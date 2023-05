മനസ്സ് തത്സമയം വായിക്കാനും ചാറ്റ്ജിപിടിക്കു സമാനമായ എഐ; 2023ല്‍ ചരിത്രം വഴിമാറുമോ?

ഇനി നിര്‍മിത ബുദ്ധി (ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്) സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും കടന്നുകയറിയേക്കുമെന്ന വ്യക്തമായ സൂചന നല്‍കി പുതിയ പഠനം. ചാറ്റ്ജിപിടിക്കു സമനാനമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകള്‍ തത്സമയം ടെക്സ്റ്റാക്കി മാറ്റാമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ തെളിയിച്ചു. നെയ്ചര്‍ ന്യൂറോസയന്‍സ് ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിന്റെ പിയര്‍ റിവ്യൂവും കഴിഞ്ഞു എന്നതിനാലാണ് ഇത് ശാസ്ത്രലോകം ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നത്. ഓസ്റ്റിനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്സസിലെ ഗവേഷകരാണ് പുതിയ പഠനത്തിനു പിന്നില്‍. കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സില്‍ ഡോക്ടറല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ജെറി ടാങും ന്യൂറോസന്‍സ്, കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് എന്നിവയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറായ അലക്സ് ഹൂതുമാണ് പ്രബന്ധം തയാറാക്കാന്‍ മുന്നില്‍ നിന്നത്.

ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ മോഡല്‍

ഓപ്പണ്‍എഐയുടെ ചാറ്റ്ജിപിടിയും ഗൂഗിളിന്റെ ബാര്‍ഡും അടക്കമുള്ള പുതിയ എഐ സംവിധാനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ മോഡലില്‍ അധിഷ്ഠിതമാണ് പുതിയ പഠനം. ഈ മോഡല്‍ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷാഘാതമോ അത്തരത്തിലുള്ള ബലഹീനതകളോ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ഇത്തരക്കാരുടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം എഐ-കേന്ദ്രീകൃതമായ ഡീകോഡര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ടെക്സ്റ്റായി തത്സമയം പകര്‍ത്തും. ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നുകയറാതെ തന്നെ അയാളുടെ ചിന്തകള്‍ വായിച്ചെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് ഗവേഷകര്‍ക്കുള്ളത്. അതേസമയം, ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്.

മുന്‍പില്ലാത്ത സാധ്യത

ന്യൂറോസയന്‍സിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ മുന്‍പില്ലാതിരുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോള്‍ തുറന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തില്‍ രോഗികളോട് കഥകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി രോഗികളുടെ തലച്ചോറിലുണ്ടായ ചിന്തകള്‍ ടെക്സ്റ്റായി രേഖപ്പെടുത്താനായി എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. തലച്ചോറിനുള്ളില്‍ ചിപ്പുകളൊന്നും വയ്ക്കാതെയാണ് ഇതു നേടിയത്. പുതിയ മനസ്സുവായിക്കല്‍ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ചില പ്രധാന പോയിന്റുകള്‍ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും മൊത്തം ചിന്തകളെ പകര്‍ത്തിയില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

സ്വാകാര്യതയിലേക്കു കടന്നു കയറാതെ

പുതിയ നോണിവേസീവ് മെതേഡ് ഒരു വന്‍ നേട്ടമാണെന്നാണ് അവകാശവാദം. ഇതിനു മുന്‍പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ആകെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാനും വാക്കുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്താനും ചില ചെറിയ വാചകങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനുമാണ്. അതേസമയം, പുതിയ രീതി ഉപയോഗിച്ച് തുടര്‍ച്ചയായി സങ്കീര്‍ണമായ ചിന്തകള്‍ പോലും രേഖപ്പെടുത്താമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ടെക്നോളജി കൂടുതല്‍ വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരാള്‍ ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോഴോ, കഥ കേള്‍ക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ അയാളുടെ മനസ്സില്‍ തെളിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വാചകങ്ങളാക്കി പിടിച്ചെടുക്കാമത്രെ. ഇതിനായി ഈ ടെക്നോളജി കൂടതലായി വികസപ്പിക്കും. അതേസമയം, ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഒരാളുടെ മനസ്സിന്റെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഭീഷണിയാകുമെന്ന കാര്യം പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സു വായിക്കാന്‍ 2023ല്‍ വികസിപ്പിച്ച ആദ്യ ടെക്നോളജിയല്ല ഇത്. 2023 മാര്‍ച്ചില്‍ ജാപ്പനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തലച്ചോറ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് ഹൈ-റെസലൂഷന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച്, സ്റ്റേബിള്‍ ഡിഫ്യൂഷന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചും തലച്ചോറില്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

എഐ ഭീഷണി; ഗൂഗിളിന്റെയും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെയും മേധാവികളോട് വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു

ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ആല്‍ഫബെറ്റ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഓപ്പണ്‍എഐ എന്നീ കമ്പനികളുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവുമാരോട് വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമലാ ഹാരിസിനെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിര്‍ണായക കാര്യങ്ങള്‍ ആയിരിക്കും ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കുവരിക. നിങ്ങളുടേതു പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ എഐ വികസിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ വേണ്ട സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം വേണം അവ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു നല്‍കാനെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ വാചകം കത്തിലുണ്ടെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് പറയുന്നു. എഐ അപകടകാരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്ന് ബൈഡന്‍ ഏപ്രിലില്‍ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അവയ്ക്ക് വേണ്ട സുരക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനികള്‍ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത്.

ജോലിക്കാര്‍ ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാംസങ് നിരോധിച്ചു

കുറഞ്ഞ കാലത്തിനിടെ ടെക്നോളജി മേഖലയെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയ എഐ സേര്‍ച് സംവിധാനമായ ചാറ്റ്ജിപിടി ജോലിക്കാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാംസങ് വിലക്കി. ജോലി സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ കമ്പനികളുടെ പല രഹസ്യ വിവരങ്ങളും ഉള്‍പ്പടെ ചാറ്റ്ജിപിടിയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് സാംസങ് നിരോധനത്തിുനു കാരണമായി പറയുന്നത്. ടൈപ് ചെയ്തു ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റ ചാറ്റ്ജിപിടിക്കു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഭീതിയാണ് സാംസങ് ഉയര്‍ത്തിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൂഗിള്‍ ബാര്‍ഡ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബിങ് തുടങ്ങിയ സേര്‍ച് എന്‍ജിനുകളുടെ ഉപയോഗവും കമ്പനി പരിമിതപ്പെടുത്തി. ഈ സേര്‍ച്ച് സംവിധാനങ്ങള്‍ പുറത്തുള്ള സെര്‍വറുകളിലാണ് ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതെന്നും അവ തിരിച്ചെടുക്കലും ഡിലീറ്റു ചെയ്യലും എളുപ്പമല്ലെന്നുമാണ് സാംസങ് ജോലിക്കാര്‍ക്കു നല്‍കിയ മെമ്മോയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

7,800 പേര്‍ക്കു പകരം എഐ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഐബിഎം

ഇനി വരുന്ന 7,800 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ എടുക്കാനുള്ള നീക്കം മരവിപ്പിച്ച് പകരം നിര്‍മിത ബുദ്ധി (ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്) പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ സുപ്രധാന കംപ്യൂട്ടര്‍ കമ്പനിയായ ഐബിഎം തിരുമാനിച്ചുവെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ്. ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്സസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒഴിവുകളായിരിക്കും നികത്താതിരിക്കുക. കൂടാതെ, ഉപയോക്താക്കളോട് നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നില്ലാത്ത ജോലികള്‍ എഐയെ എല്‍പ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കും. ഐബിഎം സിഇഒ അര്‍വിന്ദ് കൃഷ്ണയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 2023 നവംബറില്‍ പുറത്തിറക്കിയ ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ സാധ്യതകള്‍ ആണ് പുതിയ രീതിയില്‍ ചിന്തിക്കാന്‍ കമ്പനികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

അനാവശ്യ ട്രാക്കിങ് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഗൂഗിളും ആപ്പിളും സഹകരിക്കും

എയര്‍ടാഗ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ വഴി ആളുകള്‍ എന്തു ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിരന്തരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള വഴി തേടുകയാണെന്ന് ടെക് ഭീമന്മാരായ ആപ്പിളും ഗൂഗിളും. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയുള്ള ലൊക്കേഷന്‍ ട്രാക്കിങ് നടത്തുമ്പോള്‍ ഉപയോക്താവിന് അറിയിപ്പു നല്‍കാനായി ഇരു കമ്പനികളും സഹകരിക്കും. അനധികൃതമായി ഐഒഎസ്, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ചെയ്തികള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്ന പരിപാടി ഇതോടെ ഇല്ലാതായേക്കാം.

അനാവശ്യ ട്രാക്കിങ് വര്‍ധിച്ചു

സാംസങ് തുടങ്ങി പല ഉപകരണ നിര്‍മാതാക്കളുടെയും പ്രതികരണം കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. ആപ്പിളിന്റെ എയര്‍ടാഗ്സ് പുറത്തിറക്കിയതിനു ശേഷം അതു വഴിയുള്ള നിരീക്ഷണം വളരെയധികം വര്‍ധിച്ചുവെന്ന് നിയമപാലകരും മറ്റും പറഞ്ഞതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം.

English Summary: Mind – Reading Made Possible: Scientists Use GPT AI in Breakthrough Study