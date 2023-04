യുട്യൂബ് പോലെ ട്വിറ്ററിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനം, മസ്കിന്റെ ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നതെന്ത് ?

യുട്യൂബിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ട്വിറ്ററിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇലോൺ മസ്‌ക് ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം 80 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്വിറ്ററിലെ തന്റെ 24,700 വരിക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം 80 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നതായാണ് ശതകോടീശ്വരൻ ഇലോൺ മസ്‌ക് അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തന്റെ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കം സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിമാസം നാല് ഡോളർ ( ഏകദേശം 330 രൂപ ) നൽകുന്നവരുടെ എണ്ണം കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് മസ്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സൂപ്പർ ഫോളോവേഴ്‌സിന് ചില എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മസ്‌ക് പണം വാരിക്കൂട്ടുന്നത്. ആവശ്യക്കാർക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള ഉള്ളടക്കം നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കൾക്കും മസ്‌കിനെപ്പോലെ പണം സമ്പാദിക്കാം.



ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാമെന്ന് ഇലോൺ മസ്‌ക് സ്‌ക്രീൻഷോട്ടിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ മോണട്ടൈസേഷന്‍ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്‌ടാക്കൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് മസ്‌ക് പറയുന്നത്. ടെസ്‌ല സിഇഒ ഓരോ ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം 4 ഡോളർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഏകദേശം 24,700 വരിക്കാരുമുണ്ട്. ഇതിനാൽ ട്വിറ്റർ വരിക്കാരിൽ നിന്ന് മസ്ക് കണക്കാക്കിയ വരുമാനം ഏകദേശം 98,800 ഡോളർ (ഏകദേശം 80.9 ലക്ഷം രൂപ) ആണ്.

നിലവിൽ യുഎസ്, കാനഡ, ന്യൂസീലൻഡ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, ഇയു, യുകെ, ഇഇഎ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് വരുമാനം ലഭിക്കുക. വിഡിയോ ആണെങ്കിലും, ടെക്‌സ്റ്റായി നടത്തുന്ന ദൈര്‍ഘൈമുള്ള ട്വീറ്റാണെങ്കിലും, ന്യൂസ് ലെറ്റര്‍ ആണെങ്കിലും, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതു കാണാന്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുമെങ്കില്‍ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ പുതിയ മേധാവി ഒരുക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ ട്വിറ്ററിലെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ക്കു മാത്രം പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന 'സ്‌പെയ്‌സസി'ലേക്ക് കടക്കാന്‍ അനുമതിയും ലഭിക്കും, പ്രത്യേക സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍ ചിഹ്നങ്ങളും നല്‍കും. ട്വിറ്റര്‍ ഫോളോവേഴ്സിനോട് നിങ്ങള്‍ ഇടുന്ന ദൈര്‍ഘ്യമുളള ടെക്‌സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും മണിക്കൂറുകള്‍ നീളുന്ന വിഡിയോ ആണെങ്കിലും കാണാന്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നാണ് മസ്‌ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ മാസവരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ

പണം മുടക്കി കണ്ടെന്റ് കാണാന്‍ തയാറുള്ള ഫോളോവേഴ്സിനെ കിട്ടിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ട്വിറ്ററില്‍ നിന്ന് മാസവരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനു പുറമെ ട്വിറ്റര്‍ കമ്പനി 'സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍സ്' വഴി നേടുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു പങ്കും കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയേക്കും. നിങ്ങളുടെ ട്വീറ്റുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഫോളോവേഴ്സിനായി അധിക കണ്ടെന്റ് നല്‍കി അവരോട് സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

∙ മികച്ച കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്കും പ്രശസ്തര്‍ക്കും ഇതു ഗുണകരമായേക്കും

നിങ്ങളുടെ കണ്ടെന്റിന് പ്രതിമാസം 2.99 ഡോളര്‍, 4.99, ഡോളര്‍, 9.99 ഡോളര്‍ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു രീതിയിലാണ് മാസവരിയിടാന്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇതില്‍ ഏതു വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഫോളോവേഴ്സ് ഈ തുക നല്‍കി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്താല്‍ ആ തുക ട്വിറ്റര്‍ അവരില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കി കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍ക്കു നല്‍കും.

∙ ക്രിയേറ്റര്‍ക്കു വേണ്ട കുറഞ്ഞ യോഗ്യതകള്‍

ഇങ്ങനെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാരെ ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ വേണ്ട കുറഞ്ഞ യോഗ്യതയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞത് 18 വയസ് ആയിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 10,000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് 25 തവണയെങ്കിലും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. കൂടാതെ 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 25 ട്വീറ്റ് നടത്തുന്നതില്‍ കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാം.

∙ മസ്‌കിന്റെ പരിഷ്‌കാരമൊന്നുമല്ലെന്ന്

അതേസമയം, ഇത് മസ്‌ക് അവതരിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് നേരത്തേ ട്വിറ്ററില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന 'സൂപ്പര്‍ ഫോളോവ്‌സ് (Super Follows)' എന്ന ഫീച്ചര്‍ പേരു മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് മസ്‌ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്തായാലും, പദ്ധതിക്ക് യോഗ്യരായവര്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വിറ്ററിന്റെ സെറ്റിങ്‌സിലെത്തി 'മോണട്ടൈസേഷന്‍' എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് ബാക്കി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയാണ്.

English Summary: Elon Musk earns over ₹80 lakh/month from Twitter. You can do it too! Know how