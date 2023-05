വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ വി ആപ് വഴി റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അധിക ചെലവില്ലാതെ കൂടുതൽ ഡേറ്റ നല്‍കുന്ന പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. 299 രൂപയ്ക്കും അതിന് മുകളിലും റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അധിക ചെലവില്ലാതെ 5 ജിബി അധിക ഡേറ്റ (മൂന്നു ദിവസ കാലാവധി) ലഭിക്കും. 199 രൂപയ്ക്കും 299 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള റീചാര്‍ജുകള്‍ക്ക് അധിക ചെലവില്ലാതെ 2 ജിബി അധിക ഡേറ്റയും (മൂന്നു ദിവസ കാലാവധി) ലഭിക്കും. പരിമിത കാലത്തേക്കുള്ള ഈ ആനുകൂല്യം ഇപ്പോള്‍ വി ആപ് വഴി റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന വി പ്രീപെയ്ഡ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.



വി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന അധിക ഡേറ്റ സിനിമകള്‍ കാണുന്നതിനും വി മൂവീസ് ആൻഡ് ടിവിയിലെ ലൈവ് സ്ട്രീം വിഡിയോകള്‍ കാണുന്നതിനും ഇപ്പോള്‍ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടി20 ടൂര്‍ണമെന്‍റിലെ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചുകള്‍ കാണുന്നതിനോ വി മ്യൂസിക്കില്‍ പാട്ടുകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നതിനോ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനോ സര്‍ഫ് ചെയ്യുന്നതിനോ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോ പഠിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കാം. വി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വി ആപ്പില്‍ വി ഗെയിമുകള്‍ കളിക്കാനും സാധിക്കും. എച്ചടിഎംഎല്‍5 അധിഷ്ഠിത ഗെയിമുകളാണ് ഇതില്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

ഇതിനു പുറമെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഓരോ ഐപിഎൽ മാച്ചിന്‍റെ ദിവസവും ഓരോ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ സമ്മാനമായി ‌ലഭിക്കാവുന്ന വി20ഫാന്‍ഫെസ്റ്റ് ചലഞ്ചും വി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മെഗാ വിജയിക്ക് ടി20 ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ് ഫൈനല്‍ മല്‍സരത്തിന്‍റെ രണ്ടു ടിക്കറ്റുകളും ലഭിക്കും.

English Summary: Vi Customers can now get 5GB Extra Data on Recharges done through the Vi App