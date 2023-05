പങ്കാളിയുടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്താന്‍ ആപ്പുകളും ഉപകരണങ്ങളും; വിവാഹ മോചന നിരക്ക് ഉയരുന്നു

വിശ്വസ്തരല്ലാത്ത പങ്കാളികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ആപ്പുകളും ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്. വലിയ വിലയില്ല എന്നതും പലരെയും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങള്‍ പരീക്ഷിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി വിവാഹ മോചന നിരക്ക് ഉയരുന്നെന്ന തരത്തിലും വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. ആഗോള രഹസ്യനിരീക്ഷണ ഉപകരണ വിപണിയുടെ മൂല്യം ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ 960 കോടി ഡോളറായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ മേഖല അതിവേഗം കുതിക്കുകയാണെന്നും ദ് ഡെയ്‌ലി മെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

∙ ഡിഎന്‍എ പരിശോധന മുതല്‍ ഒളിക്യാമറ വരെ

ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിലും ക്ലോക്കുകളിലും ടിഷ്യു ബോക്‌സുകളിലും മറ്റും പിടിപ്പിക്കാവുന്ന സൂക്ഷ്മ ക്യാമറകള്‍ മുതല്‍ വസ്ത്രങ്ങളിലും ബെഡുകളിലും മറ്റും നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ജൈവാവശിഷ്ടം പരിശോധിക്കാനുള്ള ഡിഎന്‍എ കിറ്റുകള്‍ വരെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. മുൻ‍പ് പങ്കാളിയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്വകാര്യ ഡിറ്റക്ടീവുകളുടെ സഹായമാണ് പലരും തേടിയിരുന്നത്. അതിനു വലിയ പ്രതിഫലവും നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ ആയിരം രൂപ മുതല്‍ വിലയിൽ നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കും.

∙ നിയമപരമായി ശരിയോ?

മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങള്‍ മറ്റൊരാള്‍ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഇത്തരം നിരീക്ഷണത്തില്‍ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം മിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണഘടന നല്‍കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നത് ഇപ്പോള്‍ നിയമവിരുദ്ധമല്ലാത്തതിനാല്‍ കമ്പനികള്‍ വ്യാപകമായി അവ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്കു വൻതോതിൽ പരസ്യവും നൽകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ നിബന്ധനകളും ഉപാധികളും വായിച്ചു നോക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായും കാണാം. പക്ഷേ, അസൂയ മൂത്തും സംശയരോഗത്തിന്റെ മൂര്‍ധന്യത്തിലും നില്‍ക്കുന്നവര്‍ അതൊക്കെ വകവയ്ക്കുമോ?

∙ വിപണി അധാര്‍മികമെന്ന് നിയമജ്ഞര്‍

അനുദിനമെന്നോണം വളരുന്ന ഇത്തരം രഹസ്യോപകരണങ്ങളുടെ വിപണി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന അഭിപ്രായമുള്ള നിയമജ്ഞരും ഉണ്ട്. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ വില്‍പന നിരോധിക്കണമെന്നാണ് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ചില വ്യക്തികളുടെ ആശങ്കകളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കാനായാണ് ഇവ വില്‍ക്കുന്നവര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് വാദം.

∙ ആപ്പുകള്‍

പങ്കാളിയെ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ആപ്പുകളും വര്‍ധിച്ചു. മുൻപൊരിക്കലും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന രീതിയില്‍ അവ നിരീക്ഷണം എളുപ്പമാക്കി. പങ്കാളി ഒന്നു പുറംതിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ആപ്പുകളും ലഭ്യമാണ്. ആരുടെ ഫോണിലാണോ ഇത് ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്തത്, അവര്‍ക്ക് അതു കണ്ടെത്താന്‍ സാധ്യമല്ലെന്നതും ഫോണിന്റെ ഉടമ നടത്തുന്ന കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമ ആപ്പുകളുമൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാമെന്നതും ഇത്തരം ആപ്പുകള്‍ക്കും ആവശ്യക്കാര്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇടവരുത്തി. ഫോണിന്റെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും കാണാം, പാസ്‌വേഡുകള്‍ അടക്കം ഇര ടൈപ്പു ചെയ്യുന്ന ഓരോ അക്ഷരവും അറിയാം എന്നതൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ആപ്പുകളെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നത്. ഇത്തരം ചില ആപ്പുകള്‍ക്ക് വിഡിയോയും ഓഡിയോയും ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്തുനല്‍കാന്‍ പോലും കെല്‍പ്പുണ്ട്.

