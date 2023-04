ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇന്ന് 1,500 രൂപയ്ക്ക് നത്തിങ് ഫോൺ (1) വാങ്ങാം, എങ്ങനെ?

യുകെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാൾ പേയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉപഭോക്തൃ ടെക് കമ്പനി നത്തിങ് ഉടൻ തന്നെ ഫോൺ (2) അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിനാൽ തന്നെ നത്തിങ് ഫോൺ (1) ന് വൻ ഓഫറുകളാണ് നൽകുന്നത്. വിവിധ ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാക്കാനായാൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നത്തിങ് ഫോൺ (1) കേവലം 1,500 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. വിപണിയിൽ ‌ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന സ്മാർട് ഫോൺ കൂടിയാണ് നത്തിങ് ഫോൺ (1).



ഇന്ത്യയിൽ നത്തിങ് ഫോൺ (1) 32,999 രൂപയ്ക്കാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. 8,000 രൂപയുടെ കിഴിവിനു ശേഷം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇന്ന് നത്തിങ് ഫോൺ (1) 29,999 രൂപയ്ക്കാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആക്സിസ് ബാങ്ക് കാർഡിൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 5 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും. ഇതോടെ സ്മാർട് ഫോണിന്റെ വില 28,500 രൂപയായി കുറയും. ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്മാർട് ഫോണിന് പകരമായി ഫ്ലിപ്കാർട്ട് 27,000 രൂപ വരെ കിഴിവും നൽകുന്നു. ഇത് നത്തിങ് ഫോൺ (1) ന്റെ വില 1,500 രൂപയായി കുറയ്ക്കും.

6.55 ഇഞ്ച് ഒഎൽഇഡി ഡിസ്‌പ്ലേയിലാണ് നത്തിങ് ഫോൺ (1) വരുന്നത്. കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 സുരക്ഷയും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുമുള്ളതാണ് ഡിസ്‌പ്ലേ. ഇൻ-ഡിസ്‌പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറും ഈ സ്മാർട് ഫോണിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. ക്വാൽകം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 778ജി പ്ലസ് ആണ് പ്രോസസർ. ഇത് 12 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

നത്തിങ് ഫോൺ (1) ആൻഡ്രോയിഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നത്തിങ് ഒഎസിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 4,500 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് സ്മാർട് ഫോണിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിൻഭാഗത്ത് 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി സെൻസറും 50 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ വൈഡ് സെൻസറും അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. മുൻവശത്ത് 16 മെഗാപിക്സലിന്റേതാണ് സെൽഫി ക്യാമറ.

