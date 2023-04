ചൈനയെ കുറ്റംപറഞ്ഞ് അമേരിക്ക നല്ലപിള്ള ചമയുന്നോ, സിസിടിവികളിലൂടെ അമേരിക്കന്‍ ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം ഇന്ത്യയിലും?

റഷ്യന്‍ പട്ടാളക്കാര്‍ തമ്മില്‍ പണ്ടു പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നതായി കേട്ടിരുന്ന ഒരു തമാശയുണ്ട് - ‘വാവെയ് കമ്പനിയുടെ ഫോണ്‍ വാങ്ങിയാല്‍ ബെയ്ജിങ് നമ്മള്‍ പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കും, ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണ്‍ വാങ്ങിയാല്‍ വാഷിങ്ടൻ നമ്മുടെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കും.’ ഇത്തരം ഭീതിയില്‍ കഴമ്പില്ല എന്നു പറയാനാവില്ലെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ചൈന ഒരു പോക്കിരി രാജ്യമാണെന്നും അവരുടെ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ എത്ര പ്രശ്‌നംപിടിച്ചതാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള പ്രചാരണം വര്‍ഷങ്ങളായി നാം കേട്ടുവരികയാണല്ലോ. സ്വന്തം ജനതയെ നിരീക്ഷണവലയത്തില്‍ വയ്ക്കുന്നതിനു പുറമെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാമാണ് ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍.

∙ ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ ഡേറ്റ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കു കൈമാറുന്നു

പ്രമുഖ സിസിടിവി നിര്‍മാതാവായ ഹൈക്‌വിഷന്‍ അടക്കമുളള പല ചൈനീസ് കമ്പനികളും ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്ക് മറ്റു രാജ്യത്തെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ കൈമാറുന്നു എന്ന ആരോപണം നിലനില്‍ക്കുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ ചൈനീസ് സിസിടിവി സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ‌ തുടങ്ങിയതോടെ ആ ഡേറ്റ ചൈന ശേഖരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്നവര്‍ക്ക്, അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനുമൊക്കെ ‘നല്ല പിള്ളകള്‍’ ആണെന്നു തോന്നാം. എന്നാല്‍ യാഥാര്‍ഥ്യം മറിച്ചാണ്. തങ്ങളുടെ പൗരന്മാര്‍ക്കു നേരെ തിരിച്ചുവച്ച ‘സിസിടിവി’കളുമായാണ് അമേരിക്കന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. ആഗോളതലത്തില്‍ പ്രൗഢിയോടെ നില്‍ക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാര്‍, തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ സമ്മതം വാങ്ങാതെ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിഡിയോയും ഡേറ്റയുമൊക്കെ അമേരിക്കന്‍ ഇന്റലിജന്‍സിനും പൊലീസിനും കൈമാറുന്നുണ്ട്.

∙ ആമസോണിന്റെ റിങ് സുരക്ഷാ ക്യാമറ

അമേരിക്കയില്‍ ഏറ്റവുമധികം സുരക്ഷാ ക്യാമറ വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനികളിലൊന്ന് ആമസോണിന്റെ റിങ് ആണ്. തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ വിഡിയോ റിങ് പ്രാദേശിക പൊലീസിന് കൈമാറിയ ചരിത്രം ഉണ്ട്. ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ മതിയായ കാരണം പോലുമില്ലാതെ ഡേറ്റ കൈമാറ്റം നടത്തുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിങ്ങിന്റെ ക്യാമറകള്‍, വീടിനു പുറത്തും അകത്തും ഒരു പോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നവയാണ്. ഇതിനാല്‍ പല ഉപയോക്താക്കളും കമ്പനിയുടെ ക്യാമറകള്‍ വീടിനുള്ളില്‍ ലിവിങ് റൂമുകളിലും ഇടനാഴികളിലും എന്തിന് ബെഡ്‌റൂമിലും വരെ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

∙ മൈക്കിൾ ലാര്‍കിന്റെ കഥ

ഒഹായോയില്‍ താമസിക്കുന്നയാളാണ് മൈക്കിൾ ലാര്‍കിന്‍. തന്റെ വീട്ടിലും പുറത്തും ജോലിസ്ഥലത്തും ഓഫിസിലും എല്ലാമായി 21 റിങ് ക്യാമറകളാണ് ആദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരേ നഗരത്തിന്റെ തന്നെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലുമാണിവ. അയല്‍ക്കാരില്‍ ഒരാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്‌നത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനു പുറത്തു സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവിയിലെ വിഡിയോ വേണമെന്ന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലാര്‍കിൻ അതു നല്‍കാമെന്നും സമ്മതിച്ചു. എന്നാല്‍, ലാര്‍കിന്റെ എല്ലാ റിങ് സിസിടിവിയില്‍ നിന്നുമുള്ള ഫുട്ടേജ് വേണമെന്നായി അധികാരികള്‍. അതു പറ്റില്ലെന്നും എല്ലാ ക്യാമറകളില്‍ നിന്നുമുള്ള ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തെ വിഡിയോ വേര്‍തിരിച്ച് എടുത്തു നല്‍കണമെങ്കില്‍ സമയമെടുക്കും എന്നും ലാര്‍കിന്‍ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. പൊലീസുണ്ടോ വിടുന്നു. അവര്‍ റിങ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അവര്‍ ലാര്‍ക്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ സിസിടിവിയില്‍ നിന്നുമുള്ള ഫുട്ടേജും പൊലീസിന് നല്‍കി. ഇതില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിനുള്ളല്‍ വച്ചിരിക്കുന്നവയും 20 കിലോമാറ്റര്‍ അകലെയുളള ഓഫിസിലേതും ഉള്‍പ്പെടും!

