ഏറ്റവും പുതിയ പവിലിയൻ എയ്റോ 13 നോട്ട്ബുക്കുകള്‍ പുറത്തിറക്കി എച്ച്പി. എച്ച്പിയുടെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞതും കനം കുറഞ്ഞതുമായ എയ്റോ 13 ൽ ശക്തമായ എഎംഡി റൈസെന്‍ 7 പ്രോസസറിനൊപ്പം റാഡിയോണ്‍ ഗ്രാഫിക്‌സും എത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2.5 കെ റെസലൂഷന്‍ ഡിസ്‌പ്ലേയും 10.5 മണിക്കൂര്‍ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും ഇതിന്റെ മറ്റ് സവിശേഷതകളാണ്.

വാം ഗോൾഡ്, നാച്ചുറല്‍ സില്‍വര്‍, പേൽ റോസ് ഗോള്‍ഡ് നിറങ്ങളില്‍ ലഭ്യമായ പവിലിയൻ എയ്റോ 13-ന്റെ വില ഏകദേശം 72,999 രൂപ മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 13.3 ഇഞ്ച് 2.5 കെ റെസലൂഷനുള്ള ഐപിഎസ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് എയ്റോ 13 ന്റേത്. 4 വശങ്ങളുള്ള ഇടുങ്ങിയ ബെസല്‍ സ്‌ക്രീന്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഫ്ലിക്കർ രഹിത ഡിസ്‌പ്ലേ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ ( ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്) സഹായത്തോടു കൂടിയ നോയിസ് റിമൂവൽ അനാവശ്യ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ്സുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നു.

∙ പ്രകടനം

1. സുഗമമായ പ്രകടനത്തിനായി എഎംഡി റൈസന്‍ 7000 സീരീസ് പ്രോസസര്‍ റൈസെന്‍ ഗ്രാഫിക്‌സ്

2. വൈഫൈ 6 ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വസനീയവും വേഗമേറിയതുമായ കണക്റ്റിവിറ്റി

3. തടസ്സമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനത്തിനായി 10.5 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫ്

4. മികച്ച വിഡിയോ കോളുകള്‍ക്കായി എഐ നോയ്‌സ് റിമൂവല്‍

∙ ഡിസൈന്‍

1. പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കാന്‍ 970 ഗ്രാം ഭാരം

2. നാല് നിറങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാണ് - റോസ് പേല്‍ ഗോള്‍ഡ്, വാം ഗോള്‍ഡ്, നാച്ചുറല്‍ സില്‍വര്‍

∙ വില

റൈസണ്‍ 5 പ്രോസസറോടു കൂടിയ എച്ച്പി പവിലിയൻ എയ്‌റോ 13 ലാപ്ടോപ്പ് 72,999 രൂപ മുതൽ ലഭ്യമാണ്. റൈസണ്‍ 7 പ്രോസസറോടു കൂടിയ 1 ടിബി എസ്എസ്ഡിയുള്ള എച്ച്പി പവിലിയൻ എയ്‌റോ 13- ന്റെ പ്രാരംഭ വില 82,999 രൂപയാണ്.

English Summary: HP launches ultra-light Pavilion Aero 13 with AMD processors in India, price starts at Rs 72,999