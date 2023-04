ഫോണിൽ നിന്ന് ഈ നിമിഷം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് 36 ആപ്പുകൾ, പിന്നിൽ വൻ തട്ടിപ്പുകൾ

മാൽവെയർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിരവധി പരിരക്ഷകളുണ്ട്. എന്നാൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് മാൽവെയർ ആപ്പുകൾ എത്തിക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർ വ്യത്യസ്ത വഴികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇപ്പോഴും നിരവധി മാല്‍വെയർ ബാധിത ആപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയായ മെക്കഫെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് 60 ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകളിൽ അപകടകരമായ മാൽവെയർ കണ്ടെത്തുകയും ഇതിൽ 36 എ‍ണ്ണം നീക്കിയെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അവയിലേതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.



പ്രശ്നക്കാരായ 36 ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്‌മാർട് ഫോൺ ഉടമയുടെ സമ്മതം പോലുമില്ലാതെ സ്വന്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ ആപ്പുകൾ. ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായ ഒരു കൂട്ടം ആപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

‘ഗോൾഡ്സൺ’ എന്ന പേരിലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലൈബ്രറി കണ്ടെത്തിയതായി മെക്കഫെയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റും ഫോണിലെ ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷനുകളും വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപകരണ വിവരങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയും ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, ഉപയോക്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ബാക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പരസ്യങ്ങളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കാനും മറ്റു തട്ടിപ്പുകൾ നടത്താനും ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് സാധിക്കും.

ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുള്ള 60 ലധികം ആപ്പുകൾ കമ്പനി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവയ്ക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ 10 കോടിയിലധികം ഡൗൺലോഡുകളുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പ്രശ്നക്കാരായ ചില ആപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്തത്. 60 ആപ്പുകളിൽ 36 ആപ്പുകളെ കമ്പനി വിലക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

InfinitySolitaire, Snake Ball Lover, Swipe Brick Breaker 2, UBhind: Mobile Tracker Manager, Bounce Brick Breaker, Infinite Slice, Compass 9: Smart Compass എന്നിവയാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത പ്രധാന ആപ്പുകൾ. Money Manager Expense & Budget, GOM Player, Korea Subway Info: Metroid, Money Manager തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഡെവലപ്പർമാർ അവ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നീക്കം ചെയ്ത ആപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ലഭിക്കും.

നിരോധിക്കപ്പെട്ട പല ആപ്പുകളും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ദൃശ്യമല്ലെങ്കിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാൽ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് ആപ്പുകൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമാണ് നല്ലതെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. ആപ്പുകൾ യഥാർഥമാണോ വ്യാജമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആദ്യം ഡെവലപ്പറുടെ പേര്, ഡൗൺലോഡുകളുടെ എണ്ണം, കമന്റ് വിഭാഗം, അറിയപ്പെടുന്ന എത്ര ആപ്പുകൾ ഡെവലപ്പർ സൃഷ്‌ടിച്ചു, ആപ്പിന്റെ പ്രിവ്യൂ വിഭാഗം എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

