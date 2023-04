ആപ്പിളിന്റെ ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി സംവിധാനത്തിന്റെ ക്യാമറകള്‍ക്ക് ഇരിപ്പിടമായി ഐഫോണ്‍ X ല്‍ കൊണ്ടുവന്നതാണ് നോച്. എല്ലാ പ്രീമിയം ഐഫോണുകളിലും ഇത് ഇപ്പോഴും കാണാം. ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി സംവിധാനത്തെ സ്‌ക്രീനിനു താഴേക്കു കൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ മാത്രമാണ് നോച് ഇല്ലാതാക്കാനാകുക. അത്തരത്തിലുള്ള അണ്ടര്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ ഫെയ്സ്‌ഐഡിയുള്ള ഐഫോണ്‍ 2027ല്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചാല്‍ മതിയെന്നാണ് ഡിസ്‌പ്ലേ സപ്ലൈ ചെയിന്‍ കണ്‍സൽറ്റന്റ്‌സിന്റെ റോസ് യങ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന പുതിയ പ്രവചനം. പ്രമുഖ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളെല്ലാം മുന്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റത്തെ ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്കുള്ളിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതു കൂടാതെ, അടുത്ത ഏതാനും വര്‍ഷത്തിനുള്ളിൽ ഐഫോണ്‍ സ്‌ക്രീനുകള്‍ക്കു വരുമെന്ന് യങ് കരുതുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ ഇതാ:

∙ 2025ല്‍ എല്ലാ ഐഫോണുകളിലും പ്രോമോഷന്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ

നിലവില്‍ ആപ്പിള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സ്‌ക്രീന്‍ ടെക്‌നോളജിയായ 120 ഹെട്‌സ് പ്രോമോഷന്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഐഫോണ്‍ പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്കായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് പ്രോ വിശേഷണം ഇല്ലാത്ത ഫോണുകള്‍ക്ക് 2025 മുതല്‍ നല്‍കുമെന്ന് യങ് പ്രവചിക്കുന്നു.

∙ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്

നോച് അടുത്തെങ്ങും എടുത്തു കളയാന്‍ സാധ്യമല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ആപ്പിള്‍, വീണിടം വിദ്യ എന്ന രീതിയില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മോഡലുകളില്‍ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്. ഇവ ഇപ്പോള്‍ പ്രോ മോഡലുകളില്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്ന ഐഫോണ്‍ 15 സീരീസിലെ എല്ലാ മോഡലുകള്‍ക്കും പില്‍ ആകൃതിയിലുള്ള ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് നല്‍കുമെന്നും റോസ് പ്രവചിക്കുന്നു.

∙ ഓള്‍വെയ്‌സ് ഓണ്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ

എപ്പോഴും ഓണായിരിക്കുന്ന ഡിസ്‌പ്ലേ ഫീച്ചറും ഐഫോണ്‍ 15 സീരീസിലെ എല്ലാ ഫോണുകള്‍ക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് റോസ് പറയുന്നു. എന്നാല്‍, പ്രോമോഷന്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രോ അല്ലാത്ത മോഡലുകളില്‍ എത്തണമെങ്കില്‍ ഐഫോണ്‍ 17 വേര്‍ഷന്‍ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

∙ സെന്‍സര്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഉടക്കി ആപ്പിള്‍

നോച് ഒളിപ്പിച്ച ഐഫോണ്‍ 2024ല്‍ കാണാമെന്നായിരുന്നു റോസിന്റെ 2022ലെ പ്രവചനം. അതായത് ഐഫോണ്‍ 16 സീരീസില്‍. എന്നാല്‍, ഫോണില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സെന്‍സറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ആപ്പിള്‍ പെട്ടു, ഇതിനാല്‍ ഇനി 2027ല്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചാല്‍ മതി എന്നാണ് റോസ് പറയുന്നത്.

∙ എഐ ഗവേഷണം നിർത്തിവച്ചെന്നു കരുതി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തീരില്ലെന്ന് ഗേറ്റ്‌സ്

ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌കും എഴുത്തുകാരൻ യുവാൻ നോവ ഹരാരിയുമടക്കം ആയിരത്തിലേറെ പ്രമുഖര്‍ നിർമിത ബുദ്ധിയുമായി (ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്) ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ഗവേഷണ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഗവേഷണം നിർത്തിവച്ചെന്നു കരുതി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടില്ലെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകന്‍ ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ്. പ്രശ്‌നങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അതിഗംഭീര നേട്ടങ്ങളും ലോകത്തിന് എഐ ഗവേഷണം വഴി ഉണ്ടാക്കാനാകുമെന്ന് ഗേറ്റ്‌സ് റോയിട്ടേഴ്‌സിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

∙ എഐ യുഗം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് ഗേറ്റ്‌സ്

'എഐ യുഗം ആരംഭിച്ചു' എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ ഗേറ്റ്‌സ് മാര്‍ച്ച് 21ന് ഒരു ബ്ലോഗും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ലോകത്തു നിലനില്‍ക്കുന്ന ചില വലിയ അസമത്വങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ എഐ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും ബ്ലോഗിലൂടെ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എഐ ഗവേഷണം നിർത്തിവയ്ക്കുക എന്ന ആവശ്യം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമാക്കുമെന്നും ഗേറ്റസ് റോയിട്ടേഴ്‌സിനോടു പറഞ്ഞു. ആരോടാണ് ഗവേഷണം നിർത്തിവയ്ക്കാന്‍ മസ്‌കും മറ്റും ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് തനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അതിനു സമ്മതിക്കുമോ? ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ധാരാളം ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നും ഗേറ്റ്‌സ് പറഞ്ഞു.

