‘ബ്രിക്’ മുതല്‍ ഐഫോൺ വരെ, ആദ്യ ഫോണിന് ഐഫോണിനേക്കാള്‍ വില, അറിഞ്ഞിരിക്കാം ചില ഫോൺ ചരിത്രം

'സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു,' എന്നൊരു ചോദ്യം ഇന്നത്തെ കുട്ടികള്‍ മാതാപിതാക്കളോടും മറ്റും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഫോണുകള്‍ക്കിന്ന് പാട്ടുശേഖരമാകാം, മാപ്പുകളാകാം, വാച്ചുകളും ക്ലോക്കുകളുമാകാം, ക്യാമറകളാകാം, ഗെയിംകളിക്കാനുള്ള ഉപകണങ്ങളാകാം അങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത സാധ്യതകള്‍ സമ്മേളിപ്പിച്ച ഉപകരണമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകാം. എന്നാല്‍, കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ഫോണ്‍ എന്ന ആശയം ആദ്യം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിയപ്പോള്‍ അത് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. അതിന്റെ എളിയ തുടക്കവും തുടര്‍ന്നുള്ള പരിണാമവും പരിശോധിക്കാം:



∙ മിനോള്‍ട്ടാ ഡൈനാടിഎസി 8000എക്‌സ്

ലോകത്ത് ആദ്യമായി വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തിയ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ എന്ന പേര് മിനോള്‍ട്ടാ ഡൈനാടിഎസി 8000എക്‌സിനാണ്. വില കേട്ടാല്‍ ഞെട്ടും - 3,995 ഡോളര്‍ ! ഇത് 1984 ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ വിലയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഡോളറിന്റെ മൂല്യം മാറ്റിയാല്‍ വില 10,000 ലേറെ ഡോളര്‍ വരും. ആദ്യ ഫോണ്‍ ആരുടെയെങ്കിലും കൈയ്യില്‍ ഇരുപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനും കിട്ടും നല്ല വില. ഓണ്‍ലൈനില്‍ വില്‍പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്ന ഡൈനാടിഎസി 8000എക്‌സിന് ഇപ്പോള്‍ ശരാശരി 1,776 വില കിട്ടുമെന്നു പറയുന്നു.

∙ കൊണ്ടു നടക്കാന്‍ പോക്കറ്റ് പോര

ആദ്യ ഫോണിന് വില മാത്രമായിരുന്നില്ല കൂടുതല്‍, കൊണ്ടു നടക്കാന്‍ ബാഗ് തന്നെ വേണ്ട സ്ഥിതിയായിരുന്നു. ഭാരം 784 ഗ്രാം ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍, തുടര്‍ന്ന് ഫോണിന്റെ വലുപ്പം കുറച്ചു, കുറച്ചു വരികയായിരുന്നു. പല ബട്ടണുകളും ഉപേക്ഷിച്ചു. പുറത്തേക്കു നിന്നിരുന്ന ആന്റിനയും പോയി. പകരം ടച് സ്‌ക്രീനുകളും പ്രൊഫഷണല്‍ നിലവാരമുള്ള ക്യമറകളും വന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ ഫോണ്‍ അടിമകളാക്കി. ഫോണ്‍ കോള്‍ നടത്തുന്നതിനൊപ്പം, ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി കണക്ടു ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയും ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കാനുള്ള കഴിവും വിഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും പണമടയ്ക്കാനും ഷോപ്പിങ് നടത്താനുമുള്ള ആപ്പുകളുമടക്കം ഒട്ടനവധി ശേഷികള്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്നു.

