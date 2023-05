ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിന് മുമ്പൊരിക്കലും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന രീതിയില്‍ ദൃശ്യാനുഭവമൊരുക്കി ജിയോ പുതിയ വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റ് പുറത്തിറക്കി. ജിയോഡൈവ് വിആര്‍ (JioDive VR) എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഹെഡ്‌സെറ്റിന് വില 1,299 രൂപയാണ്. ഇത് ജിയോ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു മാത്രമുള്ളതാണ്. ജിയോഡൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ടാറ്റാ ഐപിഎല്‍ ജിയോസിനിമ വഴിയുളള പ്രക്ഷേപണം കാണുമ്പോഴാണ് 360 ഡിഗ്രി അനുഭവം ലഭിക്കുക എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇത് ഒരു 100 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള വെര്‍ച്വല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ എന്നവണ്ണം കാണാമത്രേ. ജിയോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും ജിയോമാര്‍ക് (JioMark) വഴിയും ഹെഡ്‌സെറ്റ് വാങ്ങാം. പേടിഎം വോലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ 500 രൂപ കിഴിവും നല്‍കും.

ഹെഡ്‌സെറ്റ് എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു?

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. 4.7 ഇഞ്ച് മുതല്‍ 6.7 ഇഞ്ച് വരെ വലുപ്പമുള്ള ഫോണുകള്‍ ആണ് വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റിനുള്ളില്‍ വയ്ക്കാവുന്നത്. ഫോണിന്റെ ജൈറോസ്‌കോപ്പും ആക്‌സിലറോമീറ്ററും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ജിയോഇമേഴ്‌സ് (JioImmerse) ആപ്പ് ഇന്‍സ്‌റ്റോള്‍ ചെയ്യണം. ഹെഡ്‌സെറ്റിന് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ലെന്‍സുകള്‍ ഉണ്ട്. സൈഡില്‍ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് വിഡിയോ കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാക്കാം. കണ്ണിന് ആയാസമില്ലാതെയും ആക്കാം. ഹെഡ്‌സെറ്റില്‍ ഒരു ക്ലിക് ബട്ടണും ഉണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആപ്പിന്റെ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സില്‍നിന്ന് ഓരോന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക?

ജിയോഡൈവ് പോലെയുള്ള വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റുകള്‍ക്കുളളില്‍ വയ്ക്കുന്ന സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളുടെ സ്‌ക്രീനുകള്‍ക്കു മുമ്പില്‍ രണ്ടു ലെന്‍സുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോണിന്റെ സ്‌ക്രീനിലേക്ക് ജിയോഇമേഴ്‌സ് വഴി വിഡിയോ എത്തുമ്പോള്‍ ഇടത്തെ ലെന്‍സിലും വലത്തെ ലെന്‍സിലും വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ത്രിമാനതയുള്ള അനുഭവം പകരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജൈറോസ്‌കോപ്, ആക്‌സലറോമീറ്റര്‍ സെന്‍സറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കാഴ്ചക്കാരുടെ തലയുടെ നീക്കങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി, ചിത്രം ഹെഡ്‌സെറ്റ് ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

ജിയോഡൈവ് എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം?

ജിയോഡൈവ് വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റ് വാങ്ങിയാല്‍ അതിന്റെ ബോക്‌സിലുള്ള ക്യൂആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്താണ് ജിയോഇമേഴ്‌സ് ആപ് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജിയോ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ കണക്ട് ചെയ്തുവേണം ആപ്പിലേക്ക് ലോഗ്-ഇന്‍ ചെയ്യാന്‍. ഇവിടെ 'ജിയോഡൈവ്' തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും, അതില്‍ 'വാച് ഓണ്‍ ജിയോഡൈവ്' തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നും പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഹെഡ്‌സെറ്റിന്റെ മുമ്പിലുള്ള കവര്‍ തുറന്ന് അതിലുള്ള സപ്പോര്‍ട്ട് ക്ലിപ്പുകള്‍ക്കും ലെന്‍സിനും ഇടയിലായി ഫോണ്‍ വയ്ക്കുക. തുടര്‍ന്ന് ജിയോഡൈവ് മുഖത്തണിയുക. സ്ട്രാപ്പുകള്‍ ക്രമീകരിച്ച് അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ലഭിക്കുന്ന വിഡിയോയുടെ ഗുണനിലവാരം യഥേഷ്ടം ക്രമീകരിക്കുക.

