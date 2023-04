സമയം അറിയാനുള്ള ഉപകരണം എന്ന നിലയില്‍നിന്ന് വാച്ച് സങ്കല്‍പത്തെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകള്‍. ഒരു കാലത്ത് അസൂയയോടെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന, സമയവും തീയതിയും മറ്റും മാത്രം നല്‍കുന്ന ആഡംബര വാച്ചുകള്‍ പോലും ഇന്ന് അധികം പേര്‍ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതല്ല. കാരണം ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രായോഗികതയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം. അവിടെയാണ് സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകള്‍ തിളങ്ങുന്നത്. പഴയ അനലോഗ് ആഡംബര വാച്ചുകള്‍ക്കു പകരം ആപ്പിള്‍ വാച്ചുകളും സാംസങ് വാച്ചുകളും പണക്കാരുടെ പോലും കൈത്തണ്ടയിലേക്ക് കയറിപ്പാര്‍ത്തിരിക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ്. ഇന്ന് 1000 രൂപ മുതല്‍ പതിനായിരക്കണക്കിനു രൂപ വരെ വിലയ്ക്കുള്ള സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സില്‍വയ്ക്കാം:

∙ എന്താണ് 1000 രൂപയുടെ സ്മാര്‍ട് വാച്ചും പ്രീമിയം വാച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം?

ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രായുടെ വില 89,900 രൂപയാണ്. അതേസമയം, ഏതാനും ആയിരം രൂപയ്ക്കു വരെ അതിലെ പല ഫീച്ചറുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകള്‍ വിപണിയിലുണ്ട് താനും. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്? നിര്‍മാണ വസ്തുക്കളിലടക്കം അജഗജാന്തരം ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, പ്രീമിയം വാച്ചുകളും അല്ലാത്ത വാച്ചുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രായോഗിക വ്യത്യാസം അവയുടെ കൃത്യതയാണ്. പ്രീമിയം വാച്ചുകള്‍ക്ക് ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായകമായേക്കാവുന്ന കൃത്യതയോടെ ഡേറ്റ നല്‍കാന്‍ സാധിക്കും. അപ്പോള്‍ പ്രീമിയം സ്മാര്‍ട് വാച്ച് തന്നെ വാങ്ങിയാല്‍ മതിയോ? സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെ കാര്യത്തിലെന്നവണ്ണം പ്രീമിയം വാച്ചുകളും വര്‍ഷാവര്‍ഷം പുതിയ ഫീച്ചറുകളുമായി പുറത്തിറക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ എത്ര വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന പ്രീമിയം വാച്ചും ഏതാനും വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ കാലഹരണപ്പെടും. ഇതിനാല്‍, സ്മാര്‍ട് വാച്ച് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവനവന്റെ പോക്കറ്റിനു ചേര്‍ന്ന വാച്ച് തന്നെ വാങ്ങുക.

∙ ഫിറ്റ്‌നസ് ഫീച്ചറുകള്‍

സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകള്‍ അനലോഗ് വാച്ചുകളെ കാലഹരണപ്പെട്ടവയാക്കുന്ന പ്രധാന മേന്മകളിലൊന്ന് അവയുടെ ഫിറ്റ്‌നസ് ഫീച്ചറുകളാണ്. എല്ലാ സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകളും ഫിറ്റ്‌നസ് ബാന്‍ഡുകളും കായികക്ഷമതാ ഫീച്ചറുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍, ഇവയെല്ലാം ഒരു നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍ എത്ര ആശ്രയിക്കാമെന്ന കാര്യം പ്രവചിക്കാനും ആവില്ല. പക്ഷേ, സാധാരണഗതിയില്‍ ഒട്ടുമിക്ക വാച്ചുകളും നല്ല പ്രകടനം നടത്തിയേക്കും. കൃത്യമായ ഹൃദയമിടിപ്പും രക്തത്തിലെ ഓക്‌സിജന്റെ അളവുമൊക്കെ നല്‍കുമോ എന്ന് പറയാനാവില്ലെങ്കിലും ഇവ ചില സൂചനകള്‍ നല്‍കിയേക്കാം. ആപ്പിള്‍ വാച്ച്, ഗ്യാലക്‌സി വാച്ച് 5 പ്രോ (48,999 എംആര്‍പി), ഗാര്‍മിന്‍ വാച്ചുകള്‍ തുടങ്ങിയവ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നവയുടെ പട്ടികയിലാണ് പെടുന്നത്.

∙ ആപ് സപ്പോര്‍ട്ട്

അനലോഗ് വാച്ചുകള്‍ക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനാകാത്ത മേഖലയാണ് സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകളിലെ ആപ് സപ്പോര്‍ട്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ വെയര്‍ഒഎസിലും ആപ്പിളിന്റെ വാച്ച് ഒഎസിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാച്ചുകള്‍ക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം തേഡ്പാര്‍ട്ടി ആപ്പുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യം. സ്മാര്‍ട് വാച്ച് വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഇക്കാര്യം ഉറപ്പായും മനസ്സില്‍ വയ്ക്കണം.

∙ ഒഎസ് പൊരുത്തം

സ്മാര്‍ട് വാച്ച് വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറുകളിലൊന്ന് ഇതാണ് - ഒഎസ് പൊരുത്തം അല്ലെങ്കില്‍ ഒഎസ് കോംപാറ്റിബിലിറ്റി. ഇക്കാലത്തെ മിക്ക സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകളും സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാല്‍ അധിക ശേഷി ലഭിക്കും. ചിലത് നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെങ്കിലും ഫോണുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടാതായുണ്ട്. ഇതിനാല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണോ എന്നത് പ്രഥമ പരിഗണനകളില്‍ പെടണം. ഐഫോണ്‍ ഉടമകള്‍ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് വാങ്ങാന്‍ സന്ദേഹിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. അതുപോലെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വെയര്‍ഒഎസില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാച്ചുകള്‍ ധൈര്യമായി വാങ്ങാം. (വളരെ പഴയ ഐഫോണോ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണോ ആണെങ്കില്‍ അവയെ വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാച്ച് സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും.)

