20-50 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ചാറ്റ്ജിപിടി ‘കുടിക്കുന്നത്’ അര ലീറ്റർ വെള്ളം!

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ചാറ്റ്‌ബോട്ട് ചാറ്റ്‌ജിപിടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡേറ്റാ സെന്ററുകളുടെ ജല ഉപഭോഗം വളരെ വലുതാണെന്ന് പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്. വൈവിധ്യമാർന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിലുള്ളതും സമഗ്രവുമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു എഐ പ്രോഗ്രാമാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി. 10 കോടിയിലധികം പ്രതിമാസ സജീവ ഉപയോക്താക്കളുള്ള ഇത് ടെക് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഉപഭോക്തൃ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്.



അതേസമയം, ചാറ്റ്ബോട്ട് വൻതോതിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ചെലവിലാണ് ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ചാറ്റ്ജിപിടിയും വെള്ളവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് സംശയമുണ്ടാകാം. ലോകത്തെ ഭീമൻ ഡേറ്റാ സെന്ററുകളെല്ലാം 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗണ്യമായ വൈദ്യതി വേണം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡേറ്റാ സെന്ററുകൾ തണുപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളവും വേണം. ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിനും ചാറ്റ്ജിപിടി പോലുള്ള എഐ മോഡലുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അമിത താപം നിയന്ത്രിക്കാനുമാണ് വലിയ തോതിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

arXivൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ടുമായി നടത്തുന്ന 20-50 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ശരാശരി അര ലീറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചേക്കാം എന്നാണ്. 370 ബിഎംഡബ്ല്യു കാറുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ 700,000 ലീറ്റർ (185,000 ഗാലൻ) വെള്ളം ജിപിടി–3 യുടെ പരിശീലനത്തിന് മാത്രമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

ഗൂഗിളിന്റെ ലാംഡ പോലുള്ള എഐ സംവിധാനങ്ങളും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ലീറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആഗോള തലത്തിലെ ജലക്ഷാമ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ എഐയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾ കാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഗവേഷകർ നിർദ്ദേശിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന എഐ മോഡലുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഇതിലും കൂടുതൽ ജലം ആവശ്യം വന്നേക്കാമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

English Summary: 'May drink a 500 ml bottle of water for 20-50 questions': ChatGPT data centres consumes a lot of water, warns study