിരിക്കും

എആര്‍ കണ്ണടയെക്കുറിച്ച് ഏതാനും കാര്യങ്ങള്‍ ഫെബ്രുവരി 1ന് നടത്തിയ അണ്‍പാക്ഡ് സമ്മേളനത്തില്‍ സാംസങ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ നിര്‍മാണത്തിനായി ഗൂഗിളും ക്വാല്‍മുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞത്. പുതിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ പുറത്തെടുക്കാന്‍ അല്‍പം സാവകാശം വേണ്ടിവന്നേക്കുമെന്നും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വഴിയെ പറയാമെന്നുമാണ് സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സിന്റെ മൊബൈല്‍ എക്‌സ്പീരിയന്‍സ് വിഭാഗം മേധാവി ടി.എം. റോഹ് പറഞ്ഞത്.



