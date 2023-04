ഗൂഗിള്‍ മാപ്പിലെ വ്യാജൻമാരെ പിടിച്ചുപുറത്താക്കും, ശുദ്ധികലശത്തിന് മെഷീൻ ലേണിങ്

കോടിക്കണക്കിന് സജീവ ഉപയോക്താക്കളുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നാവിഗേഷൻ സേവനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ്. സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറിക്ക് പുറമെ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കത്തെ ആശ്രയിക്കുക എന്നതാണ് ടെക് ഭീമൻ മാപ്‌സ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം. ഈ രീതി വളരെ ഫലപ്രദമാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ തട്ടിപ്പുകാർ പണ ലാഭത്തിനായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും വഞ്ചനാപരവുമായ ഉള്ളടക്കം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെയുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ, പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലെ വ്യാജ ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാൻ മെഷീൻ ലേണിങ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.



മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടെ മാപ്പിന്റെ ദുരുപയോഗം തടയാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഗൂഗിള്‍. വ്യാജ ബിസിനസുകളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. ദുരുപയോഗ പ്രവണതകള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തന്നെ ഗൂഗിളിന്റെ മെഷീന്‍ ലേണിങ് മോഡലില്‍ അപ്ഡേഷനുകളും വരുത്തിയിരുന്നു.

.design, .top എന്നീ ഡൊമെയ്നുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ പെട്ടെന്ന് വര്‍ധന ഉണ്ടായതായി മെഷീന്‍ ലേണിങ് അല്‍ഗോരിതം കണ്ടെത്തുകയും വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഈ വിവരങ്ങള്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.

നിലവില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള നമ്പറുകള്‍ക്ക് മുകളില്‍ വ്യാജ ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍ ഓവര്‍ലേ ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പുകാര്‍ ഉപയോക്താക്കളെ സാധാരണയായി കബളിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെ നമ്പറുകള്‍ ഓവര്‍ലേ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍, യഥാര്‍ഥ സ്ഥാപനത്തിന് ഫോണ്‍ കോള്‍ പോകുന്നതിന് പകരം തട്ടിപ്പുകാരന്‍റെ ഫോണിലേക്ക് കോള്‍ പോകാന്‍ ഇടവരുന്നു.

നയ ലംഘനം നടത്തിയ 11.5 കോടി വ്യാജ റിവ്യൂകളാണ് 2022 ല്‍ ഗൂഗിള്‍ നീക്കം ചെയ്തത്. 2021ലേതിനേക്കള്‍ 20 ശതമാനം കൂടുതലാണിതെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. പോളിസി ലംഘനം നടത്തിയതോ, മികച്ചതല്ലാത്തവയോ ആയ 20 കോടി ഫോട്ടോകളും 75 ലക്ഷം വിഡിയോകളും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മെഷീന്‍ ലേണിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടെ നീക്കം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗൂഗിള്‍ എന്നും അടിത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

