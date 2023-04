രാഷ്ട്രീയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ.... വന്ദേ ഭാരതിന് എന്താ ഇത്ര പുതുമ?

കേന്ദ്രം പ്രത്യേകമായി അനുവദിച്ച വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കേരളത്തിലും എത്തിയതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ ചർച്ചയാണ്. രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കു പുറമെ വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഭാവി സാധ്യതകളും നിരക്കുകളും വേഗവും മറ്റും ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരും കുറവല്ല. വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിനെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് അതിവേഗ ട്രെയിനുകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?

∙ തുടക്കം 2019ൽ

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെയും തിരിച്ചും പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഓടിത്തുടങ്ങിയത് 2019 ഫെബ്രുവരി 15 ന് ന്യൂഡൽഹി - കാൻപുർ - അലഹാബാദ് - വാരാണസി റൂട്ടിലാണ്. ഒരു സെമി ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റർസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റാണ് വന്ദേ ഭാരത് വണ്ടികൾ.

∙ പ്രീമിയം സൗകര്യങ്ങൾ

വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ നവീകരിച്ച പതിപ്പ് തടസ്സങ്ങളില്ലാത്തതും സുഖപ്രദവുമായ യാത്രാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്ത് പ്രീമിയം യാത്രാ സൗകര്യം നൽകുന്ന സർവീസാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് എക്സ്പ്രസ്, ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനുകളിൽനിന്ന് ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന നിരവധി ഫീച്ചറുകളും സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്.

∙ ഡിസൈൻ

വണ്ടിയുടെ ബാഹ്യരൂപം എയ്റോഡൈനാമിക് ഡിസൈൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ ഫീച്ചറായ കവാച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ട്രെയിൻ കൂട്ടിയിടികൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച സംവിധാനമാണ് കവാച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യ.

∙ വേഗം

ഇതിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 160 കിലോമീറ്ററാണ്. ബോഗികളിൽ ട്രാക്‌ഷൻ മോട്ടറുകളും അത്യാധുനിക സസ്പെൻഷൻ സംവിധാനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാൽ ഇത് ഓട്ടം സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്നു. ട്രെയിനിന്റെ ഓരോ അറ്റത്തും ഡ്രൈവർ ക്യാബിൻ ഉണ്ട്. ഇത് സ്റ്റേഷനുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ തിരിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

∙ കറങ്ങുന്ന സീറ്റുകൾ

എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും ചാരിയിരിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ ഉണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോച്ചുകളിൽ 180 ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്ന സീറ്റുകളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് യാത്രയുടെ ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റി വിന്യസിക്കാനാകും. സീറ്റുകൾക്ക് മുൻപിലുള്ള 32 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീനുകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് (ഓഡിയോ-വിഷ്വൽ) അവരുടെ വിവരങ്ങളും ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റും നൽകുന്നു.

∙ വായു ശുദ്ധീകരണം

മിക്ക ട്രെയിനുകളിലെയും ഏറ്റവും വലിയ തലവേദനയാണ് വായു ശുദ്ധീകരണം. ഇതിനായി വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഘടിപ്പിച്ച പാക്കേജ് യൂണിറ്റിൽ (RMPU) ഫോട്ടോകാറ്റലിറ്റിക് അൾട്രാവയലറ്റ് എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

∙ സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്ക് ചുറ്റും ക്യാമറകൾ

റിയർവ്യൂ ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെ കോച്ചിന് പുറത്ത് നാല് പ്ലാറ്റ്ഫോം സൈഡ് ക്യാമറകളുണ്ട്. നൂതനമായ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം ഏകദേശം 30 ശതമാനം വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്റലിജന്റ് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം ട്രെയിനിന്റെ മികച്ച ആക്‌സിലറേഷനും വേഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കോ പൈലറ്റിനും ട്രെയിൻ ഗാർഡിനും പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനും യാത്രക്കാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും പ്രത്യേകം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ട്രെയിനിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശുചിമുറികളും സീറ്റ് ഹാൻഡിലുകളിൽ ബ്രെയിൽ ലിപിയിൽ സീറ്റ് നമ്പറുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ഓട്ടമാറ്റിക് ഡോറുകൾ, ഫയർ സെൻസറുകൾ

ട്രെയിനിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലും ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ചതാണ്. ഓട്ടമാറ്റിക് ഡോറുകൾ, ഫയർ സെൻസറുകൾ, സിസിടിവി ക്യാമറകൾ, ഓൺ-ബോർഡ് വൈഫൈ സൗകര്യങ്ങൾ, മൂന്ന് മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്, ജിപിഎസ് എന്നിവയും ഉണ്ട്. മറ്റ് ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസിന്റെ കോച്ചുകൾക്ക് ഭാരം കുറവാണ്. യാത്രക്കാർക്ക് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ സുഖമായി കാണാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നതാണ് വിശാലമായ വിൻഡോകൾ. കോച്ചുകളിൽ ലഗേജുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇടം നൽകാനും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാന മാതൃകയില്‍ ബയോ വാക്വം ശുചിമുറികളും വന്ദേഭാരതിനെ ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നു.

∙ മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വിജയം

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കീഴിൽ ചെന്നൈയിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിലാണ് കോച്ചുകൾ നിർമിച്ചത്. കേവലം 18 മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഡിസൈനും നിർമാണവും പൂർത്തിയാക്കിയത്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിജയകരമായി സർവീസ് നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിലേക്കും എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വന്ദേ ഭാരതിന്റെ പേരിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ അതിവേഗ ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് വന്ദേ ഭാരത്. ഇന്ത്യയ്ക്കാരുടെ യാത്രാസൗകര്യങ്ങളിൽ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ കൊണ്ടുവരാനായേക്കും. സെമി-ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനുകളിൽ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ കൂടി വരുന്നതോടെ യാത്രകൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമാകും. നിരക്കുകൾ കൂടി കുറയ്ക്കാനായാൽ സാധാരണക്കാർക്കും യാത്ര ചെയ്യാനാകും.