ഐപിഎല്‍ കാണാന്‍ മാത്രമേ ഹെഡ്‌സെറ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളോ?

അല്ലേയല്ല! ജിയോഡൈവ് ഉപയോഗിച്ച് വിആര്‍ കണ്ടെന്റ് കാണാം. വലിയ സ്‌ക്രീനില്‍ ഗെയിമുകള്‍ കളിക്കാം. അതേസമയം, ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം- ജിയോ 4ജി, 5ജി എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലുമോ ജിയോഫൈബറോ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കു മാത്രമെ ഇത് ജിയോഇമേഴ്‌സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകൂ.

മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 9 മുതല്‍ മുകളിലേക്കുള്ള വേര്‍ഷന്‍സ് ഉള്ള ഫോണുകള്‍ ആയിരിക്കണം. ഐഒഎസ് 15 മുതല്‍ മുമ്പോട്ടുള്ള വേര്‍ഷനുകള്‍ വേണം. സാംസങ്, ആപ്പിള്‍, വണ്‍പ്ലസ്, ഒപ്പോ, റിയല്‍മി, വിവോ, ഷഓമി, പോകൊ, നോക്കിയ തുടങ്ങി മിക്ക നിര്‍മാതാക്കളുടെയും ഫോണുകള്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യും എന്നു കമ്പനി പറയുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ജിയോയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

എഐയുടെ 'തലതൊട്ടപ്പന്‍' ഗൂഗിളില്‍നിന്നു രാജിവച്ചു

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് മേഖലയുടെ തലതൊട്ടപ്പന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജെഫ്രി ഹിന്റന്‍ ഗൂഗിളില്‍നിന്ന് രാജിവച്ചു എന്ന വെഞ്ച്വര്‍ബീറ്റ്. ഏറെ വര്‍ഷമായി ഗൂഗിളിന്റെ എഐ മേഖലയുടെ മേധാവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. താന്‍ സൃഷ്ടിച്ച ടെക്‌നോളജിയുടെ ധാര്‍മിക വശം പരിഗണിച്ചാണ് അദ്ദേഹം രാജി സമര്‍പ്പിച്ചതെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ വരും

ഡീപ്‌ലേണിങ്, ന്യൂറല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്‌സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അടിത്തറ പാകിയ ആള്‍ എന്ന നിലയിലാണ് ജെഫ്രി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ജോലിയെടുത്ത കമ്പനിയില്‍നിന്നു പുറത്തേക്കു പോകുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തനിക്ക് പല വെളിപ്പെടുത്തലുകളും നടത്താനുണ്ടെന്നാണ്. എഐയുടെ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചും, ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് തനിക്കു പറയാനുള്ളതെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. താന്‍ ജോലി ചെയ്തു വന്ന കമ്പനിയും അതിന്റെ എതിരാളികളും എഐയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മത്സരിച്ചിറങ്ങുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചന. കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ എഐ മോഡലുകള്‍ പരീക്ഷിക്കാന്‍ തയാറെടുക്കുകയാണ് ഓപ്പണ്‍എഐ, ഗൂഗിള്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുങ്ങിയ കമ്പനികള്‍.

താനിതു ചെയ്തിരുന്നല്ലെങ്കില്‍ മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരുന്നു

താനിതു ചെയ്തിരുന്നല്ലെങ്കില്‍ മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന എക ക്ഷമാപണമാണ് തനിക്കു നടത്താനുള്ളതെന്നും ജെഫ്രി പറഞ്ഞു. ദുഷ്ടശക്തികള്‍ എഐ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുക എന്നത് എളുപ്പമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എഐ ഗവേഷണം നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയര്‍ന്നിരുന്നു

ഒരു മാസം മുമ്പ് ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് അടക്കം 1000 ലേറെ പേര്‍ എഐ ഗവേഷണം ഉടനടി നിർത്തിവയ്ക്കണം എന്നു പറഞ്ഞ് തുറന്ന കത്തു നല്‍കിയിരുന്നു. എഐ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ എന്തെല്ലാം ആഘാതങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാന്‍ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ആകുലചിത്തരായിരുന്നു.