∙ ആദ്യ കോള്‍

1973 ഏപ്രില്‍ 3നാണ് മോട്ടറോളയുടെ ജോലിക്കാരനായിരുന്ന മാര്‍ട്ടിന്‍ കൂപ്പര്‍ മിനോള്‍ട്ടാ ഡൈനാടിഎസി 8000എക്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യ കോള്‍ നടത്തിയത് എന്ന് ഡെയിലി മെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കോള്‍ എന്നാണ് ഏറ്റവുമധികം പേര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇ ഫോണിന്റെ വലുപ്പവും ഭാരവും കൂടുതലാണെന്ന് ഈ കാലത്ത് തോന്നുന്നതില്‍ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ കാലത്തെ മറ്റു ഫോണുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇത് മികച്ചതായിരുന്നു താനും. മറ്റു ചില ഫോണുകള്‍ കാറുകളില്‍ പിടിപ്പിച്ചുവച്ചിരുന്നവ ആയിരുന്നു. വേറേ ചിലത് ബ്രീഫ് കേസുകളില്‍ പിടിപ്പിച്ചിരുന്നവ ആയിരുന്നു. കൂപ്പറുടെ ആദ്യ കോള്‍ മോട്ടറോളയുടെ എതിരാളികളായിരന്ന ബെല്‍ ലാബ്‌സിലേക്ക് ആയിരുന്നു.

∙ വീമ്പിളക്കി കൂപ്പര്‍

താന്‍ ശരിക്കുമൊരു സെല്ലുലാര്‍ ടെലഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് കൂപ്പർ വീമ്പു പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍, തന്റെ ഫോണ്‍ വിളിയുടെ 40-ാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ കൂപ്പര്‍ ബിബിസിയോടു പറഞ്ഞത് ഫോണ്‍ ഇത്ര പ്രചാരം നേടുമെന്ന് താന്‍ കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നാണ്. വില തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്‌നം. പക്ഷേ, അതിന്റെ പോക്കറ്റിലിറങ്ങാത്ത വലുപ്പവും ഭാരവും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നും താന്‍ കരുതിയിരുന്നുവെന്നും കൂപ്പര്‍ പറഞ്ഞു. ഫോണ്‍ ഒരിക്കല്‍ ചെവിയില്‍ നിന്നു തൂക്കിയിടാന്‍ സാധിക്കുകയോ, ത്വക്കിനടിയില്‍ പിടിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുയോ ചെയ്‌തേക്കുമെന്നും തങ്ങള്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി കൂപ്പര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

∙ ഇഷ്ടിക ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് 1 മണിക്കൂര്‍ വിളിക്കാന്‍ 10 മണിക്കൂര്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യണം !

ആദ്യ ഫോണിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇഷ്ടിക (ബ്രിക്) ഫോണ്‍ എന്നായിരുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് 1 മണിക്കൂര്‍ വിളിക്കാന്‍ 10 മണിക്കൂര്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്ന ജോലിക്കാരായിരുന്നു ഇതു വാങ്ങിച്ചിരുന്നത്. വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ്, അമേരിക്കന്‍ സൈക്കോ തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലും മിനോള്‍ട്ടാ ഡൈനാടിഎസി 8000എക്‌സ് 'മുഖം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്'.

∙ 1989ല്‍ ഫ്‌ളിപ് ഫോണുകള്‍

1989ല്‍ ഫ്‌ളിപ് ഫോണുകള്‍ വന്നു. മോട്ടോറോള മൈക്രോടിഎസി 9800 എക്‌സ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ മോഡലുകളിലൊന്ന്. (ഇതിന്റെ ഡിസൈന്‍ പില്‍ക്കാലത്ത് വിഖ്യാതമായി തീര്‍ന്ന മോട്ടറോള റെയ്‌സറിനു പിന്നില്‍ പോലും കാണാം. റെയ്‌സര്‍ 2004ലാണ് പുറത്തുവന്നത്.)

