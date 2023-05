സ്മാര്‍ട് ഫോണും ഇന്റര്‍നെറ്റും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായതോടെ നമ്മുടെയെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരന്‍ ഗൂഗിളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈയൊരു സത്യം തിരിച്ചറിയാവുന്ന പലരും സേര്‍ച്ച് ഹിസ്റ്ററി അടക്കം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് 'തെളിവുകള്‍' നശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ നമ്മള്‍ സാധാരണ ഡിലീറ്റു ചെയ്യുന്ന ഹിസ്റ്ററി രീതി ഫലം ചെയ്യുന്നതല്ല. നീക്കം ചെയ്തതിനു ശേഷവും സേര്‍ച്ച് ഹിസ്റ്ററി അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഗൂഗിളിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെ ഗൂഗിളിനു പോലും ലഭിക്കാത്തവിധം നമ്മുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ ഹിസ്റ്ററി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാവുമെന്ന് നോക്കാം.

∙ ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ശരിയോ?

സാധാരണ ഗതിയില്‍ നമ്മള്‍ ഹിസ്റ്ററി ഡിലീറ്റു ചെയ്യാനായി ഒന്നുകില്‍ Ctrl+H എന്ന ഷോട്ട് കീ ഉപയോഗിക്കും. അല്ലെങ്കില്‍ ക്രോമിലെ വലതുവശത്തുള്ള പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രത്തിനപ്പുറത്തെ ഡോട്ടുകളില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്കെത്തും. രണ്ടു വഴിയിലൂടെയായാലും സേര്‍ച്ച് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് മുന്നില്‍ തെളിഞ്ഞു വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന തിരച്ചില്‍ വിവരങ്ങളും മറ്റും നമ്മള്‍ നീക്കം ചെയ്യാറുമുണ്ട്.

∙ ബ്രൗസറില്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഗൂഗിളിന് ലഭിക്കും

ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഗൂഗിളിന് സുഖമായി നമ്മുടെ തിരച്ചില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും. അതേസമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ തിരച്ചില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയുമില്ല. തിരച്ചില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഗൂഗിളിന് ലഭ്യമാവാത്ത വിധത്തിലാക്കുകയല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് കാണാന്‍ സാധിക്കാത്തവിധം മാറ്റുകയാണ് ഇതുവഴി ചെയ്യുന്നത്.

∙ ഹിസ്റ്ററി ശരിയാംവിധം നീക്കം ചെയ്യാൻ മൈ ഗൂഗിൾ ആക്ടിവിറ്റി

ശരിയാംവിധം തിരച്ചില്‍ വിവരങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ആദ്യം ക്രോം എടുത്ത് ഗൂഗിളില്‍ മൈ ആക്ടിവിറ്റി എന്നു ടൈപ്പു ചെയ്യണം. ക്രോം നമ്മുടെ ജിമെയില്‍ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോള്‍ വെബ് & ആപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി, ലോക്കേഷന്‍ ഹിസ്റ്ററി, യുട്യൂബ് ഹിസ്റ്ററി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി തിരച്ചില്‍ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ തയാറായി മുന്നിലെത്തും. ഈ പേജിലെ ഫില്‍റ്റര്‍ ബൈ ഡേറ്റ് ആന്‍ഡ് പ്രൊഡക്ട് എന്ന ഓപ്ഷനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഡിലീറ്റ് ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

∙ ഹിസ്റ്ററി നീക്കാൻ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ

അപ്പോള്‍ അവസാന മണിക്കൂറിലേയും അവസാന ദിവസത്തേയുമൊക്കെ മുഴുവന്‍ തിരച്ചില്‍ വിവരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ വരും. ഇതിനു പുറമേ നിശ്ചിത ദിവസം മുതല്‍ നിശ്ചിത ദിവസം വരെയുള്ള തിരച്ചില്‍ വിവരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാനാവും. വിവരങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളുടെ വിശദമായ പട്ടികയും നമുക്ക് കാണാനാവും. മൈ ആക്ടിവിറ്റി വഴി തിരച്ചില്‍ വിവരങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതോടെ എന്തു തിരഞ്ഞുവെന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവും.

ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിരച്ചില്‍ വിവരങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്താലും പൂര്‍ണമായും നമ്മുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഗൂഗിള്‍ കളയില്ല എന്നതും മറ്റൊരു വസ്തുത. എന്തു തിരഞ്ഞുവെന്നത് ഒഴിവാക്കിയാല്‍ പോലും ഏതൊക്കെ ഗൂഗിള്‍ സേവനങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ എത്ര തവണ എത്രസമയം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നതുപോലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഗൂഗിള്‍ നീക്കം ചെയ്യുകയില്ല. ഭാവിയില്‍ കൂടുതല്‍ മികച്ച സേവനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ന്യായം. പൂര്‍ണമായും തിരച്ചില്‍ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ഗൂഗിള്‍ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും.

English Summary: People are just realising they're deleting their Google search history Wrong