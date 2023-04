രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോയും വാർണർ ബ്രദേഴ്സും പുതിയ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ കരാർ പ്രകാരം ഇന്ത്യയില്‍ എച്ച്ബിഒ, വാർണർ ബ്രദേഴ്സ് കണ്ടെന്റുകളെല്ലാം ഇനി മുതൽ ജിയോസിനിമ ആപ്പിലൂടെയും സ്ട്രീം ചെയ്യും. റിലയൻസിന്റെ വയാകോം18 ഉം വാർണർ ബ്രദേഴ്‌സ് ഡിസ്‌കവറിയും വ്യാഴാഴ്ച മൾട്ടി-ഇയർ കരാരാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മെയ് മുതലാണ് പുതിയ കരാർ നടപ്പിൽ വരുന്നത്.



വാർണർ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ടിവി സീരീസുകളുടെയും സിനിമകളുടെയും കാറ്റലോഗിന്റെ പുതിയ ഹോം ആയിരിക്കും ജിയോസിനിമ. എന്നാൽ, ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ കാണുന്നത് പോലെയായിരിക്കില്ല ജിയോസിനിമ ആപ്പിൽ വാർണർ ബ്രദേഴ്സിന്റെ കൂടുതൽ സിനിമകളും സീരീസുകളും ലഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വാർണർ ബ്രദേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനുകളും ജിയോസിനിമ ആപ്പിലൂടെ സ്ട്രീം ചെയ്യും.

എച്ച്ബിഒ മാക്സിന് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകം സ്ട്രീമിങ് സർവീസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഹോട്ട്സ്റ്റാറുമായുള്ള കരാര്‍ അവസാനിച്ചതോടെ എച്ച്ബിഒ കണ്ടെന്റുകളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ കരാർ പ്രകാരം കണ്ടെന്റുകളെല്ലാം നേരിട്ട് ജിയോസിനിമ ആപ്പിലൂടെ സ്ട്രീം ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

വാർണർ ബ്രദേഴ്സ്, ഡിസ്കവറി ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളം വലിയ ജനപ്രീതിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രീമിയം എച്ച്ബിഒ, മാക്സ് ഒറിജിനൽ, വാർണർ ബ്രദേഴ്സ് കണ്ടെന്റുകൾ പ്രാദേശിക ആരാധകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വയോകോം18-മായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടമെന്ന് വാർണർ ബ്രദേഴ്സ് ഡിസ്കവറി (ഇന്ത്യ) പ്രസിഡന്റ് ക്ലെമന്റ് ഷ്വെബിഗ് പറഞ്ഞു.

പുതിയ കരാറിൽ ഹൗസ് ഓഫ് ദി ഡ്രാഗൺ, ദി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ്, യൂഫോറിയ, ദി വൈറ്റ് ലോട്ടസ്, സക്‌സെഷന്റെ നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സീസൺ തുടങ്ങിയ നിരൂപകരുടെ പ്രശംസ നേടിയ എച്ച്‌ബി‌ഒ സീരീസുകളുടെ നിലവിലെയും ഭാവിയിലെയും സീസണുകൾ ഉൾപ്പെടും.

