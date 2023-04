നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) ആണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ്. ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ വരവ് ഒരു വരവ് തന്നെയായിരുന്നു. കൂടാതെ ബാർഡ്, ബിങ് അങ്ങനെ ഒരു എഐ മയം തന്നെയാണ് ടെക് ലോകത്ത് കാണുന്നത്. നിർമിത ബുദ്ധി ( ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ) കൂടുതൽ ജനകീയമായെന്ന് ഇതിൽനിന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വൻ സ്വാധീനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ വ്യത്യസ്‌ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് വികസിക്കുമ്പോൾ പ്രതികൂലമായുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളാണ് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. എഐ മോഡലുകളിലെ ഡേറ്റയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കൃത്യമല്ലാത്ത ഔട്ട്പുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആക്രമണ രീതിയാണ് വൈറ്റ് ബോക്‌സ് അറ്റാക്ക്, ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.

∙ വൈറ്റ് ബോക്‌സ് അറ്റാക്ക്

മോഡലിന്റെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണമായ അറിവോടെ നടത്തുന്ന ആക്രമണമാണിത്. മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, മോഡൽ ആർക്കിടെക്ചർ, ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ, പ്രോസസിങ് ടെക്നിക്കുകൾ, പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവ കൃത്യമായി ആക്രമണകാരികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇവിടെ യഥാർഥ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ മാറ്റുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മോഡിഫൈ ചെയ്‌ത ഡേറ്റ യഥാർഥ ഡേറ്റയോട് വളരെ സാമ്യമുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷേ, വികലമായ ഇൻപുട്ടുകൾ മൂലം കൃത്യതയില്ലാത്ത റിസൾട്ടാകും ലഭിക്കുക.

∙ ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സ് അറ്റാക്ക്

എഐ മോഡൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാതെ നടത്തുന്ന ആക്രമണമാണിത്. ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് മോഡലിനെ നിരീക്ഷിച്ച് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇൻപുട്ട് ടാർഗെറ്റ് ചെയ്‌ത്‌, മോഡൽ തകരാറിലാക്കാൻ പ്രാപ്‌തമായ മാൽവെയർ ഇൻപുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫലങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് കൃത്യതയില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്‌തു നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

∙ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം?

ആക്രമണകാരികൾ വിവിധ രൂപങ്ങളും ടെക്നിക്കുകളുമാണ്‌ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാലും ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പരിശീലനം, റെഗുലർ ഓഡിറ്റിങ്, ഡേറ്റ സാനിറ്റൈസേഷൻ, സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി എതിരാളികളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ തടയാം.