∙ ഓര്‍ബിറ്റെല്‍

ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ജിഎസ്എം അല്ലെങ്കില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കിയത് 1991 ലാണ്. ഓര്‍ബിറ്റെല്‍ എന്ന ബ്രിട്ടിഷ് കമ്പനിയായിരുന്നു ആ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഓര്‍ബിറ്റെല്‍ ടിപിയു 900 എന്ന മോഡലായിരുന്നു ആദ്യം പുറത്തുവന്നവയില്‍ ഒന്ന്. ഇതിനും 4 പൗണ്ട് ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. ടിപിയു 901 മോഡലാണ് ആദ്യമായി ടെക്‌സ്റ്റ് സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച ഫോണ്‍ (1992) എന്നാണ് രേഖകള്‍ പറയുന്നത്. ഇതോടെ, ചുരുക്കം ചിലര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം എന്ന വേര്‍തിരിവ് മാറുകയായിരുന്നു. നോക്കിയ 1011 ആയിരുന്നു പൊതുജനത്തിനു വേണ്ടി ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ ജിഎസ്എം ഉപകരണം. ഇതിന്റെ വില 234 ഡോളര്‍ ആയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് 1994ല്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഹാഗെനുക് (Hagenuk) എംടി-200 ആയിരുന്നു ആദ്യമായി ഗെയിം കളി സാധ്യമായ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ എന്ന പേരിന് അര്‍ഹമായത്. ടെട്രിസ് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഗെയിമിന്റെ കമ്പനി തന്നെ പുറത്തിറക്കിയ വേര്‍ഷന്‍ ആയിരുന്നു ആദ്യം ലഭിച്ച ഗെയിം.

∙ കളര്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ

ആദ്യമായി കളര്‍ ഡിസ്‌പ്ലേയുമായി ഇറങ്ങിയ ഫോണ്‍ എന്ന പേര് 1997ല്‍ പുറത്തിറക്കിയ സീമെന്‍സ് എസ്10ന് ആയിരുന്നു. ഇതിനു മുൻപിറക്കിയ ഫോണുകള്‍ക്കെല്ലാം തന്നെ മോണോക്രോം ഡിസ്‌പ്ലേകള്‍ ആയിരുന്നു. എസ്10 മോഡലിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേ ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല, വെള്ള നിറങ്ങള്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാന്‍ കേല്‍പ്പുള്ളതായിരുന്നു. 1997ല്‍ ആണ് പുറമേക്കു തള്ളി നില്‍ക്കുന്ന ഏരിയലുകള്‍ ഇല്ലാതെ ഫോണുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നതും. അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു.

∙ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഫോണ്‍ 1999ല്‍

നോക്കിയ 7110 ആണ് ആദ്യമായി ഇന്റര്‍നെറ്റ് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വഴി കൊണ്ടുവന്ന ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ്. ഇതില്‍ വാപ് അല്ലെങ്കില്‍ വയര്‍ലെസ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ബ്രൗസര്‍ ആയിരുന്നു ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇത് 1999 ഒക്ടോബറില്‍ വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തി. ഏറെ പ്രശസ്തമായ ഫോണായിരുന്നു ഇത്. സമാനമായ നോക്കിയ 8110 ഉം പ്രശസ്തമായിരുന്നു. നോക്കിയ 7110 ഫോണിലായിരുന്നു പ്രശസ്തമായ ടി9 പ്രെഡിക്ടിവ് ടെക്സ്റ്റ് ഇന്‍പുട്ട് ആദ്യമായി കാണാനായതും.

∙ ആദ്യ ക്യാമറാ ഫോണ്‍

ഷാര്‍പ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ജെ-ഫോണ്‍ ജെ-എസ്എച്04 ആണ് ആദ്യത്തെ ക്യാമറാ ഫോണായി പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് 0.11 എംപി റെസലൂഷന്‍ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്! ഇതുപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ഇമെയിലായി പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇതു ജപ്പാനിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. പോളിഫോണിക് റിങ് ടോണുകളും ഇതിലാണ് ആദ്യമായി മുഴങ്ങുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

∙ 2003ല്‍ സെല്‍ഫി ക്യാമറ

2003 മാര്‍ച്ചിലാണ് ആദ്യ 3ജി ഫോണ്‍ ബ്രിട്ടനില്‍ പുറത്തിറക്കുന്നത്. വിഡിയോ കോളിങ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബ്രൗസിങ് വേഗത്തിലാക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ ഇതു നിര്‍വഹിച്ചു. സെല്‍ഫി ക്യാമറയുള്ള ആദ്യ ഫോണ്‍ സോണി എറിക്‌സണ്‍ സെഡ്1010 ആയിരുന്നു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍, വിഡിയോ കോളുകള്‍ വ്യാപകമായത് 2010 മുതലാണ്.

