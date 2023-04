പരമ്പരാഗത സേര്‍ച്ച് രീതി ഇല്ലാതായാല്‍ വരുമാനം ബില്ല്യന്‍ കണക്കിന് കുറയുമെ‍ന്ന ഭീതി മൂലം സേര്‍ച്ച് ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍, എഐ സേര്‍ച്ച് സംവിധാനങ്ങളുടെ വരവ് വൈകിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പുതിയ ആരോപണങ്ങളിലൊന്ന്. പുറത്തിറങ്ങി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ടെക്‌നോളജി മേഖലയെ ഇളക്കിമറിച്ച ചാറ്റ്ജിപിടി ഗൂഗിളിനെ മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും മുൻപിലുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ സിരി സേര്‍ച്ചിനെയും അറുപഴഞ്ചനാക്കുന്ന വിഡിയോയും രസകരമാണ്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ചാറ്റ്ജിപിടി ഇപ്പോഴും സ്മാര്‍ട് ഫോണില്‍ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലല്ലോ എന്നു പരാതിയുള്ളവര്‍ക്കും അതിനുള്ള പല പരിഹാരമാര്‍ഗങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം:



∙ സിരിയെ സിക്‌സര്‍ തൂക്കി ചാറ്റ്ജിപിടി!

മക്കെയ് റിഗ്‌ളി എന്ന ട്വിറ്റര്‍ യൂസറാണ് ചാറ്റ്ജിപിടിയും സിരിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. 'എന്താണ് ഡ്രെയ്ക് സമവാക്യം' എന്ന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടു വോയിസ് സേര്‍ച്ച് സംവിധാനങ്ങളോടും ചോദിച്ചത്. ഇരു വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് സേവനങ്ങളും നല്‍കുന്ന ഉത്തരങ്ങള്‍ അവയുടെ നിലവാരം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു എന്നു തെളിയിക്കുകയാണ് മക്കെയ്. വിഡിയോ ഇവിടെ കാണാം: https://bit.ly/40aeK1j

∙ ഔദ്യോഗിക ആപ്പില്ല എന്ന കാര്യം മനസ്സില്‍ വയ്ക്കണം

പ്രതിദിനം ഏകദേശം 2.5 കോടി ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി ഇപ്പോള്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതെന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാലും ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ആപ്പില്ലെന്നത് പല ഉപയോക്താക്കളെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. ചാറ്റ്ജിപിടി പുറത്തിറക്കിയ കമ്പനിയായ ഓപ്പണ്‍എഐയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും ഉത്തമം. ചാറ്റ്ജിപിടി ആണെന്നു ഭാവിച്ച് പല ആപ്പുകളും ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറിലും ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും കയറിക്കൂടിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ആപ് സ്റ്റോറിലെത്തിയ വ്യാജ ആപ്പുകളില്‍ മിക്കതും ആപ്പിള്‍ നീക്കം ചെയ്തു.

∙ സിരിക്കു പകരം വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റായി ചാറ്റ്ജിപിടി

ഓപ്പണ്‍എഐ ആപ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ലെക്കിലും വളഞ്ഞ വഴിയില്‍ ചാറ്റ്ജിപിടിയെ ഐഫോണിലും എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് മക്കെയ്. മുകളില്‍ നില്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചാല്‍ സരിക്കു പകരം ഒരു വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ‍ായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നു കാണാം. ഇതിന്റെ ഷോട്കട്ട് ഫോണിന്റെ ഹോം പേജില്‍ പതിച്ച ശേഷം ഒരു ആപ് പോലെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നാല്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തു ശീലമില്ലാത്തവര്‍ അതു തനിയെ ചെയ്യണമെന്നില്ല.

∙ സമാര്‍ട് ഫോണില്‍ ഫ്രീയായി ചാറ്റ്ജിപിടി

ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ അനുകരണ ആപ്പുകളും മറ്റും ആപ്പിളിന്റെ ആപ്‌സ്റ്റോറിലും ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇവയില്‍ ചിലതിന് പണം നല്‍കുകയും ചെയ്യണം. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ, ഏറ്റവും പുതിയ ജിപിടി സേവനം ഫ്രീയായി ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? ഓപ്പണ്‍എഐ ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ആപ് ഇതെഴുതുന്ന സമയത്തും പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, ഏറ്റവും പുതിയ ജിപിടി (ജനറേറ്റിവ് പ്രീ-ട്രെയ്ന്‍ഡ് ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മുഴുവന്‍ പ്രഭാവവും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സേര്‍ച്ച് സംവിധാനം ഫ്രീയായി ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കാം. ഓപ്പണ്‍എഐ കമ്പനിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റവുമധികം മുതല്‍മുടക്കുള്ള കമ്പനികളിലൊന്നായ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ആപ്പുകളില്‍ ഏതും ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

1. ബിങ്-യുവര്‍ എഐ കോപൈലറ്റ്

ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്ന രണ്ട് ആപ്പുകള്‍ ഐഒഎസിലും ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും ലഭ്യമാണ്. ആദ്യത്തേത് ബിങ്-യുവര്‍ എഐ കോപൈലറ്റ് (Bing - Your AI copilot) ആപ് ആണ്. ഇത് ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്തശേഷം ഇമെയില്‍ ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക. (ചാറ്റ്ജിപിടിയും ലോഗ്-ഇന്‍ ഐഡി സൃഷ്ടിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല.) ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പൂര്‍ണ്ണ പ്രഭാവം ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാം.

2. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റാര്‍ട്ട്

ബിങ്-യുവര്‍ എഐ കോപൈലറ്റിനേക്കാള്‍ അല്‍പം വ്യത്യസ്തമായ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് ആണ്. എങ്കിലും അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ചാറ്റില്‍ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ യഥേഷ്ടം എഐ ചാറ്റ് നടത്താം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ബ്രൗസറിലും എഐ സേര്‍ച്ച് ലഭിക്കും. അതേസമയം, മറ്റൊരു എഐ സേവനമായ 'ഇമേജ് ക്രിയേറ്ററും' മികച്ച രീതിയില്‍ ബിങ്ങില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. 'ഡാല്‍-ഇ' ആയിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുന്നില്‍ നിന്നിരുന്നത്. അതിനൊപ്പമോ, ഒരു ചുവടു മുന്നിലോ ബിങ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാമെന്ന് സെഡ്ഡി നെറ്റ് പറയുന്നു.

∙ ചിലപ്പോള്‍ ചാറ്റ്ജിപിടിയെക്കാള്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കും

ചാറ്റ്ജിപിടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം, ബിങ് ചാറ്റില്‍ എഐ നല്‍കുന്ന ഉത്തരത്തിനൊപ്പം വേണമെങ്കില്‍ ഒത്തുനോക്കാനായി വിവരങ്ങളും വാര്‍ത്തകളും എല്ലാം ലഭിക്കും.

∙ വാട്‌സാപ്പില്‍ ബഡിജിപിടി

ചാറ്റ്ജിപിടി വാട്‌സാപ്പില്‍ ഉപയോഗിക്കാനും വളഞ്ഞ വഴിയാണ് ഉളളത്. ഇതിനായി ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം. https://bit.ly/3mzAeXU. ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ വാട്‌സാപ്പിനുള്ളില്‍ തന്നെ, ചാറ്റ് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് എന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചാറ്റു ചെയ്തു തുടങ്ങാം. വാട്‌സാപ്പില്‍ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു സഹായി എത്തിയാലെന്നവണ്ണം വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഈ സംവിധാനത്തിനു സാധിക്കും. എന്നാല്‍, ഇതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട്. പ്രതിമാസം 15 ചോദ്യങ്ങള്‍ മാത്രമെ ഫ്രീയായി ചോദിക്കാന്‍ ബഡിജിപിടി അനുവദിക്കൂ. ഉപകാരപ്രദമാണെന്നുള്ളവര്‍ക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്തും ഉപയോഗിക്കാം. ടെലഗ്രാമിലും വളഞ്ഞ വഴിയില്‍ ബഡിജിപിടിയുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്.

∙ സ്വിഫ്റ്റ്കീ വഴിയും ചാറ്റ്ജിപിടി എല്ലാ ആപ്പുകളിലും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം

സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളില്‍ ലഭ്യമായ സ്വിഫ്റ്റ്കീ (SwiftKey) കീബോഡ് ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്താല്‍ ചാറ്റ്ജിപിടി സ്വിഫ്റ്റ്കീ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്ന ഏത് ആപ്പിനുമൊപ്പവും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. ആപ്പിളിന്റെയും ഗൂഗിളിന്റെയും ആപ് സ്റ്റോറുകളില്‍ സ്വിഫ്റ്റ്കീ ലഭിക്കും. സ്വിഫ്റ്റ്കീ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം 'ഇന്‍പുട്ട് മെതേഡ്' ആയി അതു തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടര്‍ന്ന് ഏതു ചാറ്റിലും നോട്‌സിലും ഇമെയില്‍ ആപ്പിലും ഈ കീബോഡ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. കീബോഡിന്റെ വലതുവശത്ത് മുകളിലായി ബിങ്ങിന്റെ ലോഗോ കാണാം. ഇതില്‍ ടച്ച് ചെയ്താൽ ചാറ്റ് മോഡിലേക്കു മാറാം. ജിപിടി-4 കേന്ദ്രീകൃതമായ പുതിയ എഐ ചാറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഏത് ആപ്പിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

∙ കൂടുതല്‍ മിടുക്കനോ മിടുക്കിയോ ആണെന്നു ഭാവിക്കാം

നിരവധി പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ എഐ സേര്‍ച്ച് വഴി പഠിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമാകും എന്നതിനാല്‍ അത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. നിങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒരു കഥയായോ കവിതയായോ എഴുതി തരാന്‍ പറഞ്ഞാലും അതു ലഭിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, രസകരമായ പല സാധ്യതകളും ഇത് തുറന്നിടുന്നു. നിങ്ങള്‍ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സ്മാര്‍ട് ആണെന്നു വരുത്താന്‍ സന്ദര്‍ഭോചിതമായ രീതിയില്‍ ഒരു കഥയോ തമാശയൊ ഒക്കെ തരാന്‍ പുതിയ സംവിധാനത്തിന് സാധിക്കും. ഇത് എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കുക എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. ഇനിയുളള കാലത്ത് എഐ സേര്‍ച്ച് സംവിധാനത്തോട് ഇടപെട്ടു പരിശീലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ അധ്യാപകർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ചാറ്റ്ജിപിടി പരിശീലന ക്ലാസിൽനിന്ന്. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

∙ ഏതു രീതിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്?

അധികം ടെക്‌നോളജി പ്രാവീണ്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കില്‍ ബിങ്-യുവര്‍ എഐ കോപൈലറ്റ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റാര്‍ട്ട് എന്നിവ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുക എന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്.

English Summary: ChatGPT on your smartphone: Here’s how to access the AI chatbot almost instantly