18 മാസത്തിനുള്ളിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ‘അവർ’ വരും, പ്രവചനവുമായി ബിൽഗേറ്റ്സ്

ലോകം ഒന്നടങ്കം നിർമിത ബുദ്ധി സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ്. വൻകിട കമ്പനികൾ മുതല്‍ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ വരെ എങ്ങനെ നിർമിത ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന ആലോചനയിലാണ്. അതേസമയം, ഓപ്പൺഎഐയുടെ ചാറ്റ്ജിപിടി, ഗൂഗിൾ ബാർഡ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബിങ് എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പലരും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകനായ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഈ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് തികച്ചും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിലാണ്. എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ കേവലം 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടികളെ വായിക്കാനും എഴുതാനും സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണങ്ങളായി മാറുമെന്നാണ് ഗേറ്റ്സ് പ്രവചിച്ചത്.



ഗേറ്റ്‌സിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എഐ ഉപകരണങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു എഎസ്‌യു പ്ലസ് ജിഎസ്‌വി ( ASU+GSV) ഉച്ചകോടിയിലാണ് എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ മനുഷ്യരായ അധ്യാപകരെപ്പോലെ മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞത്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും കഴിയുന്നത്ര മികച്ച അധ്യാപകനാകാൻ എഐ ടെക്നോജളി ആ ശേഷി നേടുമെന്നാണ് ബിൽഗേറ്റ്സിന്റെ പ്രവചനം.

ആദ്യം എഐ ഒരു വായനാ ഗവേഷണ സഹായിയായി വന്നേക്കാം. പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് ഫീഡ്‌ബാക്ക് നൽകുന്നതിൽ അമ്പരപ്പിച്ചേക്കാം. അടുത്ത 18 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എഐ ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു അധ്യാപകന്റെ റോളിൽ വന്ന് വിദ്യാർഥികളെ എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിച്ചേക്കും. ഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർഥികളെ കാര്യമായി സഹായിച്ചേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് സഹായകരമാകുമെങ്കിലും ക്ലാസ് മുറിയിൽ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ഇതിന് കഴിയില്ലെന്ന് ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള സ്‌കൂളുകൾക്ക് പോലും താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ എഐ ടൂളുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വൈവിധ്യമാർന്ന ഡേറ്റാ സെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കി എഐ സംവിധാനങ്ങളെ കൂടുതൽ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എഐകൾ നിഷ്പക്ഷമാകണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പരിശീലനം നൽകണം. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള വീടുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾ പിന്നാക്കം പോകാതിരിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: AI chatbots like ChatGPT will have human-like teaching capabilities in future: Bill Gates