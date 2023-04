പുതിയ അവകാശവാദം ശരിയാണെങ്കില്‍ ഇന്നേവരെ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഐഫോണിനും ഇല്ലാത്ത ക്യാമറാ മികവോടെയായിരിക്കും ആപ്പിള്‍ ഈ വര്‍ഷം ഇറക്കാന്‍ പോകുന്ന ഏറ്റവും വിലകൂടിയ ഐഫോൺ വേരിയന്റ് എത്തുക. പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്കു മികവു വര്‍ധിക്കുമെന്നതു കൂടാതെ ഏറ്റവുമധികം സൂം ലഭിക്കുന്നതുമായിരിക്കും പുതിയ മോഡല്‍.

∙ 1 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സെന്‍സര്‍ ഉണ്ടാകുമോ?

ഫോണ്‍ ക്യാമറകളെ കൂടുതല്‍ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട ഘട്ടമാകും ഇനിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകള്‍. ഷഓമി 13 അള്‍ട്രാ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളില്‍ 1 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സെന്‍സറുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് ഗുണ നിലവാരം വര്‍ധിപ്പിച്ചതോടെ കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയും സ്വാഭാവികതയുമുള്ള ഫോട്ടോകള്‍ ഫോണുകളിലും എടുക്കാനായി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മോഡലുകളിലാണ് ആദ്യമായി ആപ്പിള്‍ ഒരു 48 എംപി സെന്‍സര്‍ പരീക്ഷിച്ചത്. എന്നാല്‍, ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ മാക്‌സ് (ഐഫോണ്‍ 15 അള്‍ട്രാ എന്നായിരിക്കുമോ പേര്?) ഫോണില്‍ അതിനും ഉപരിയായ ഒരു പരീക്ഷണം ആപ്പിള്‍ നടത്തുമെന്നാണ് ഐസ് യൂണിവേഴ്‌സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടിപ്സ്റ്റര്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം ഇറക്കാന്‍ പോകുന്ന ഏറ്റവും മുന്തിയ ഐഫോണില്‍ സോണിയുടെ ഐഎംഎക്‌സ്903 ക്യാമറാ മൊഡ്യൂള്‍ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു വാദം.

∙ കൂടുതല്‍ വലുപ്പമുള്ള സെന്‍സര്‍

നിലവിലുള്ള ഫോണുകളില്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ മികവു വര്‍ധിപ്പിക്കാനായി കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ ഫൊട്ടോഗ്രഫി വിദ്യകളാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവ ചിലയിടങ്ങളില്‍ മികവു പുലര്‍ത്തുമെങ്കിലും പലപ്പോഴും അസ്വാഭാവികതയും കൃത്രിമത്വവും തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത്, ഫോണ്‍ ക്യാമറകളില്‍ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളേക്കാള്‍ ക്യാമറകളില്‍ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഭാവികത തോന്നും. ഇതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ സ്വാഭാവികതയുള്ള ഫോട്ടോകള്‍ വേണമെങ്കില്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ചെപ്പടിവിദ്യകള്‍ മത്രം പോരെന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണകമ്പനികളും എത്തുകയാണ്. ഷഓമി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെ പോലെ, ആപ്പിളും വലിയ സെന്‍സര്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്യാമറാ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്കു കടക്കുകയാണ് എന്നാണ് സൂചന. ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മാക്‌സിലുള്ള സെന്‍സറിന്റെ വലുപ്പം 1/1.28-ഇഞ്ച് ആണെങ്കില്‍ ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ മാക്‌സില്‍ ഏകദേശം 1 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സെന്‍സര്‍ ആയിരിക്കും ആപ്പിള്‍ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സ്വാഭാവികതയും വ്യക്തതയും കൊണ്ടുവന്നേക്കും.

