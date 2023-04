പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളില്‍ കൂടുതല്‍ ഡേറ്റയും ഒടിടി ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കി വി

ടെലികോം മേഖലയില്‍ അടുത്തകാലത്ത് ചില നിരക്കു വര്‍ധനവുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നിരക്കു വര്‍ധനവിനെ കുറിച്ച് ഐസിഐസിഐ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒരു റിപോര്‍ട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ജിയോ തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ നിരക്ക് നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്ന 199 രൂപയില്‍ നിന്ന് 50 ശതമാനം വര്‍ധനവോടെ 299 രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ടെലികോം മേഖലയിലേക്ക് ജിയോ എത്തിയ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് അടിസ്ഥാന പ്ലാന്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



വിവിധ ഓപറേറ്റര്‍മാരുടെ വ്യക്തിഗത പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പ്ലാനുകള്‍ ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ക്രിക്കറ്റ് സീസണില്‍ വ്യക്തിഗത പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളില്‍ ലഭ്യമായ ഡേറ്റാ, ഒടിടി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ എടുത്തുക്കാട്ടുന്നു.

∙ ജിയോ പ്ലാനുകള്‍

1. ജിയോയ്ക്ക് മൂന്നു പ്ലാനുകളാണുള്ളത്. മുന്‍പ് 199 രൂപയായിരുന്ന എന്‍ട്രി പ്ലാന്‍, ഇപ്പോള്‍ 299 രൂപയാണ്. ഇതില്‍ 30 ജിബി പ്രതിമാസ ഉപയോഗവും ജിയോ സിനിമ, ജിയോ ടിവി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും.

2. ജിയോയുടെ 599 രൂപ പ്ലാന്‍ പരിധിയില്ലാത്ത കോളുകളും ഡേറ്റയും നല്‍കും. ജിയോ സിനിമയും ജിയോ ടിവിയും ഒഴികെ മറ്റ് ഒടിടി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകള്‍ ഇവിടെയില്ല.

3. നെറ്റ്ഫ്ളിക്സും ആമസോണ്‍ പ്രൈമും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള 1499 രൂപയുടേതാണ് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പ്ലാന്‍.

∙ എയര്‍ടെല്‍ പ്ലാനുകള്‍

1. രണ്ട് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പദ്ധതികളാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഉള്ളത്.

2. എന്‍ട്രി ലെവല്‍ പ്ലാന്‍ 399 രൂപയിലാണുള്ളത്. 40 ജിബി ഡേറ്റയും 200 ജിബി വരെ ഡേറ്റാ റോള്‍ ഓവര്‍ ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കും. ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഒടിടി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകള്‍ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല.

3. 499 രൂപയുടെ പ്ലാന്‍ 75 ജിബി ഡേറ്റയും 200 ജിബി വരെ ഡേറ്റാ റോള്‍ ഓവറും നല്‍കും. ആമസോണ്‍ പ്രൈം, ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളോടയാണ് ഇതെത്തുന്നത്.

∙ വി പ്ലാനുകള്‍

1. ഏറ്റവും മികച്ച മൂല്യവും കൂടുതല്‍ ഡേറ്റയും ഒടിടി നേട്ടങ്ങളും നല്‍കുന്ന വിപുലമായ നാല് വ്യക്തിഗത പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളാണ് നല്‍കുന്നത്.

2. വി മാക്സ് 401 ല്‍ 50 ജിബി ഡേറ്റയും 200 ജിബി വരെ ഡേറ്റ റോള്‍ ഓവര്‍ സൗകര്യവും നല്‍കും. ഇതിനു പുറമെ രാത്രി 12 മണി മുതല്‍ രാവിലെ 6 വരെ രാത്രികാല പരിധിയില്ലാത്ത സൗജന്യ ഡേറ്റയും ലഭിക്കും. ഇതിനു പുറമെ സോണി ലിവ്, സീ5, വി മൂവീസ് ആൻഡ് ടിവി എന്നിവയുടെ സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും.

3. വി 501 പ്ലാന്‍ 200 ജിബി വരെ ഡേറ്റ റോള്‍ ഓവറുമായി 90 ജിബി ഡേറ്റയാണ് നല്‍കുന്നത്. രാത്രി 12 മുതല്‍ രാവിലെ 6 വരെ പരിധിയില്ലാത്ത സൗജന്യ ഡേറ്റയും ലഭിക്കും. ആമസോണ്‍ പ്രൈം, ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍, സീ5, വി മൂവീസ് ആൻഡ് ടിവി എന്നീ നാല് ഒടിടി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും.

4. രണ്ട് അണ്‍ലിമിറ്റഡ് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പ്ലാനുകള്‍ നല്‍കുന്നത് വി മാത്രം.

5. വി മാക്സ് 701 പൂര്‍ണമായും പരിധിയില്ലാത്ത സൗജന്യ ഡേറ്റയും കോളിങും നല്‍കും. ആമസോണ്‍ പ്രൈം, ഡിസ്നി ഹോട്ട് സ്റ്റാര്‍, സീ5, വി മൂവീസ് ആൻഡ് ടിവി എന്നീ നാല് ഒടിടി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും.

6. വി റെഡ്എക്സ് പ്ലാന്‍ 1101 രൂപയ്ക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മികച്ച മൂല്യങ്ങളും ഇതിനു ലഭിക്കും. പൂര്‍ണമായും പരിധിയില്ലാത്ത ഡേറ്റയും കോളിങും ആമസോണ്‍ പ്രൈം, ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍, സോണിലിവ്, സീ5, വി മൂവിസ് ആൻഡ് ടിവി എന്നീ 5 ബണ്‍ഡില്‍ഡ് ഒടിടികളും ഇതോടൊപ്പം ലഭിക്കും. നേട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോസ്റ്റ്-പെയ്ഡില്‍ വി കൂടുതല്‍ ഡാറ്റയും ഒടിടി ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്‍കുന്നു.

English Summary: Vi offers More Data and OTT benefits in Post-Paid Plans