∙ ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ, കേള്‍ക്കൂ യുമോബിക്‌സിനെക്കുറിച്ച്

പങ്കാളിയെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് ഇന്നൊരു വാക്കുണ്ട് - സ്പൗസ്‌വെയര്‍. യുമോബിക്‌സ് (uMobix) അത്തരത്തിലൊന്നാണ്. ഇതിന് പ്രതിമാസം 36 ഡോളര്‍ വരിസംഖ്യ അടയ്ക്കണം. ആപ്പിന്റെ പരസ്യത്തില്‍ പറയുന്നത്, തങ്ങളുടേതാണ് ചതിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നമ്പര്‍ 1 ആപ് എന്നാണ്. പങ്കാളിക്ക് ഇത് ഇൻസ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്തതു കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നു 100 ശതമാനം ഉറപ്പാണെന്നും പരസ്യം പറയുന്നു.

∙ കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ആപ്പുകളുടെ മറപിടിച്ച് യുമോബിക്‌സ്

കോവിഡ് സമയത്ത് ഓൺലൈനിൽ സജീവമായ കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കാനായി ഒരുപറ്റം ആപ്പുകള്‍ ഇറങ്ങി. അവയുടെ മറപിടിച്ചാണ് യുമോബികസ് കളംപിടിച്ചത്. തങ്ങളുടെ സേവനം കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ടേംസ് ആന്‍ഡ് കണ്ടീഷന്‍സില്‍ പറയുന്നത്. ഉപകരണത്തിന്റെ ഉടമയുടെ സമ്മതം വാങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക എന്നും നിബന്ധനയില്‍ പറയുന്നു.

∙ ചതിയരെ പിടിക്കാന്‍ ചീറ്റര്‍ബുസ്റ്റര്‍

ഡേറ്റിങ് ആപ് ടിന്‍ഡറില്‍ പങ്കാളി ചതിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ചീറ്റര്‍ബുസ്റ്ററിന്റെ (Cheaterbuster) സഹായവും തേടാം. ഇത് കണ്ടെത്താന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് 5 മിനിറ്റ് മതിയെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഈ സേനവത്തിന് 13.99 പൗണ്ടാണ് ചാര്‍ജ്.

∙ വാഹനങ്ങളില്‍

വണ്ടിക്കുള്ളില്‍ പിടിപ്പിക്കാവുന്ന, കണ്ടെത്താന്‍ എളുപ്പമല്ലാത്ത ചെറിയ ജിപിഎസ് ട്രാക്കറുകളും ലഭ്യമാണ്. അത്തരത്തിലൊന്നാണ് ട്രാക്കര്‍ഷോപ് യുകെ. വഞ്ചിക്കുന്ന പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താനാണ് ഇതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. തത്സമയ ട്രാക്കിങ് ആണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് 42 പൗണ്ട് മുതലാണ് ചെലവ്. ധാരാളം പേര്‍ ഇതിനോടകം തങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുടെ കള്ളത്തരങ്ങള്‍ പൊളിച്ചു എന്നും പങ്കാളിയുടെ അവിഹിത ബന്ധം തെളിയിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന, കോടതിക്കു പോലും തള്ളിക്കളയാനാകാത്ത തരം തെളിവു നല്‍കാമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, ഒരാളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അയാളുടെ ജിപിഎസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു വിവാദ വിഷയമാണെന്ന് എടുത്തുപറഞ്ഞ് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യമെടുക്കാനും കമ്പനി മറക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുളള മറ്റൊരു ബ്രിട്ടിഷ് കമ്പനിയാണ് പകടക് (Pakatak). അവര്‍ ഒളിക്യാമറകളും നല്‍കുന്നു. ‘ജിമ്മിലേക്കാണെന്നു പറഞ്ഞു പോയ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി എവിടെയാണ് പോയതെന്ന് അദ്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടോ? വരൂ കണ്ടുപിടിക്കൂ.’– അവര്‍ പറയുന്നു.