∙ വലിയ സെന്‍സര്‍ കൂടുതല്‍ വെളിച്ചം

അഭ്യൂഹം ശരിയാണെങ്കില്‍ വലുപ്പം കൂടിയ സെന്‍സര്‍ ഉപയോഗിക്കുക വഴി കൂടുതല്‍ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആര്‍ജ്ജിക്കുകയായിരിക്കും ഐഫോണ്‍. നാളിതുവരെ ഇറങ്ങിയ എല്ലാ ഐഫോണുകളെയും വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫൊട്ടോഗ്രഫി, വിഡിയോഗ്രഫി മികവുമായിട്ടായിരിക്കും ഐഫോണ്‍ 15 അള്‍ട്രാ എത്തുക. സോണി ആര്‍എക്‌സ്100 ക്യാമറയില്‍നിന്നു ലഭിക്കുന്നതിനു സമാനമായ ഫോട്ടോകള്‍ ഷഓമി 13 അള്‍ട്രായില്‍നിന്നും ഒപ്പോ ഫൈന്‍ഡ് എക്‌സ്6 പ്രോയില്‍ നിന്നുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. (സോണി ക്യാമറയ്ക്ക് അധിക സൂം മികവുണ്ടെന്ന കാര്യം മനസ്സില്‍വയ്ക്കണം.) പുതിയ അവകാശവാദം ശരിയാണെങ്കില്‍ അതേ ഗുണനിലവാരം ഈ വര്‍ഷം ഐഫോണിലും ലഭിച്ചേക്കാം.

∙ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു ക്യാമറാ ഫീച്ചറുകള്‍

ഐഫോണ്‍ 15 അള്‍ട്രായില്‍ പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്ന മറ്റൊരു സുപ്രധാന മാറ്റം 6 മടങ്ങ് സൂം ഉള്ള ലെന്‍സിന്റെ സാന്നിധ്യമായിരിക്കും. പെരിസ്‌കോപ് ലെന്‍സായിരിക്കും ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. കേട്ടുകേള്‍വികള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം നഷ്ടപ്പെടാതെ 6 മടങ്ങ് സൂം നടത്താനുള്ള ശേഷിയും ഐഫോണ്‍ 15 അള്‍ട്രാ ആര്‍ജ്ജിച്ചേക്കാം. നിലവിലുള്ള ഒരു ഐഫോണിനും ലഭിക്കാത്ത മികവായിരിക്കും ഇത്.

∙ വിലയും വര്‍ധിച്ചേക്കും

പുതിയ ക്യാമറാ ഫീച്ചറുകള്‍ എല്ലാ പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്കും ലഭിച്ചേക്കില്ല. ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ വേരിയന്റില്‍ മാത്രമായിരിക്കും വലുപ്പമുളള സെന്‍സറും അധിക സൂമും ലഭിക്കുക എന്നാണ് സൂചന. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍, പുതിയ ക്യാമറാ ഫീച്ചറുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച ഫോണുകളുടെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് കുറഞ്ഞത് 1,40,000 രൂപ വന്നേക്കാം.

∙ ഐഒഎസ് 17ല്‍ ആപ് സൈഡ് ലോഡിങ് ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ മാത്രം?

ഐഒഎസ് 17ല്‍ വരുന്ന സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറിനു പുറത്തു നിന്നുള്ള ആപ്പുകളും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാമെന്നതാണ് എന്നു നേരത്തേ മുതല്‍ പറഞ്ഞു കേട്ട കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍, പുതിയ സൂചനകള്‍ പ്രകാരം ഇത് ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ മാത്രമെ അനുവദിച്ചേക്കൂ. ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ മാര്‍ക് ഗുര്‍മന്റെ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സൈഡ്‌ലോഡിങ് അനുവദിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന കര്‍ക്കശ നിലപാടു സ്വീകരിച്ച യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ രാജ്യങ്ങളില്‍ സൈഡ്‌ലോഡിങ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അതേസമയം, മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ തീര്‍ച്ച ഇല്ല എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

