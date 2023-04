ട്രൂത്ജിപിടി (TruthGPT) എന്ന പേരില്‍ പുതിയ നിർമിത ബുദ്ധി (ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്) പ്ലാറ്റ്‌ഫോം തുടങ്ങുകയാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കൂടി ഭാഗമായ ഓപ്പണ്‍എഐ കമ്പനിയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചാറ്റ്ജിപിടിയെയും ഗൂഗിളിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബാര്‍ഡിനെയും സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയില്‍ വിമര്‍ശിക്കാനും ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ മസ്‌ക് മറന്നില്ല. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് വികസിപ്പിക്കല്‍ ഉടനടി നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയ ആയിരിത്തിലധികം പേരില്‍ മസ്‌കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

∙ ഓപ്പണ്‍എഐക്ക് വിമര്‍ശനം

ലോകത്ത് ആദ്യമായി വൈറലായ എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ചാറ്റ്ജിപിടിക്കു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായ ഓപ്പണ്‍എഐയെ മസ്‌ക് വിമര്‍ശിച്ചു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ മസ്‌കും സാം ഓള്‍ട്ട്മാനും ചേര്‍ന്നാണ് ഓപ്പണ്‍എഐ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. മസ്‌ക് കൂടുതല്‍ പണം ഇറക്കാതെ കമ്പനി വിട്ടപ്പോള്‍ സാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഓപ്പണ്‍എഐ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം 100 കോടി ഡോളർ ഫണ്ട് നല്‍കിയ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വീണ്ടും 1000 കോടി ഡോളര്‍ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ചാറ്റ്ജിപിടി വൈറലായതോടു കൂടി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കടന്നുവരവ് മസ്‌കിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനായി താന്‍ കൂടി ചേര്‍ന്നു സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാക്കിയതിനെ മസ്‌ക് നേരത്തേ തന്നെ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

∙ ചാറ്റ്ജിപിടി നുണ പറയുന്നതിനാല്‍ ട്രൂത്ജിപിടി

ഓപ്പണ്‍എഐക്കെതിരെയുള്ള തന്റെ പുതിയ ആക്രമണത്തില്‍ മസ്‌ക് പറയുന്നത് ‘ചാറ്റ്ജിപിടിയെ നുണ പറയാന്‍ പരിശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നാണ്. (ഇതിനാലായിരിക്കാം സ്വന്തം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് ട്രൂത് ജിപിടി എന്ന് മസ്‌ക് പേരിട്ടത്.) ഓപ്പണ്‍എഐ ഇപ്പോഴൊരു അടഞ്ഞ എഐ ആയി എന്നും മസ്‌ക് ആരോപിക്കുന്നു. അത് ലാഭത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു, മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായി സഹകരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നീളുകയാണ് മസ്‌കിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍. ചാറ്റ്ജിപിടിക്കെതിരെ ഗൂഗിള്‍ ഇറക്കിയ എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ബാര്‍ഡ്. ഗൂഗിളിന്റെ സഹസ്ഥാപകന്‍ ലാറി പേജിനെയും വിമര്‍ശിക്കാന്‍ മസ്‌ക് മറന്നില്ല. എഐ സുരക്ഷ ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ലെന്നാണ് പേജിനെ വിമര്‍ശിച്ച് മസ്‌ക് പറഞ്ഞത്.

∙ ഇതിനെല്ലാം മറുമരുന്നായി ട്രൂത്ജിപിടി; പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകൃതം അറിയണം

താന്‍ ട്രൂത്ജിപിടി എന്നു വിളിക്കുന്ന കമ്പനി തുടങ്ങാന്‍ പോകുന്നെന്നും അത് പരമാവധി സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമെന്നും അത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുമെന്നും മസ്‌ക് ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന്റെ ടകര്‍ കാള്‍സണുമായി നടത്തിയ ഇന്റര്‍വ്യൂവില്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, എഐ അപകടകാരിയാണെന്ന വാദം മസ്‌ക് ആവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എഐക്ക് സംസ്‌കാരത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കെല്‍പ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കാള്‍സണോടു പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സൂപ്പര്‍ ഇന്റലിജന്റ് എഐക്ക് അസാമാന്യ വിശ്വാസ്യതയോടെ എഴുതാനും അതുവഴി പൊതുജനാഭിപ്രായം മാറ്റാനുമായേക്കുമെന്ന് മസ്‌ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

∙ ട്രൂത്ജിപിടി മനുഷ്യരാശിയെ നിഗ്രഹിച്ചേക്കില്ല

എഐ മനുഷ്യരാശിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്‌തേക്കുമെന്ന വാദത്തിന് ഭാഗികമായെങ്കിലും പിന്തുണ നല്‍കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മസ്‌ക്. തന്റെ ട്രൂത്ജിപിടി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമെന്നും അത് മനുഷ്യരാശിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്‌തേക്കില്ലെന്നും മസ്‌ക് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കാന്‍ മസ്‌കും ഓപ്പണ്‍എഐയും പെയ്ജും മൈക്രോസോഫ്റ്റും വിസമ്മതിച്ചു എന്നും റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു. അതേസമയം, തന്റെ പുതിയ ഉദ്യമത്തിനായി ഗൂഗിളില്‍നിന്ന് എഐ എൻജിനീയര്‍മാരെ മസ്‌ക് റാഞ്ചി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും റോയിട്ടേഴ്‌സ് എഴുതുന്നു.

