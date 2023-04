മരിച്ചവരെ എല്ലാം ഡിജിറ്റലായി 'ജീവിപ്പിക്കാം', അവരും നമ്മുടെ കൂടെ ‘ജീവിക്കുന്നത്’ സാധ്യമായേക്കുമെന്ന് ഗവേഷകന്‍

മുതിര്‍ന്ന മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും വിഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും ശബ്ദവുമെല്ലാം സ്ഥിരമായി പകര്‍ത്തി സൂക്ഷിച്ചു തുടങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ ഗവേഷകന്‍ ഡോ. പ്രതിക് ദേശായ് എന്ന് ഫോക്‌സ്‌ന്യൂസ്. സിലിക്കന്‍വാലി കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്തരത്തില്‍ ആവശ്യത്തിനു ട്രാന്‍സ്‌ക്രിപ്റ്റ് ഡേറ്റ ശേഖരിക്കാനായാല്‍ പുതിയ വോയിസ് സിന്തെസിസ്, വിഡിയോ മോഡലുകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇനി മരിച്ചുപോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കംപ്യൂട്ടിങ് ഉപകരണങ്ങളില്‍ 'ജീവിപ്പിക്കാം' എന്നാണ്. മരണത്തിനു ശേഷവും അവരുടെ ഡിജിറ്റല്‍ സാന്നിധ്യം 100 ശതമാനം ഉറപ്പാക്കാമെന്നും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വരെ സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതെന്നും ഡോ. പ്രതിക് അവകാശപ്പെടുന്നു.



∙ സങ്കീര്‍ണമായ സ്ഥിതിവിശേഷമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍

ഇത് സാധ്യമാകുന്നു എങ്കില്‍ മനുഷ്യരാശി പുതിയ, സങ്കീര്‍ണമായ ഒരു പ്രശ്‌നമായിരിക്കും നേരിടാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ ഫോക്‌സ് ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ധാര്‍മികവും തത്വചിന്താപരവുമായ ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ചും അവരില്‍ ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മറ്റു ചിലര്‍ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ലാഘവത്തോടെയാണ് എടുത്തത്. മരിച്ചുപോയ ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അയാളെ 'ജീവിപ്പിക്കാം' എന്നു പറയുന്നതില്‍ കഴമ്പില്ലെന്ന് അവര്‍ വാദിക്കുന്നു. അതേസമയം, ചാറ്റ്ജിപിടി യുഗം വാതില്‍ തുറന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ ചില സാധ്യതകളിലേക്കാണെന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ടെക്‌നോളജി മേഖലയിലെ പ്രമുഖര്‍ തമ്മിലും അഭിപ്രായ വത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മുന്‍ മേധാവി ബില്‍ ഗെയ്റ്റ്‌സ് പുതിയ ടെക്‌നോളജിയുടെ സാധ്യതകളെ ഒപ്പം കൂട്ടണമെന്നു വാദിക്കുമ്പോള്‍ എഐ വികസിപ്പിക്കല്‍ ഉടനടിനിർത്തണം എന്നാണ് ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

∙ ബോധമണ്ഡലം കംപ്യൂട്ടറിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഡോ. പ്രതിക്, മണ്ടത്തരമെന്ന് എതിരാളികള്‍

പല സിലിക്കന്‍ വാലി സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളും തുടങ്ങിയ ആള്‍ എന്ന രീതിയിലും ഡോ. പ്രതിക് പേരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മരിച്ചുപോകന്നുവരുടെ ബോധമണ്ഡലത്തെ (consciousness) കംപ്യൂട്ടറുകളില്‍ സജീവമായി നിലനിർത്താമെന്നാണ്. എന്നാല്‍, മനുഷ്യരുടെ ശരിയായ ബോധമണ്ഡലത്തെ കംപ്യൂട്ടറില്‍ ജിവിപ്പിക്കലൊന്നും അടുത്തകാലത്തെങ്ങും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലെന്നാണ് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ എഐ മേഖലയില്‍ ജോലിയെടുത്ത വിക്ടോറിയ മെന്‍ഡോസ പറഞ്ഞത്. മരിച്ചയാളുടെ ഒരു 'അവതാര്‍' അയാളുടെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കംപ്യൂട്ടറില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കായായേക്കും. എന്നാല്‍ ബോധമണ്ഡലം എന്നു പറയുന്നത് ഇത്തരം ഡേറ്റയുടെ ഒരു ശേഖരമൊന്നുമല്ലെന്ന് താന്‍ കരുതുന്നതായി മീഡിയപീനട്ട് ടെക്‌നോളജി പ്രസിദ്ധീരകണത്തിന്റെ മേധാവി കൂടിയായ മെന്‍ഡോസ പറയുന്നു.