∙ എഐയെ കുറിച്ച് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് ശ്രീധര്‍ വെമ്പു

സോഹോ കമ്പനിയുടെ മേധാവി ശ്രീധര്‍ വെമ്പു നിര്‍മിത ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. തന്റെ കമ്പനിയും പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്പണ്‍സോഴ്‌സ് എഐ പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍, എഐയുടെ നിയന്ത്രണം ചിലരുടെ കുത്തകാവകാശമായി മാറുമോ എന്ന ആശങ്കയും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്ത്യയും ജിപിടി-4നേക്കാള്‍ ഭേദപ്പെട്ട എഐ വികസിപ്പിക്കണമെന്നും അതിന് സർക്കാർ സഹായിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ പിരിച്ചുവിടല്‍; ഗൂഗിള്‍ ജീവനക്കാര്‍ ലണ്ടനില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു

തങ്ങളുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനെതിരെ നൂറുകണക്കിന് ഗൂഗിള്‍ ജീവനക്കാര്‍ ലണ്ടന്‍ നഗരത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു. ജനുവരിയില്‍ കമ്പനി പറഞ്ഞത് തങ്ങള്‍ 12,000 ജോലിക്കാരെ കൂടി പിരിച്ചുവിടാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ വ്യാപകമായി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ഇതുവരെ ഏകദേശം 290,000 ജോലിക്കാര്‍ക്ക് ടെക്‌നോളജി മേഖലയില്‍ മാത്രമായി തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ലേഓഫ്‌സ്.എഫ്‌വൈഐ പറയുന്നു.

∙ പിരിച്ചുവിടലിന് ഒരുങ്ങി ആപ്പിളും

മറ്റു കമ്പനികള്‍ ജോലിക്കാരെ വ്യാപകമായി പിരിച്ചുവിട്ടപ്പോഴും തങ്ങള്‍ അധികം പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടില്ലെന്ന് അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ആപ്പിളും തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടേക്കുമെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ്. അതേസമയം, കുറച്ചു പേരെ മാത്രമായിരിക്കും ആപ്പിള്‍ പുറത്താക്കുക എന്നാണ് സൂചന.

∙ കോര്‍പിസി സങ്കല്‍പവുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

വിന്‍ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന് കൂടുതല്‍ വഴക്കം കൊണ്ടുവരാനായി പുതിയ സങ്കല്‍പം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. കോര്‍പിസി (CorePC) എന്ന സങ്കല്‍പം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ ഗൂഗിളിന്റെ ക്രോംബുക്കുകള്‍ക്കും ഐപാഡുകള്‍ക്കും ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ടാബ്‌ലറ്റുകള്‍ക്കും വരെ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്താനായേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ ഈ പദ്ധതിയെ പ്രൊജക്ട് മിഡോറി (Project Midori) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വിന്‍ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചില പ്രധാന ഫങ്ഷനുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി, അധികം കരുത്തു വേണ്ടാത്ത ലാപ്‌ടോപ്പുകളും ഡെസ്‌ക്ടോപ്പുകളും ടാബുകളും നിർമിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒഎസ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്.

∙ എന്താണ് കോര്‍പിസി?

വിന്‍32 ആപ്ലിക്കേഷന്‍സിനു പോലും സ്ഥാനമുള്ള, കൂടുതല്‍ വഴക്കമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ് കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതു സാധ്യമായാല്‍ പല തരത്തിലുള്ള വിന്‍ഡോസ് ഒഎസ് വേരിയന്റുകള്‍ പുറത്തിറക്കാനായേക്കും. ആന്‍ഡ്രോയിഡ്, ഐപാഡ്ഒഎസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ചില രീതികളും പുതിയ ഒഎസില്‍ കൊണ്ടുവന്നേക്കും. വെബ് ആപ്പുകളും ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകളും കോര്‍പിസി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനായേക്കും.

∙ എഐയും

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ ശേഷിയും ഇതില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചേക്കും. അടുത്തതായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉപയോക്താവിനോട് കോര്‍പിസി ഉപകരണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞേക്കും. കോര്‍പിസി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എന്നു പുറത്തിറക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സൂചനയൊന്നുമില്ല. എന്നാല്‍, അത് 2024ല്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.





