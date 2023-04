ലോകത്തെ മുൻനിര ടെക് കമ്പനികളുടെ മേധാവിയായ ഇലോൺ മസ്കിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. ഒറ്റയടിക്ക് ഏറ്റവുമധികം പണം നഷ്ടമായ വ്യക്തി എന്ന കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ശേഷം കരകയറി വരികയായിരുന്ന മസ്‌ക്. ഇതിനിടെയാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. നേരത്തേ 20,000 കോടി ഡോളര്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട മസ്‌ക് നഷ്ടം നികത്തി വരികയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ടെസ്‌ല, ട്വിറ്റര്‍, സ്‌പേസ്എക്‌സ് തുടങ്ങി കമ്പനികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളില്‍ നേരിട്ട തിരിച്ചടികളുടെ ഫലമായി മസ്കിന് 1,260 കോടി ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 103,414 കോടി രൂപ) നഷ്ടമായെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ മൂന്നു കമ്പനികള്‍ക്കും പ്രശ്‌നം

മസ്‌കിന്റെ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ സ്‌പേസ്എക്‌സിന്റെ സ്റ്റാര്‍ഷിപ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച് നാലു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ കത്തിയമര്‍ന്നത് കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. അതേദിവസം തന്നെ ടെസ്‌ലയുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ് വരുമാനം 24 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 270 കോടി ഡോളറായി എന്ന കണക്കും പുറത്തുവന്നു. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യ പാദത്തിലെ കണക്കാണിത്. ആദ്യ പാദത്തില്‍ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില 9.8 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുത്ത ദിവസം മുതല്‍ മസ്‌കിന് നഷ്ടം മാത്രം നല്‍കിയ കമ്പനിയാണ്.

∙ ഇപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ വലിയ ധനികന്‍

ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും മസ്‌ക് ഇപ്പോഴും ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ധനികനാണെന്ന് ദ് വേര്‍ജ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ബിസിനസുകാരന്‍ ബർണാഡ് ആർനോ ആണ് ധനികരുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്. 2021ല്‍ മസ്‌കിന്റെ ആസ്തി 32,000 കോടി ഡോളര്‍ വരെയായിരുന്നു. ഇതില്‍ നിന്നാണ് 20,000 കോടി ഡോളര്‍ നഷ്ടമായതും ലോകത്ത് അതിവേഗം ഏറ്റവുമധികം പണം നഷ്ടമാകുന്ന വ്യക്തി എന്ന കുപ്രസിദ്ധിയുണ്ടായതും.

∙ സിലിക്കന്‍ വാലി ക്യാംപസ് പദ്ധതി ഗൂഗിള്‍ നിർത്തിവച്ചു

സിലിക്കന്‍വാലി നഗരമായ സാനോസെയില്‍ ഗൂഗിള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൂറ്റന്‍ ക്യാംപസിന്റെ പണി തൽകാലത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചു. ഡൗണ്‍ടൗണ്‍ വെസ്റ്റ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു ക്യാംപസിന്റെ നിര്‍മാണം തുടങ്ങാനിരുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം അവസാനം പണി തുടങ്ങാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. ഇതിനായി 80 ഏക്കര്‍ സ്ഥലം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഓഫിസുകള്‍, വീടുകള്‍, പാര്‍ക്കുകള്‍ തുടങ്ങിയവ നിര്‍മിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി.

∙ മാന്ദ്യം

ആഗോള തലത്തില്‍ ടെക്‌നോളജി മേഖലയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മാന്ദ്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഏകദേശം 12,000 ജോലിക്കാരെ ഗൂഗിള്‍ മാത്രം പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അവസാന പാദത്തില്‍ കമ്പനിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ വരുമാനമാണ് കിട്ടിയതെന്നും കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത ഭീഷണി

വരുമാനം കുറഞ്ഞതു കൂടാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായി രംഗത്തെത്തിയ എഐ സേര്‍ച്ച് എൻജിന്‍ ചാറ്റ്ജിപിടി ഗൂഗിളിനെ അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ ഞെട്ടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. സെക്കന്‍ഡുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഉത്തരം നല്‍കാൻ ശേഷിയുള്ള ചാറ്റ്ജിപിടി ഗൂഗിളിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് രീതിയില്‍നിന്ന് ഞെട്ടിച്ചുണര്‍ത്തി. ഇതോടെ സകല ശക്തിയുമെടുത്ത് സേര്‍ച്ച് മേഖലയില്‍ തങ്ങളുടെ മേല്‍ക്കോയ്മ നിലനിര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനി. ഐഫോണ്‍ അവതരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ കണ്‍സ്യൂമര്‍ ടെക്‌നോളജി എന്ന വിവരണം വരെ നേടിയ ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് കൂടുതല്‍ ഇടം നല്‍കാതെ ശ്രദ്ധ തങ്ങളില്‍ത്തന്നെ നിലനിര്‍ത്തുക എന്നതായിരിക്കും ഗൂഗിളിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം.

