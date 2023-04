യൂട്യൂബില്‍ നിന്നു മാത്രമല്ല ട്വിറ്ററില്‍ നിന്നും കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്കും പ്രശസ്തര്‍ക്കും വരുമാനമുണ്ടാക്കാം. നിങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടെന്റിന് മൂല്യമുണ്ടെന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങള്‍ ഇടുന്ന കണ്ടെന്റ്, അത് വിഡിയോ ആണെങ്കിലും, ടെക്‌സ്റ്റായി നടത്തുന്ന ദൈര്‍ഘൈമുള്ള ട്വീറ്റാണെങ്കിലും, ന്യൂസ് ലെറ്റര്‍ ആണെങ്കിലും, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതു കാണാന്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുമെങ്കില്‍ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ പുതിയ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ഒരുക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ ട്വിറ്ററിലെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ക്കു മാത്രം പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന 'സ്‌പെയ്‌സസി'ലേക്ക് കടക്കാന്‍ അനുമതിയും ലഭിക്കും, പ്രത്യേക സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍ ചിഹ്നങ്ങളും നല്‍കും. ട്വിറ്റര്‍ ഫോളോവേഴ്സിനോട് നിങ്ങള്‍ ഇടുന്ന ദൈര്‍ഘ്യമുളള ടെക്‌സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും മണിക്കൂറുകള്‍ നീളുന്ന വിഡിയോ ആണെങ്കിലും കാണാന്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നാണ് മസ്‌ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.



∙ മാസവരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ

പണം മുടക്കി കണ്ടെന്റ് കാണാന്‍ തയാറുള്ള ഫോളോവേഴ്സിനെ കിട്ടിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ട്വിറ്ററില്‍ നിന്ന് മാസവരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനു പുറമെ ട്വിറ്റര്‍ കമ്പനി 'സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍സ്' വഴി നേടുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു പങ്കും കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയേക്കും. നിങ്ങളുടെ ട്വീറ്റുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഫോളോവേഴ്സിനായി അധിക കണ്ടെന്റ് നല്‍കി അവരോട് സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

∙ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ക്ക് എന്തു ലഭിക്കും?

ഒരു കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്ററുടെ 'സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍സ്' ഓഫര്‍ സ്വീകരിച്ച് പണമടച്ച് കണ്ടെന്റ് കാണുകയാണെങ്കില്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാരല്ലാത്ത ഫോളോവേഴ്സിന് ലഭിക്കാത്ത കണ്ടെന്റ് ലഭിക്കും. ഇത് ന്യൂസ് ലെറ്ററുകളാകാം, ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വിഡിയോകളോ മറ്റ് കണ്ടെന്റോ ആകാം. ഇതു കൂടാതെ, കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്ററുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടാനും സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാരെ അനുവദിക്കും. സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ ആണെന്ന് അറിയിക്കാന്‍ അവരുടെ പേരിന് സമീപം ഒരു അടയാളവും നല്‍കും. അതായത് കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍ തന്റെ എല്ലാ ഫോളോവേഴ്സിനും നല്‍കുന്നതിലേറെ കണ്ടെന്റ് സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ക്കു നല്‍കും.

∙ മികച്ച കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്കും പ്രശസ്തര്‍ക്കും ഇതു ഗുണകരമായേക്കും

നിങ്ങളുടെ കണ്ടെന്റിന് പ്രതിമാസം 2.99 ഡോളര്‍, 4.99, ഡോളര്‍, 9.99 ഡോളര്‍ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു രീതിയിലാണ് മാസവരിയിടാന്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. (രൂപയിലുള്ള മാസവരി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.) നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇതില്‍ ഏതു വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഫോളോവേഴ്സ് ഈ തുക നല്‍കി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്താല്‍ ആ തുക ട്വിറ്റര്‍ അവരില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കി കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍ക്കു നല്‍കും.

∙ ക്രിയേറ്റര്‍ക്കു വേണ്ട കുറഞ്ഞ യോഗ്യതകള്‍

ഇങ്ങനെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാരെ ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ വേണ്ട കുറഞ്ഞ യോഗ്യതയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞത് 18 വയസ് ആയിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 10,000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് 25 തവണയെങ്കിലും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. കൂടാതെ 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 25 ട്വീറ്റ് നടത്തുന്നതില്‍ കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാം.

∙ ഏതെല്ലാം രാജ്യക്കാര്‍ക്ക്?

മുകളില്‍ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് അമേരിക്കയില്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അതേസമയം, ആഗോള തലത്തില്‍ ഐഫോണിലോ, ആന്‍ഡ്രോയിഡിലോ ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാം. ബ്രൗസറില്‍ ട്വിറ്റര്‍.കോം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍ അമേരിക്കയ്ക്കു പുറമെ കാനഡ, ന്യൂസിലൻഡ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവടങ്ങളില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുക.