∙ ബാറ്ററി ലൈഫ്

പ്രീമിയം സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് നല്‍കുന്നു. എന്നാല്‍ മിക്ക പ്രീമിയം സ്മാര്‍ട് വാച്ചും ബാറ്ററി ലൈഫിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പിന്നോട്ടാണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സില്‍ വയ്ക്കണം. ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പ്രീമിയം വാച്ചുകളില്‍ നിരന്തരം പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെന്‍സറുകളും മാറ്റുമാണ്. പ്രീമിയം വാച്ചുകള്‍ക്ക് ഏതാനും ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് പ്രതീക്ഷിച്ചാല്‍ മതി. പ്രത്യേകിച്ചും ധാരാളം ഉപയോഗം ഉണ്ടെങ്കില്‍. ബാറ്ററി ലൈഫ് വര്‍ധിപ്പിക്കാനായി സോളാര്‍ ചാര്‍ജിങ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീമിയം മോഡലുകളും ഉണ്ട്. ഇന്നു വാങ്ങാന്‍ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിലകൂടിയ മോഡലുകളിലൊന്നായ ഗാര്‍മിന്‍ ഫെനിക്‌സ് 7എക്‌സ് ഇത്തരത്തിലൊന്നാണ്. വില 1,29,990 രൂപയാണെന്നു മാത്രം.

∙ സ്ട്രാപ്പുകള്‍

എന്നും ഒരേ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് കൂടുതല്‍ പേരും. അനലോഗ് വാച്ചുകള്‍ ധരിക്കാൻ പുതിയ കാലത്തെ ആളുകള്‍ വിസമ്മതിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്നും അതാണ്. പ്രധാന സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകള്‍ക്കെല്ലാം ധാരാളം വ്യത്യസ്തമായ സ്ട്രാപ്പുകളും വാങ്ങാന്‍ ലഭിക്കും. ഇവ വസ്ത്രത്തിനും മൂഡിനുമൊക്കെ യോജിക്കുന്ന രീതിയില്‍ മാറ്റിയണിയാം. പ്രീമിയം വാച്ചുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കില്‍ അവ പുറത്തിറക്കുന്ന കമ്പനികളെ കൂടാതെ തേഡ് പാര്‍ട്ടി നിര്‍മാതാക്കളും സ്ട്രാപ്പുകള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നു.

∙ ആഗോള തലത്തിലെ കംപ്യൂട്ടര്‍ വില്‍പനയില്‍ ഇടിവ്, ആപ്പിളിനും ആഘാതമേറ്റു

ആഗോള തലത്തില്‍ പഴ്‌സനല്‍ കംപ്യൂട്ടറുകളുടേ വില്‍പനയില്‍ കനത്ത ഇടിവാണ് 2023 ആദ്യ പാദത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ്. മൊത്തം ഇടിവ് 29 ശതമാനമാണ്. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ ഇതേ പാദവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇടിവ് കാണിക്കുന്നത്. ആപ്പിള്‍ മുതല്‍ അസൂസ് വരെ എല്ലാ കംപ്യൂട്ടര്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കും ഇതിന്റെ ആഘാതമേറ്റു എന്നും ഐഡിസിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു.

∙ ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി കണ്ണടകള്‍ അവതരിപ്പിച്ച് വണ്‍പ്ലസ്

ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി കണ്ണട നിര്‍മാണത്തിലേക്ക് കൂടി തിരിയുകയാണെന്ന് വണ്‍പ്ലസ്. സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ തുടങ്ങി ടിവികളും കീബോഡുകളും ഇയര്‍ഫോണുകളും വരെ നിര്‍മിക്കുന്ന വണ്‍പ്ലസ് കൈവയ്ക്കാന്‍ പോകുന്ന പുതിയ മേഖലയാണ് എആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റ്. ഈ ഹെഡ്‌സെറ്റ് വണ്‍പ്ലസ് കമ്യൂണിറ്റിയില്‍ നിന്നു ലഭിച്ച ആശയങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിര്‍മിക്കുന്നതാണെന്നും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ചു ഡിസൈനുകളാണ് തങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഷോര്‍ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ അറിയിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഗ്ലാസസ് എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചനയും കമ്പനി നല്‍കുന്നില്ലെങ്കിലും അത് ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമായ ഒരു എആര്‍ ഗ്ലാസിനെയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാവില്ലെന്നും പറയുന്നു.

∙ എഐ ഗവേഷണം നിർത്തിവയ്ക്കാനാവില്ലെന്ന് മുന്‍ ഗൂഗിള്‍ മേധാവി

പുതിയ ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് അടക്കം പലരും ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് മേഖലയിലെ ഗവേഷണം നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആഗോള തലത്തില്‍ പ്രാധാന്യമുളള ആയിരത്തിലേറെ പേരാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് എത്തിയത്. പക്ഷേ, മുന്‍ ഗൂഗിള്‍ മേധാവി എറിക് സ്മിഡ്റ്റ് പറയുന്നത് അത് സാധ്യമല്ലെന്നാണ്. പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ഗവേഷണം നിർത്തിവച്ചാല്‍ അത് ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ചൈന ഗവേഷണം തുടർന്നാൽ പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.



English Summary: Smartwatch buying guide: Everything you need to know