∙ ഡിജിറ്റല്‍ അവതാറും പ്രശ്‌നം

നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, വിവിധ തരം ഇടപെടലുകളും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇതിനു പിന്നില്‍ നടക്കുന്ന സങ്കീര്‍ണവും ചലനാത്മകവുമായ പ്രക്രിയയെ അല്‍ഗോറിതങ്ങളുടെയും ഡേറ്റാ പോയിന്റുകളുടെയും ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധ്യമല്ലെന്നാണ് മെന്‍ഡോസ പറയുന്നത്. അതൊരു ലളിതവല്‍ക്കരണമാണെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, അത്തരം ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ ബോധമണ്ഡലം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വളരെ പ്രശ്‌നകരമായിരിക്കുമെന്നും മെന്‍ഡോസ പറയുന്നു. കാരണം, ആരാണ് അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന, മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ ബോധമണ്ഡലത്തിന്റെ അവകാശി എന്നും അവര്‍ ചോദിക്കുന്നു. എന്തെല്ലാമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പോകുന്ന നിയമ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍? ഇത്തരം അവതാറിനെ വാണിജ്യപരമായി ഉപയോഗിക്കാനാകുമോ എന്നും മെന്‍ഡോസ ചോദിക്കുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കുകയാണ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എൻജിനീയര്‍ ഡ്രൂ റോമേറോ. മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അവതാര്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ധാര്‍മ്മികവും നിയമപരവും സാമുഹികവുമായ ഗൗരവമുള്ള പുതിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചേക്കുമെന്ന് ഡ്രൂ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു.

∙ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്

പക്ഷേ, അമേരിക്കന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ വിപുതേശ്വര്‍ സിതാരാമാന്‍ പറയുന്നത് മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ എഐ ക്ലോണ്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ലഭ്യമാണെന്നാണ്. വോക്യാപ്‌സ്യൂള്‍ (Vocapsule) എന്ന വോയിസ് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ അതിന് ഉദാരണമാണ്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി പുരോഗതിപ്രാപിച്ച രൂപം കൊണ്ടുവരാമെന്ന ഡോ. പ്രതികിന്റെ അവകാശവാദം സാധ്യതയുള്ളതു തന്നെയാണെന്ന് വിപുതേശ്വര്‍ പറയുന്നു. ഡോ. പ്രതിക് പറയുന്നതുപോലെ ബോധമണ്ഡലമൊന്നും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനായില്ലെങ്കിലും മരിച്ചുപോകുന്നവരുടെ സജീവമെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന 'അവതാറുകള്‍' കംപ്യൂട്ടിങ് ഉപകരണങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനായേക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

∙ 'എന്നെന്നും ജീവിക്കുക'

സോമ്‌നിയം സ്‌പേസ് എന്ന കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റില്‍ ഉടനെ വരാന്‍പോകുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ലിവ് ഫോറെവര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ എന്നെന്നും ജീവിക്കുക എന്നത്. ഹെഡ്‌സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നയാളുടെ ചലനങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും എല്ലാം ശേഖരിച്ച് ഒരു അവതാര്‍ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അവതാറിന് ഹെഡ്‌സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശരീര ചലനങ്ങളും സംസാര രീതിയും ഭാവങ്ങൾ പോലും ശേഖരിച്ച്, യഥാര്‍ഥ വ്യക്തിയെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അവതാര്‍ സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്നു പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അവതാറിനോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സംസാരിക്കാനാകുമെന്നാണ് സോമ്‌നിയം സ്‌പേസിന്റെ മേധാവി അര്‍ടര്‍ സിചോവ് പറയുന്നത്. തന്റെ മരണശേഷം മറ്റാളുകള്‍ക്കും തന്റെ കുട്ടികള്‍ക്കുമൊക്കെ വന്ന് ഇടപെടാനാകുമെന്നാണ്.

