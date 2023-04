ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ എങ്ങനെ നൽകാം?

സാമ്പത്തിക സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറാണ് 1930. അതുപോലെ പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബൃഹത്തായ പോർട്ടലാണ് https://cybercrime.gov.in . പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പരാതികൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും നഷ്ടപ്പെട്ട പണം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകൾ അന്വേഷണത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറുകയും തുടർന്ന് ഉചിതമായ നടപടിക്കായി ബാങ്കിങ് അധികാരികൾക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തട്ടിപ്പുകാരന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പരാതിക്കാരന്റെ പണം അപ്പോഴും ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യിക്കുകയ്യും,ൃ തുടർന്ന് നിയമപരമായ നടപടികൾക്ക് ശേഷം പണം പരാതിക്കാരന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.

∙ സാമ്പത്തിക സൈബർ തട്ടിപ്പ് നടന്ന് 1-2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 1930 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

∙ അതുപോലെ തന്നെ https://cybercrime.gov.in-ൽ ലോഗിൻ ചെയ്തും പരാതി സമർപ്പിക്കുക.

∙ കുറ്റകൃത്യ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും, തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും തെളിവുകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും, സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും, നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് അപ്ഡേറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കാനും സജ്ജമാണ് ഈ സംവിധാനം.

സമർപ്പിക്കുന്ന പരാതിയോടൊപ്പം താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങളും നൽകുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

1. തട്ടിപ്പിനിരയായ വ്യക്തിയുടെ പേര്

2. മൊബൈൽ നമ്പർ

3. തൊട്ടടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്

4. ജില്ലയുടെ പേര്

5. ബാങ്കിന്റെ പേര്

6. നഷ്ടപ്പെട്ട തുക

7. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ

8. തുക നഷ്ടപ്പെട്ട യുപിഐ ഐഡി

9. മർച്ചന്റ് വോലറ്റെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവരം

10. ഓരോ ഇടപാടിന്റെയും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡി

11. തട്ടിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നുള്ള ലഘു വിവരണം

ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് തട്ടിപ്പ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും പെട്ടെന്ന് സഹായം ലഭ്യമാകുന്നതിനും വളരെ നിർണായകമാണെന്നോർക്കുക.

∙ ആർബിഐ ഓംബുഡ്സ്മാൻ

ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) യുടെ ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാം. ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓംബുഡ്സ്മാനുണ്ട്. ഓംബുഡ്‌സ്മാന് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാനും അക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാനും പരാതി ന്യായമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രസ്‌തുത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും.

ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 14440 ൽ വിളിക്കാം.

https://cms.rbi.org.in എന്ന സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് പരാതി സമർപ്പിക്കാം.

crpc@rbi.org.in എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് രേഖകളും തെളിവുകളും സഹിതം പരാതി ഇമെയിൽ ചെയ്യാം.

∙ യുപിഐ തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനം - നാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ

യുപിഐ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് PSP ആപ്പ് / TPAP ആപ്പിൽ പരാതി ഉന്നയിക്കാം. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പോർട്ടലിൽ പരാതി നൽകാം. https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/dispute-redressal-mechanism

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ചുവടെ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരാതിപ്പെടാൻ ഈ വഴി സ്വീകരിക്കാം:

തുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഗുണഭോക്താവിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇടപാട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും തുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തെറ്റായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, ഇടപാടിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ തുക അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, വഞ്ചനാപരമായ ഇടപാട്, ട്രാൻസാക്ഷൻ പെൻഡിങ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇടപാട് അനുവദനീയമല്ല, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇടപാട് നിരസിച്ചു, ട്രാൻസാക്ഷൻ പരിധി കവിഞ്ഞു തുടങ്ങി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ പരാതി നൽകാം.

∙ യുപിഐ സേവന ദാതാക്കളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറുകൾ

ഗൂഗിൾ പേ: 1-800-419-0157

ഫോൺ പേ: 080-68727374 / 022-68727374

ഭീം: 1800-120-1740

പേടിഎം: 0120-4456-456