∙ 6ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക് തന്ത്രം നേരത്തേ മെനയാന്‍ അമേരിക്ക

ടെലികമ്യൂണിക്കേഷന്‍ മേഖലയില്‍ ചൈനയുടെ പ്രഭാവത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കാനായി പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ നേരത്തേ മിനുക്കിയെടുക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് അമേരിക്ക എന്ന് ഐഎഎന്‍എസ്. മൊബൈല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലെ അടുത്ത ഘട്ടമായ 6ജിയില്‍ പരമാവധി സ്വയംപര്യാപ്തത നേടുകയും ബെയ്ജിങ് കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെ പിന്നിലാക്കുകയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ തന്ത്രങ്ങള്‍ അമേരിക്ക ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി രാജ്യത്തെ കോര്‍പറേറ്റ് മേധാവികള്‍, ടെക്‌നോളജി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, അക്കാഡമിക് മേഖലയിലുള്ളവര്‍ തുടങ്ങിയവരുമായി വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതിനിധികള്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി. 5ജിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളില്‍ നിന്ന് പാഠം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് 6ജിക്കുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ നേരത്തേ ആവിഷ്‌കരിക്കാനാണ് അമേരിക്കയുടെ ഉദ്ദേശ്യം.

∙ വിങ്‌സ് ഫാന്റം 345 ടിഡബ്ല്യുഎസ് ഇയര്‍ബഡ്‌സ് 1,299 രൂപയ്ക്ക്

വിങ്‌സ് കമ്പനി ഫാന്റം 345 ടിഡബ്ല്യുഎസ് ഇയര്‍ബഡ്‌സ് എന്ന പേരില്‍ പുതിയ വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കി. വില 1,299 രൂപ. ആമസോൺ, ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട്, വിങ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇതു വാങ്ങാം. സുതാര്യമായ കെയ്‌സ് ആണ് ആകര്‍ഷണിയതകളില്‍ ഒന്ന്. ബാറ്ററി ലൈഫ് കാണിക്കും. നാലു മൈക്കുകളും സ്മാര്‍ട് ഇഎന്‍സിയും ഉണ്ട്. സിരി, ഗൂഗിള്‍ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം.

∙ ഐക്യൂ 12 ന് 200w ചാര്‍ജിങ്!

വിവോയുടെ സബ് ബ്രാന്‍ഡ് ഐക്യൂവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോണ്‍ സീരീസിനെക്കുറിച്ച് ഏതാനും വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തായി. താമസിയാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്നു കരുതുന്ന ഐക്യൂ 12ന് 200w വയേഡ് ചാര്‍ജിങ് സ്പീഡ് കണ്ടേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 50w വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങ് ശേഷിയും കിട്ടിയേക്കും. ബാറ്ററി 5000എംഎഎച് ആയിരിക്കുമെന്നും ഡിജിറ്റല്‍ ചാറ്റ് സ്‌റ്റേഷന്‍ എന്ന പേരിലുള്ള ട്വിറ്റര്‍ യൂസര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. അടുത്ത തലമുറയിലെ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ ജെന്‍ 3 പ്രോസസര്‍ ആയിരിക്കാം ഐക്യൂ 12 സീരീസിന് ശക്തി പകരുന്നത്.

∙ ഐക്യൂ നിയോ സീരീസ്

ഐക്യൂ 12നു പുറമെ ഐക്യൂ നിയോ സീരീസും താമസിയാതെ പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ഇതില്‍ ഐക്യൂ നിയോ 8, നിയോ 8 പ്രോ എന്നു രണ്ടു മോഡലുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് ഡിമെന്‍സിറ്റി 9200പ്ലസ് പ്രോസസര്‍ ആയിരിക്കാം ശക്തിപകരുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഐക്യൂ 11എസ് എന്നൊരു മോഡലും കമ്പനി നിര്‍മിച്ചുവരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അനൗദ്യോഗിക വിവരങ്ങളാണ്.

∙ ആം സ്വന്തമായി സെമികണ്ടക്ടര്‍ നിര്‍മിക്കും

വിഖ്യാത ബ്രിട്ടിഷ് കമ്പനിയായ ആം (Arm) സ്വന്തമായി സെമികണ്ടക്ടര്‍ നിര്‍മാണം ആരംഭിക്കുന്നതായി ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ്. സോഫ്റ്റ്ബാങ്കിന്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായ ആം തങ്ങളുടെ പുതിയ ചിപ്പിന്റെ നിര്‍മാണം കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി നടത്തിവരികയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ആം കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് ബൗദ്ധികാവകാശം വാങ്ങിയാണ് മറ്റുപല കമ്പനികളും പ്രോസസറുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. മൊബൈല്‍ പ്രോസസറുകളുടെ നിര്‍മാണത്തിനായി തങ്ങള്‍ ആമുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ചിപ്പ് നിര്‍മാണ ഭീമന്‍ ഇന്റല്‍ ഈ മാസം ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