∙ എക്‌സ്.എഐ കോര്‍പ്

2023 മാര്‍ച്ചിലാണ് മസ്‌ക് നെവാഡയില്‍ എക്‌സ്.എഐ കോര്‍പ് എന്ന പേരില്‍ പുതിയ കമ്പനിക്കായി രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഈ കമ്പനിയുടെ ഏക ഡയറക്ടര്‍ മസ്‌ക് ആണ്. കമ്പനിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി മസ്‌കിന്റെ കുടുംബ ഓഫിസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ ജാറഡ് ബിര്‍ചലിന്റെ പേരും എഴുതിച്ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. താന്‍ മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നുവെന്നും എഐ വികസിപ്പിക്കല്‍ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് വാഷിങ്ടനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും മസ്‌ക് വെളിപ്പെടുത്തി.

∙ മടക്കാവുന്ന പിക്‌സല്‍ ഫോണ്‍ മേയ് 10ന് പുറത്തിറക്കിയേക്കും

ഫോള്‍ഡബിൾ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ സാംസങ് അടക്കം പല കമ്പനികളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന് ഒരു കാരണം വില തന്നെയാണ് എന്നതും വ്യക്തമാണ്. എന്തായാലും ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍ തങ്ങളുടെ പിക്‌സല്‍ ശ്രേണിയില്‍ മടക്കാവുന്ന പുതിയ മോഡല്‍ പുറത്തിറക്കുന്നതോടെ ഫോള്‍ഡബിൾ ഫോണുകള്‍ക്ക് സ്വീകാര്യത വര്‍ധിക്കുമെന്ന് ചില ടെക്‌നോളജി വിദഗ്ധര്‍ പ്രവചിക്കുന്നു. ഇതിനായി അധികം കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കില്ല. മേയ് 10ന് ഗൂഗിള്‍ അവരുടെ ആദ്യ ഫോള്‍ഡബിൾ ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നാണ് ടിപ്സ്റ്റര്‍ ജോണ്‍ പ്രൊസെര്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ മോഡല്‍ പിക്‌സല്‍ 7എ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേദിയിലെ താരം പിക്‌സല്‍ ഫോള്‍ഡ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. പിക്‌സല്‍ ടാബ് പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്നും കരുതുന്നു.

∙ ഷഓമി പാഡ് 6, പാഡ് 6 പ്രോ ടാബുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

ഏറ്റവും പുതിയ ടാബ്‌ലറ്റ് കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഷഓമി. ഷഓമി പാഡ് 6, പാഡ് 6 പ്രോ എന്നീ പേരുകളിലാണ് പുതിയ ടാബുകള്‍. ഇരു മോഡലുകള്‍ക്കും 11 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള എല്‍സിഡി സ്‌ക്രീനാണ് ഉള്ളത്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 870 ആണ് ഷഓമി പാഡ് 6ന്റെ കരുത്തെങ്കില്‍ പാഡ് 6 പ്രോയ്ക്കു ശക്തി പകരുന്നത് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 8 പ്ലസ് ജെന്‍1 4എന്‍എം ചിപ്പാണ്.

∙ ഫിലിപ്‌സ് ടിഎബി8967 സൗണ്ട്ബാര്‍ പുറത്തിറക്കി; വില 44,990 രൂപ

ഫിലിപ്‌സ് കമ്പനി പുതിയൊരു സൗണ്ട്ബാര്‍ പുറത്തിറക്കി. ഫിലിപ്‌സ് ടിഎബി8967 എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന സ്പീക്കര്‍ സിസ്റ്റത്തിന് വില 44,990 രൂപയായിരിക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ ഓഫ്‌ലൈന്‍ വില്‍പനാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി ഇവ ലഭ്യമാക്കും. ഇതിന് 780W മള്‍ട്ടിഡൈമന്‍ഷനല്‍ ഡൈനാമിക് സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. മുൻഭാഗത്തേക്ക് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മൂന്നു സ്പീക്കറുകളും മുകളിലേക്ക് ശബ്ദം നൽകുന്ന 2 സ്പീക്കറുകളും 2 പിന്‍ സ്പീക്കറുകളും ഉണ്ടെന്നും ഇതെല്ലാം ചേര്‍ന്ന് ഒരു 360 ഡിഗ്രി ശബ്ദപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

∙ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഖനന ചിച് നിര്‍മാണം ഇന്റല്‍ നിർത്തുന്നു

പ്രമുഖ പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ഇന്റല്‍ ക്രിപ്‌റ്റോ നാണയമായ ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ ഖനനത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ചിപ്പുകളുടെ നിര്‍മാണം നിർത്തുന്നു. ഏകദേശം ഒരു വര്‍ഷം മുൻപാണ് കമ്പനി ഇത്തരം പ്രോസസറുകളുടെ നിര്‍മാണം തുടങ്ങിയതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ്. എന്‍വിഡിയ അടക്കമുള്ള പല കമ്പനികള്‍ക്കും ക്രിപ്‌റ്റോ നാണയ ഖനന ചിപ്പുകളുടെ നിര്‍മാണം തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ഒക്ടോബര്‍ 20ന് ചിപ്പ് നിര്‍മാണം നിർത്താനാണ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ബ്ലോക്‌സ്‌കെയിൽ എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറക്കുന്ന ചിപ്പുകളുടെ നിര്‍മാണമാണ് നിർത്തുക.



English Summary: Elon Musk To Launch "TruthGPT" To Compete With OpenAI Chatbot