∙ ആമസോണിന്റെ വിശദീകരണം

വാറന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും തങ്ങള്‍ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില്‍ സിസിടിവി ഫുട്ടേജ് പൊലീസിനു നല്‍കുമെന്ന മറുപടിയാണ് ആമസോണ്‍ ലാര്‍കിന് നല്‍കിയത്. ഫുട്ടേജ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അടിയന്തര ഘട്ടത്തിലാണോ എന്ന ഒറ്റ മാനദണ്ഡം മാത്രം പരിഗണിച്ചാണ് തങ്ങള്‍ വിഡിയോ നല്‍കുന്നതെന്ന വിശദീകരണമാണ് ആമസോണ്‍ നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍, ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ രസകരമായ ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെട്ടത്. എന്താണീ അടിയന്തര ഘട്ടം എന്നതിന് കൃത്യമായ നിര്‍വ്വചനം ഒന്നുമില്ല. പൊലീസ് ചോദിക്കുന്ന വിഡിയോ ആമസോണ്‍ നല്‍കാത്ത സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ തന്നെ വിരളമാണന്നും പഠനം പറയുന്നു.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ ശേഖരിച്ച് നാസ

നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലെ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ചൈനയിലേ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ ഇന്ത്യയിലും പാക്കിസ്ഥാനിലും നിന്നുള്ള ഡേറ്റ പരിശോധിക്കാന്‍ നാസ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നു എന്നതാണ്. നാസ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു മാപ്പും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ആ കാലത്ത് പുറത്തുവന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം അമേരിക്കന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് കമ്പനികള്‍ താൽപര്യപൂര്‍വം ഡേറ്റാ ശേഖരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യ അഞ്ചാമതാണ്! അമേരിക്ക ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് 63 കോടിയിലേറെ ഇന്റലിജന്‍സ് ഡേറ്റകള്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇതിനെതിരെ ഒരു ഭരണകൂടവും നടപടി എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

∙ ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള അമേരിക്കന്‍ ഡേറ്റാ ശേഖരണം ഇങ്ങനെ

ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടെ മേലും അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ഡേറ്റ ശേഖരണത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന വിവരം പ്രകാരം പൗരന്മാര്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതിനു പുറമെ, സുരക്ഷാ ടിവികളില്‍ നിന്നും സിസിടിവികളില്‍ നിന്നും അടക്കം ശേഖരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് സംവിധാനം താൽപര്യം കാണിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യക്കാര്‍ നടത്തുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആശയവിനിമയത്തിലേക്ക് എന്തുമാത്രം കണ്ണുവച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കണക്കൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് സംഗതി കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കുന്നു. എന്തുമാത്രം വിഡിയോ ഫുട്ടേജ് ശേഖരിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ കണക്കുകള്‍ ഇല്ല.

∙ ഡേറ്റാ മോഷണത്തിൽ അമേരിക്കയും ചൈനയും ഒരേ തൂവല്‍പ്പക്ഷികള്‍

പരസ്പരം പഴി ചാരുമ്പോഴും രണ്ടു കാര്യങ്ങളില്‍ അമേരിക്കയും ചൈനയും ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്നു - സ്വന്തം പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൗരന്മാരെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിലും. ഡേറ്റ ആവോളം ശേഖരിക്കണം എന്നാണ് ചൈനയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അതവര്‍ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നുമില്ല. ശേഖരിച്ച ശേഷം അതില്‍നിന്ന് വേണ്ടാത്തത് കളയുകയും ചെയ്യാം. സർക്കാരും കമ്പനികളും തമ്മില്‍ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നിയമങ്ങളും ചൈനയില്‍ നിലവിലുണ്ട്. അവിടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ ഡേറ്റ കൈമാറേണ്ടി വരുമെന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും വ്യക്തമാണ്.

∙ കുറുക്കന്‍ അമേരിക്ക തന്നെ

കൂടുതല്‍ തന്ത്രശാലി അമേരിക്ക തന്നെയാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ആവോളം ഡേറ്റ വാരിക്കൂട്ടാന്‍ തന്നെയാണ് അമേരിക്കയുടെയും ശ്രമം. എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ ചുരുക്കം ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ മാത്രമെ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്നുള്ളു എന്നൊരു പ്രതീതി പരത്തുന്നതില്‍ അമേരിക്ക വിജയിച്ചു. അതിനുപുറമെ അവരുടെ സമീപനം വളരെ നിഗൂഢവുമാണ്. അമേരിക്കയിലെ നിയമ സംവിധാനത്തിലൂടെ പരിശോധിച്ചാലും അവര്‍ നടത്തുന്ന ഒളിഞ്ഞു നോട്ടവും ഡേറ്റാ ശേഖരണവും ഒക്കെ സാധാരണക്കാര്‍ക്കു ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ പോലും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയില്‍ ചില കോഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍ നിരുപദ്രവമെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ചില പേരുകള്‍ വിളിച്ചും അവയ്ക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കും. ഉടന്‍ ഇന്ത്യ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ഡേറ്റാ ബില്ലില്‍ എന്തെല്ലാമാണ് ഉള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്വേഗം വര്‍ധിക്കുന്നതും വെറുതെയല്ല.

