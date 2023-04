ഓൺലൈൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വൻ തലവേദനയായി സ്പൂഫിങ്! ജാഗ്രത പാലിക്കുക

നമുക്ക് അറിയാവുന്നതും വിശ്വാസമുള്ളതുമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണെന്നു നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് സ്പൂഫിങ്ങിലൂടെ സൈബർ ക്രിമിനലുകൾ ചെയ്യുന്നത്. യഥാർഥ ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചുവച്ചു മറ്റൊരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയോ ഡേറ്റയോ വ്യാജമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണിവിടെ. സാധാരണയായി സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് നേടുക, ഡേറ്റ മോഷ്ടിക്കുക, പണം തട്ടിയെടുക്കുക, മാൽവെയർ കയറ്റിവിടുക എന്നിവയാണ് സ്പൂഫിങ് നടത്തുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.



വിവിധതരം സ്പൂഫിങ് ആക്രമണ രീതികളാണ് താഴെ പറയുന്നത്:-

∙ ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ്

യഥാർഥത്തിൽ വ്യാജമായി അയക്കുന്ന ഇമെയിൽ, നമുക്കറിയാവുന്ന വിലാസത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇൻബോക്സിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഫിഷിങ് ആക്രമണങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് നടത്തുന്നത്. വിവര മോഷണം, മാൽവെയർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ.

∙ ഐപി സ്പൂഫിങ്

അയച്ചയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി മറയ്ക്കുന്നതിനായി ഐപി വിലാസം വ്യാജമാക്കുന്നതാണ് ഐപി സ്പൂഫിങ്.

∙ കോളർ ഐഡി സ്പൂഫിങ്

ഫോൺ വഴിയുള്ള ഫിഷിങ് ആക്രമണമാണ് കോളർ ഐഡി സ്പൂഫിങ്. ഫോൺ നമ്പർ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെയോ മറ്റെന്തിന്റെയെങ്കിലുമൊ ആയി ദൃശ്യമാക്കുകയാണിവിടെ. ഐഡന്റിറ്റി മറയ്ക്കുക, കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് കോൾ വന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാൽ കോളർ ഐഡി സ്പൂഫിങ് ചെയ്തേക്കാം. കബളിപ്പിച്ചു പണം നേടുക, വിവരമോഷണം നടത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് തട്ടിപ്പുകാരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

∙ ടെക്‌സ്‌റ്റ് മെസേജ് സ്പൂഫിങ്

മറ്റൊരാളുടെ ഫോൺ നമ്പറോ ഐഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് മെസേജ് അയയ്‌ക്കുന്നു. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്ദേശമയക്കുന്നതിന് വേറൊരാളുടെ നമ്പറോ ഐഡിയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കബളിപ്പിക്കുന്നു.

∙ വെബ്‌സൈറ്റ് സ്പൂഫിങ്

വ്യാജ വെബ്സൈറ്റിനെ ഒറിജിനൽ വെബ്‌സൈറ്റ് പോലെ തോന്നിക്കത്ത രീതിയിലാക്കുകയാണ് വെബ്‌സൈറ്റ് സ്പൂഫിങ്ങിലൂടെ. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പേജുകൾ ഡൊമെയിൻ വിലാസം തുടങ്ങിയവ യഥാർഥ വെബ്‌സൈറ്റിന് സമാനമായി തോന്നും.

∙ ജിപിഎസ് സ്പൂഫിങ്

ഉപകരണത്തിന്റെ ജിപിഎസ് യഥാർഥത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്നു വ്യത്യസ്ഥമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

∙ ഡിഎൻഎസ് സ്പൂഫിങ്

ഒരു വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ട്രാഫിക്കിനെ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിഎൻഎസ് റെക്കോർഡുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്രമണ രീതിയാണിത്.

∙ ഫേസ് സ്പൂഫിങ്

ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സാങ്കേതികതയിൽ സുരക്ഷിതമായ സംവിധാനത്തെ ആൾമാറാട്ടത്തിലൂടെ കബളിപ്പിച്ച് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അനധികൃത ആക്‌സസ് നേടുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്.

∙ വിവിധ സ്പൂഫിങ് ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപെടാം?

1. പരിചിത സോഴ്‌സുകളിൽ നിന്നാണെന്ന പേരിൽ വരുന്ന കോൾ, ഇമെയിൽ, മറ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ചുറപ്പിക്കുക.

2. അനാവശ്യമായി വരുന്ന ഇമെയിൽ, എസ്എംഎസ്, കോൾ എന്നിവയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

3. വ്യക്തിപരവും സാമ്പത്തികപരവുമായ വിവരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരുമായും പങ്കുവയ്ക്കരുത്.

4. വിശ്വാസയോഗ്യമായ ലിങ്കുകളിൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

5. അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് സങ്കീർണവും ശക്തവുമായ പാസ്‌വേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

6. മൾട്ടി ഫാക്ടർ / 2 ഫാക്ടർ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക.

7. ഡൊമെയ്ൻ വിലാസത്തിന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുക.

8. സ്‌പാം ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

9. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കുക.

English Summary: What is spoofing in cyber security