∙ ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്

പ്രമുഖ സ്വതന്ത്ര ബ്രൗസറായ മോസിലാ ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കേന്ദ്രത്തിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടര്‍ എമര്‍ജന്‍സി റെസ്‌പോണ്‍സ് ടീമിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ബ്രൗസറിന്റെ പഴയ വേര്‍ഷനില്‍ ചില ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി എന്നാണ് സേര്‍ട്ട്-ഇന്‍ പറയുന്നത്. ഫയര്‍ഫോക്‌സ് 112 നു മുൻപുള്ള വേര്‍ഷനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കായിരിക്കും പ്രശ്‌നം. എത്രയും വേഗം ബ്രൗസറിന്റെ പുതിയ വേര്‍ഷനിലേക്കു മാറുക. ഫയര്‍ഫോക്‌സിന്റെ ഓട്ടോ അപ്‌ഡേറ്റ് ഫീച്ചര്‍ ഓഫ് ചെയ്യാത്തവര്‍ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല.

∙ സര്‍ക്കാർ ജീവനക്കാര്‍ ടിക്‌ടോക്ക് നീക്കംചെയ്യണമെന്ന് അയര്‍ലൻഡും

വിവാദ ചൈനീസ് സമൂഹ മാധ്യമ ആപ്പായ ടിക്‌ടോക് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഫോണുകളില്‍ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അയര്‍ലൻഡ് എന്ന് ഐറിഷ് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്ക അടക്കം പല രാജ്യങ്ങളും സര്‍ക്കാർ ജീവനക്കാര്‍ ടിക്‌ടോക് ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

∙ ട്വിറ്റര്‍ പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു ഭീഷണിയാണ് എന്ന് മസ്‌ക്

പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ട്വിറ്റര്‍ എന്ന് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്. എന്‍എഫ്ടി ടെക് കമ്പനിയുടെ മേധാവി മരിയോ നാഫലിന്റെ ട്വീറ്റിനു മറുപടിയായാണ് മസ്‌ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ട്വിറ്റര്‍ 8 ഡോളര്‍ മാസവരി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ അതിന് വിമര്‍ശനം നേരിടേണ്ടിവന്നു. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ഇരട്ടിത്തുക ഏര്‍പ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ അതിനെ ആരും വിമര്‍ശിച്ചില്ലെന്നും മരിയോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനു മറുപടിയായാണ് മസ്ക് പ്രതികരിച്ചത്. ട്വിറ്ററില്‍ സംഭാഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മസ്‌ക് കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ മുതല്‍ പറയുന്നതാണ്. പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങള്‍ സർക്കാർ ഭാഷ്യങ്ങള്‍ അതേപടി ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ട്വിറ്റര്‍ വിമര്‍ശനങ്ങളും അനുവദിക്കും.

∙ മൈക്കൽ ഷൂമാക്കറുമായി എഐ ഇന്റര്‍വ്യൂ നടത്തിയ എഡിറ്ററെ പുറത്താക്കി

തലച്ചോറിന് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് കോമയിൽ കഴിയുന്ന ഫോര്‍മുല വണ്‍ സൂപ്പര്‍ താരം മൈക്കൽ‌ ഷൂമാക്കറുമായി നിർമിത ബുദ്ധി നടത്തിയതെന്നു പറഞ്ഞ് ഡൈ അക്ടുഎലെ (Die Aktuelle) എന്ന ജര്‍മന്‍ മാസികയില്‍ ഒരു അഭിമുഖം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിനെതിരെ നാലുപാടു നിന്നും വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നതോടെ മാസിക ഷൂമാക്കറുടെ കുടുംബത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും അഭിമുഖം തയാറാക്കിയ എഡിറ്ററെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ആന്‍ ഹോഫ്മാന്‍ (Anne Hoffmann) ആണ് അഭിമുഖം നടത്തിയ എഡിറ്റര്‍.

English Summary: iPhone 15 Ultra could crush the competition with ~1-inch Sony camera