∙ സെല്‍ട്രാക്

നെതര്‍ലൻഡ്സ് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് സെല്‍ട്രാക്. അവര്‍ പറയുന്നത് 18 പൗണ്ട് മുതലുള്ള നിരക്കില്‍ ലോകത്തുള്ള ഏത് ഫോണ്‍ നമ്പറിന്റെ ഉടമയെയും അഞ്ചു സെക്കന്‍ഡിനുള്ളില്‍ കണ്ടെത്തി തരാമെന്നാണ്. പങ്കാളിക്ക് രാത്രി വൈകി ജോലിയുണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത്? ശരിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു തരാമെന്ന് അവരും പറയുന്നു.

∙ സ്‌മോക് അലാം

സ്‌മോക് അലാം എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്യാമറയാണ്. ഇതു വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ക്യാമറയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലൈവായി ലാപ്‌ടോപ്പില്‍ എത്തും.

∙ പങ്കാളിയെ നിലയ്ക്കു നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും വിനയാകാം

ഇത്തരത്തില്‍ പങ്കാളിയുടെ അപഥ സഞ്ചാരങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ ആ വ്യക്തി കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നു. പലരും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പങ്കാളിയുടെ വഴിതെറ്റിപ്പോക്ക് തങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞുവെന്നും ഇനി അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടെന്നു പറയാനും ആണ്. പക്ഷേ, ഇത് പങ്കാളികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന കാര്യവും മനസ്സില്‍ വയ്ക്കണം. ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കടന്നുവരവോടു കൂടി ഗാര്‍ഹിക പീഡനങ്ങൾ പെരുകിയെന്നും അവയുടെ സാന്നിധ്യം പെരുകുന്നതോടെ സാധാരണജീവിതം പതിന്മടങ്ങ് സങ്കീര്‍ണമാകുകയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ക്ലോക്കുകളിലും കാപ്പിപ്പാത്രങ്ങളിലും ചെടിച്ചട്ടികളിലും എന്നുവേണ്ട എല്ലാത്തരത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന, ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ക്യാമറാ സംവിധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങള്‍ വഷളാക്കുന്നു. ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങളും ഇത്തരം ഒളിച്ചുകേള്‍ക്കലുകള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കാം.

∙ ഡിഎന്‍എ ടെസ്റ്റിങ്

‘ചാരിത്ര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാതെ’ ജീവിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഫിഡിലിറ്റി ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകള്‍ ആമസോണും ഇബേയും അടക്കം എട്ടു വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ വില്‍ക്കുന്നു. പങ്കാളി ചതിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു ‘ശാസ്ത്രീയമായി’ അറിയാമെന്ന പരസ്യവാചകത്തോടെയാണ് ഇവയില്‍ പലതും വില്‍ക്കുന്നത്. സോഫകളിലും ബെഡ്ഷീറ്റുകളിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും നിന്നു ലഭിക്കുന്ന കറകളും മറ്റുമാണ് പരിശോധിക്കുക. ഇത്തരം കിറ്റുകള്‍ 29 പൗണ്ടിനു വരെ ഇബേയില്‍ വില്‍ക്കുന്നു. അടിവസ്ത്രത്തില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നേക്കാവുന്ന പുരുഷബീജം കണ്ടെത്താനും ശ്രമിക്കും. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി വില്‍ക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഇബേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അവ ഇപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നു.

English Summary: Cheap DIY spy gadgets are making it easy for people to catch cheating partners