∙ മസ്‌കിന്റെ പരിഷ്‌കാരമൊന്നുമല്ലെന്ന്

അതേസമയം, ഇത് മസ്‌ക് അവതരിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് നേരത്തേ ട്വിറ്ററില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന 'സൂപ്പര്‍ ഫോളോവ്‌സ് (Super Follows)' എന്ന ഫീച്ചര്‍ പേരു മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് മസ്‌ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്തായാലും, പദ്ധതിക്ക് യോഗ്യരായവര്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വിറ്ററിന്റെ സെറ്റിങ്‌സിലെത്തി 'മോണട്ടൈസേഷന്‍' എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് ബാക്കി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയാണ്.

∙ എഐ വികസിപ്പിക്കാന്‍ ട്വിറ്ററും

എഐ വികസിപ്പിക്കല്‍ ഉടനടി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മസ്‌കും ആയിരത്തിലേറെ പ്രമുഖരും ഒപ്പുവച്ച നിവേദനം ശ്രദ്ധപിടിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. അതൊക്കെ ഒരു വശത്ത് അങ്ങനെ നടക്കും. മസ്‌കിന്റെ കമ്പനിയായ ട്വിറ്റര്‍ എഐ വികസിപ്പിക്കല്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് എഎഫ്പി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അത്യന്തം വിലയേറിയ ആയിരക്കണക്കിനു ക്യംപ്യൂട്ടിങ് പ്രോസസറുകള്‍ മസ്‌ക് വാങ്ങിയെന്നും സമര്‍ഥരായ എഐ എൻജിനീയര്‍മാരെ ജോലിക്കെടുത്തു തുടങ്ങിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ദി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് ശക്തമായ ഒരു എതിരാളിയെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് മസ്‌ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

∙ മസ്‌കിന് കലി വന്നത് എന്തിന്?

ചാറ്റ്ജിപിടിക്കു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓപ്പണ്‍എഐ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് മസ്‌കും കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മേധാവി സാം ആള്‍ട്ട്മാനും ചേര്‍ന്നായിരുന്നു. മസ്‌ക് ഓപ്പണ്‍എഐ കമ്പനിയില്‍ മുതല്‍മുടക്കും നടത്തിയിരുന്നു. അതൊരു ഓപ്പണ്‍ സോഴ്‌സ് കമ്പനിയായി നിലനിര്‍ത്താനായിരുന്നു മസ്‌കിന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാല്‍, ഓപ്പണ്‍എഐ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റില്‍ നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചത് മസ്‌കിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചാറ്റ്ജിപിടി വികസിപ്പിക്കാന്‍ ആദ്യം 100 കോടി ഡോളര്‍ നിക്ഷേപിച്ച മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, 1000 കോടി ഡോളര്‍ കൂടി നിക്ഷേപിക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇതോടെ ഓപ്പണ്‍എഐയെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഴുങ്ങുമെന്ന തോന്നലാണ് മസ്‌കിന് കലിവരാന്‍ കാരണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ എഐ ഗോദായിലേക്ക് ആമസോണും

ഇപ്പോള്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഗൂഗിളും ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തുന്ന ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഗോദായിലേക്ക് മറ്റൊരു ടെക്‌നോളജി ഭീമനായ ആമസോണും ചാടിയിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു. ആമസോണിന്റെ ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ് വിഭാഗമാണ് പുതിയ പദ്ധതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകളും, ഇമേജ്-ജനറേഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യകളും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ടൂളുകളാണ് ആമസോണ്‍ നല്‍കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലൗഡ് സേവനദാതാവാണ് ആമസോണ്‍ വെബ്സര്‍വിസസ്.

∙ ബെഡ്‌റോക്

വൈറല്‍ ആപ്പായ ചാറ്റ്ജിപിടിക്കു സമാനമായ ശേഷികളാണ് ആമസോണ്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന 'ബെഡ്‌റോക്' സേവനത്തില്‍ ഉള്ളതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നിലവില്‍ ആമസോണ്‍ വെബ് സര്‍വീസസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ടൂള്‍ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. ആമസോണിന്റെ സ്വന്തം എഐ പ്രോസസറുകളും എന്‍വിഡിയായുടെ ചിപ്പുകളുമായിരിക്കും പുതിയ സേവനത്തിന് പിന്‍ബലം പകരുന്നത്. തങ്ങളുടെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രോസസറുകള്‍ വേണ്ടിവന്നേക്കുമെന്നാണ് ആമസോണിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

∙ ഹരിയാനയില്‍ സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ പെരുകിയത് 5000 മടങ്ങ്!

ഹരിയാനയില്‍ 2019ലേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ 2022ല്‍ ഏകദേശം 5000 മടങ്ങ് പെരുകിയെന്ന് പിടിഐ. 2019ല്‍ ആകെ ലഭിച്ചത് 1,362 പരാതികള്‍ ആയിരുന്നു എങ്കില്‍ 2022ല്‍ അത് 66,784 എണ്ണമായി വര്‍ധിച്ചു എന്നും അത് 4,803.40 മടങ്ങ് വര്‍ധനയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇപ്പോഴത്തെ പോക്കുവച്ച് 2023ല്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ റെക്കോഡും തകര്‍ന്നേക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ മൂന്നു മാസങ്ങളില്‍ മാത്രം സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം 25,659 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