∙ ബ്ലാക്‌ബെറി

വിഖ്യാതമായ ബ്ലാക്‌ബെറി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് ആദ്യമായി വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തുന്നത് 2003ല്‍ ആണ്. ബ്ലാക്‌ബെറി 6210 മോഡലാണ് ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയത്. 3ജി ഉപയോഗിച്ച് ഇമെയില്‍ അയക്കാന്‍ സാധിക്കുക എന്നതും അതിന്റെ ഫീച്ചറായിരുന്നു.

∙ ടച്‌സ്‌ക്രീന്‍ 2006ല്‍

ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ കപ്പാസിറ്റിവ് ടച്‌സ്‌ക്രീന്‍ ഫോണ്‍ ഇറക്കിയതിന്റെ ഖ്യാതി എല്‍ജി കമ്പനിക്കാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രാഡാ ഫോണിലാണ് ആദ്യമായി ഇത് എത്തുന്നത്.

∙ 2007ല്‍ ആദ്യത്തെ ഐഫോണ്‍

ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ മുന്‍ മേധാവി സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് ആണ് 2007ല്‍ ആദ്യ ഐഫോണ്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആപ്പിള്‍ ഫോണ്‍ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ആയിരുന്നു അതു പുറത്തിറക്കിയത്. 599 ഡോളറിന് പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ ഐഫോണ്‍ 6.1 ദശലക്ഷം എണ്ണമാണ് വിറ്റുപോയത്. 2എംപി ക്യാമറ ആയിരുന്നു ഇതിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 4, 8, 16 ജിബി വേര്‍ഷനുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്‌ക്രീന്‍ സൈസ് 3.5-ഇഞ്ച്. ഇത് 2ജി ഫോണ്‍ ആയിരുന്നു.

Photo by TONY AVELAR / AFP

∙ 2009ല്‍ വോയിസ് റെക്കഗ്നിഷന്‍

ശബ്ദം തിരിച്ചറിയല്‍ ശേഷിയുമായി ഒരു ഫോണ്‍ ഇറങ്ങുന്നത് 2009ല്‍ ആയിരുന്നു. ഗൂഗിള്‍ വോയിസ് ആയിരുന്നു അതിനു പിന്നില്‍. ഗൂഗിളിന്റെ നെക്‌സസ് വണ്‍ ആയിരുന്നു വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ്. തുടര്‍ന്ന് ആപ്പിളിന്റെ സിരി എത്തി.

∙ ഫാബ്‌ലറ്റ്

ഫോണുകളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പം വര്‍ധിക്കുന്നതില്‍ സാംസങ്ങിന്റെ നീക്കം ഗുണം ചെയ്തു. 2011ല്‍ ആണ് ഗ്യാലക്‌സി നോട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് 5.3-ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ ആയിരുന്നു. ഇത്ര വലിയ ഫോണ്‍ ആര്‍ക്കു വേണമെന്ന പരിഹാസമായിരുന്നു കമ്പനിക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്നത്. ഫോണിന് 3.5-ഇഞ്ച് വലുപ്പം മതി എന്ന സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ കടുംപിടുത്തമായിരുന്നു, കളിയാക്കല്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ ഇടവരുത്തിയതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം. തുടര്‍ന്ന് എസ്-പെന്‍, അല്ലെങ്കില്‍ സ്റ്റൈലസും പ്രശസ്തമായി.

∙ ആദ്യ 4ജി ഫോണ്‍

2012ല്‍ ആണ് ആദ്യ 4ജി ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉള്ള ആദ്യ ഫോണ്‍ എച്ടിസി ഇവോ 4ജി ആയിരുന്നു.

∙ 2019ല്‍ 5ജി

സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ്10 പ്ലസ് 5ജി ആയിരുന്നു ആദ്യ ഫോണ്‍.

English Summary: From 'the Brick' to the iPhone, the Cellphone Celebrates 50 Years