ട്വിറ്റർ‌ വിട്ട് ബ്ലൂസ്‌കൈയിലേക്ക് കൂടുമാറ്റം

സമൂഹ മാധ്യമായ ട്വിറ്റര്‍ അതിന്റെ പുതിയ ഉടമയും മേധാവിയുമായ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് അനുദിനം ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ തരം ചെക്ക് മാര്‍ക്കുകള്‍, മാസവരി, സൗജന്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മടുത്തു തുടങ്ങിയെന്നുള്ള സൂചനയാണ് ട്വിറ്ററിലെ പല പ്രമുഖരും ഏറക്കുറെ സമാനമായ സേവനം നല്‍കുന്ന മറ്റൊരു സമൂഹ മാധ്യമമായ ബ്ലൂസ്‌കൈയിലേക്ക് കൂടുമാറിയെന്നത്. ട്വിറ്റര്‍ ആസ്പദമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബ്ലൂസ്‌കൈ എന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് പറയുന്നു. അമേരിക്കന്‍ ജനപ്രതിനിധി അലക്സാണ്‍ഡ്രിയ ഒകാഷ്യോ-കോര്‍ടെസ് (Alexandria Ocasio-Cortez), കൊമേഡിയനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡ്രില്‍, മോഡലായ ക്രിസി ടെയ്ഗന്‍ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ബ്ലൂസ്‌കൈ പരീക്ഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചവരാണ്.

വികേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സമൂഹ മാധ്യമം എന്ന സാധ്യത ആരായുന്ന ഒന്നാണ് ബ്ലൂസ്‌കൈ. ട്വിറ്ററിന് തുടക്കമിട്ട ജാക് ഡോര്‍സി തന്നെ 2019ല്‍ ആരംഭിച്ചതാണ് ബ്ലൂസ്‌കൈ. ഇപ്പോള്‍ കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസര്‍ ജേ ഗ്രാബര്‍ ആണ്. ബ്ലൂസ്‌കൈ പദ്ധതിയിലേക്ക് ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി മസ്‌കിനെ അടുപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബ്ലൂംബര്‍ഗ് പറയുന്നു. ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ മസ്‌കിനെ സഹായിച്ചവരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഡോര്‍സി ഉള്ളത്. എന്നാല്‍, ഏറ്റെടുക്കലിനു ശേഷം ഇരുവരും തമ്മിലുളള ബന്ധം വഷളായ ലക്ഷണമാണ് കാണുന്നതെന്നും ബ്ലൂംബര്‍ഗ് പറയുന്നു.

നിലവില്‍ ക്ഷണം കിട്ടിയാല്‍ മാത്രം അംഗത്വം

ബ്ലൂസ്‌കൈയില്‍ വെറുതെ അംഗത്വം ലഭിക്കില്ല. ഈ സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ അംഗത്വമുള്ള ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാല്‍ മാത്രമേ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കൂ. അതേസമയം, ബ്ലൂസ്‌കൈയില്‍ എത്തി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും. പിന്നെ ഊഴമെത്തുമ്പോള്‍ കമ്പനി തന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും.

പോകോ എഫ്5 പ്രോയുടെ ചില ഫീച്ചറുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടു

തങ്ങളുടെ എഫ് സീരീസില്‍ പുതിയ രണ്ടു ഫോണുകള്‍ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ് പോകോ. എഫ്5, എഫ് 5 പ്രോ എന്നീ പേരുകളിലായിരിക്കും ഫോണുകള്‍ ഇറക്കുക. പ്രോ മോഡലിന് ഡബ്ല്യൂക്യൂഎച്ഡിപ്ലസ് സ്‌ക്രീന്‍ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഡിസ്പ്ലെക്ക് 6.67-ഇഞ്ച് വലിപ്പവും ഉണ്ടായിരിക്കും. എച്ഡിആര്‍പ്ലസ് ഉള്ള ഓലെഡ് ഡിസ്പ്ലെ ആയിരിക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. പരമാവധി ബ്രൈറ്റ്നസ് 1400 നിറ്റ്സ് ആയിരക്കും.

അതേസമയം, എഫ്5 പ്രോ റെഡ്മി കെ60 പ്രോ പേരും കേസും മാറ്റി വരുന്നതാണെന്ന് ചില വാദങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ അതിന് സ്നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 8പ്ലസ് പ്രൊസസര്‍ ആയിരിക്കാം. 16 ജിബി വരെ റാമും 512 ജിബി വരെ സംഭരണശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നില്‍ ട്രിപ്പിള്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം. 64എംപി പ്രധാന ക്യാമറ, 8എംപി അള്‍ട്രാ വൈഡ്, 2എംപി മാക്രോ എന്നിവയായിരിക്കും ലെന്‍സുകള്‍. സെല്‍ഫി ക്യാമറയ്ക്ക് 16എംപി റെസലൂഷന്‍ കണ്ടേക്കാം.

