ഐഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ഫോക്‌സ്‌കോൺ തെലങ്കാനയിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും കൂടുതൽ ഇലക്‌ട്രോണിക് ഉൽപാദന പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നു. ഇതുവഴി രാജ്യത്ത് ഒരു ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിന് ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമിച്ചു നൽകുന്ന ഫോക്‌സ്‌കോൺ ടെക്‌നോളജി ഗ്രൂപ്പ് ചൈനയിലെ പ്ലാന്റുകളിലെ നിർമാണം കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക-ചൈന സംഘർഷത്തിൽ അയവുവരാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൈനയിലെ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.



തെലങ്കാനയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് നിർമാണ കേന്ദ്രത്തിനായി ഫോക്സ്കോൺ വലിയൊരു തുക നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. നിക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്ത് 100,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് തെലങ്കാന ഐടി മന്ത്രി കെ.ടി. രാമറാവു പറഞ്ഞു. നേരത്തേ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയും ഫോക്‌സ്‌കോൺ ചെയർമാനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെ തുടർന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.

തയ്‌വാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫോക്‌സ്‌കോണിന് ഇതിനകം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. സ്മാർട് ഫോൺ നിർമാണത്തിന് പുറമെ ഫോക്‌സ്‌കോൺ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പാർട്സുകൾ നിർമിക്കാനും പദ്ധതിയിടുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു തയ്‌വാൻ കമ്പനി ഹോൺ ഹായ് പ്രിസിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ബെംഗളൂരുവിലെ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം 300 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഐഫോൺ പാർട്സുകൾ നിർമിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനും നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary: iPhone maker Foxconn to set up electronics manufacturing plant in Telangana