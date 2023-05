ചരിത്രത്തകിലാദ്യമായി ഐഫോണുകള്‍ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് റാപിഡ് സെക്യൂരിറ്റി റെസ്പോണ്‍സ് (ആര്‍എസ്ആര്‍) അപ്ഡേറ്റ് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍. പെട്ടെന്നു പുറത്തിറക്കിയ ഇത് ഐഫോണുകള്‍ക്കും ഐപാഡുകള്‍ക്കും മാക് കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കും ലഭ്യമെണെന്ന് ഫോര്‍ബ്സ് പറയുന്നു. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങള്‍ അതിവേഗം പരിഹരിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ 'അതിവേഗ സുരക്ഷാ പ്രതികരണം' എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഐഒഎസ്, ഐപാഡ്ഒഎസ് 16.4.1, മാക്ഒഎസ് 13.3.1 എന്നിവയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കാണ് അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, പഴയ ചില ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചില ഫോറങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഇതില്‍ വ്യക്തതയില്ല.

ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം?

ആപ്പിള്‍ ഉപകരണത്തിന്റെ 'സെറ്റിങ്സ്' ആപ്പിലെത്തി, 'ജനറല്‍' വിഭാഗത്തില്‍ 'സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ അപ്ഡേറ്റ്' എന്ന വിഭാഗത്തിലെത്തുക. ഇവിടെ ഓട്ടമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്നത് ഓണ്‍ ആണെങ്കില്‍ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായി ഇല്ല. അതല്ലെങ്കില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് സെക്കന്‍ഡുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ അറിയാനാകും. ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്തരിക്കണമെന്നു മാത്രം. ആപ്പിള്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ആര്‍എസ്ആര്‍ അപ്ഡേറ്റില്‍ സഫാരി വെബ് ബ്രൗസറിനും വെബ്കിറ്റ് ഫ്രെയ്ംവര്‍ക് സ്റ്റാക്കിനും ചില നിര്‍ണായക സിസ്റ്റം ലൈബ്രറികള്‍ക്കുമാണ്്.

എന്തിനാണ് അതിവേഗ അപ്ഡേറ്റ്?

പതിവു തെറ്റിക്കാതെ, ആര്‍എസ്ആര്‍ അപ്ഡേറ്റ് കൃത്യമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണോ എന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കാനൊന്നും ആപ്പിള്‍ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത് ആര്‍എസ്ആര്‍ അപ്ഡേറ്റുകള്‍ക്ക് ചില സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് അതിവേഗം പരിഹാരം കാണാനാകുമെന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലുളള ചില പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയവ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കില്‍ ആ ഭേദ്യതകള്‍ ദുഷ്ടലാക്കുള്ളവര്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നും ഉണ്ടാകാം. ഇവ പരിഹരിക്കാനായിരിക്കും ആര്‍എസ്ആര്‍ അപ്ഡേറ്റ്.

ആര്‍എസ്ആര്‍ ആദ്യമോ?

ഐഒഎസ് 16, മാക്ഒസ് വെഞ്ചുറ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പമാണ് ആര്‍എസ്ആര്‍ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, അവ ഇത്രയും കാലം ബീറ്റ ടെസ്റ്റര്‍മാര്‍ക്കു മാത്രമാണ് നല്‍കിയിരുന്നത്. വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഐഒഎസ് 16.2ല്‍ ബീറ്റാ വേര്‍ഷനില്‍ ആണത്രെ ആര്‍എസ്ആര്‍ അപ്ഡേറ്റ് നല്‍കിയത്. ഇതാദ്യമായാണ് പൊതുവായി ഒരു ആര്‍എസ്ആര്‍ അപ്ഡേറ്റ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ടോംസ് ഗൈഡ് പറയുന്നു. എന്തായാലും ഐഒഎസ് 16.5നായി കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആപ്പിള്‍ ഒരു ആര്‍എസ്ആര്‍ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് ചില വിശകലന വിദഗ്ധരെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആര്‍എസ്ആര്‍ അപ്ഡേറ്റ് നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ എന്തു സംഭവിക്കും?

ഒരു ആര്‍എസ്ആര്‍ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ അപ്ഡേറ്റ് വഴി അത് ഉപകരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ സുരക്ഷാ ഭീതിയുള്ളവര്‍ അത് ഉടനടി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക. പൊതുവെ ഇത് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപകണങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുക.

ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോയ്ക്ക് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബട്ടണുകള്‍ ലഭിച്ചേക്കില്ലെന്ന്

നിലവില്‍ ഐഫോണുകളിലുള്ള ഹാര്‍ഡ്വെയര്‍ ബട്ടണുകള്‍ക്കു പകരം ടച്ചിങ് പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബട്ടണുകള്‍ ആയിരിക്കും ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പല വിശകലന വിദഗ്ധരും പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഈ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കു കൂടിയെങ്കിലും ആപ്പിള്‍ ഇപ്പോഴുള്ള രീതിയില്‍ ഹാര്‍ഡ്വെയര്‍ ബട്ടണുകള്‍ നിലനിര്‍ത്തും എന്നാണ് മാക് റൂമേഴ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. ഓഹരിയുടമകള്‍ക്കുള്ള ഒരു കത്തിലാണ് ഈ പരാമര്‍ശമുള്ളത്.

നിര്‍മിത ബുദ്ധി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കാള്‍ വലിയ ഭീഷണിയെന്ന്

കോവിഡ് മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ സര്‍വ്വശക്തിയുമെടുത്ത് മനുഷ്യരാശി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഉയര്‍ത്തുന്ന ഭീഷണി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കാള്‍ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് എഐയുടെ 'തലതൊട്ടപ്പന്‍'മാരില്‍ ഒരാളായ ജെഫ്രി ഹിന്റണ്‍ പറയുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ എഐ വിഭാഗത്തില്‍ ജോലിയെടുത്തിരുന്ന ജെഫ്രി രാജിവച്ചത് തനിക്ക് എഐയെക്കുറിച്ച് ചില തുറന്നു പറച്ചിലുകള്‍ നടത്താനുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാണ്. എഐ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കാന്‍ ജെഫ്രിയുടെ ഗവേഷണങ്ങള്‍ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

എഐ ഭീഷണിയെന്ന വാദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു

എഐ മനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന വാദം ഒട്ടനവധി പേര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. അവര്‍ക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ജെഫ്രിയും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കാം, എന്നാല്‍ എഐയുടെ കാര്യത്തില്‍ എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തതയുമില്ലെന്ന് ജെഫ്രി മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. അതേസമയം, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് എഐ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ജീവിതം വളരെയധികം എളുപ്പമാക്കാന്‍ എഐക്കു സാധിച്ചേക്കാം എന്നാണ് വാദം.

ആദ്യ വെടി പൊട്ടിച്ചത് ഓപ്പണ്‍എഐ

മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓപ്പണ്‍എഐ എന്ന കമ്പനി ചാറ്റ്ജിപിടി എന്ന പേരില്‍ ഒരു എഐ സേര്‍ച്ച് എന്‍ജിന്‍ പുറത്തിറക്കിയതാണ് പുതിയ കിടമത്സരത്തിന് കളമൊരുക്കിയത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി സേര്‍ച്ചിന്റെ പര്യായമായി നിലകൊണ്ടിരുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ നെഞ്ചിനാണ് ആ വെടിയേറ്റത്. ഇതോടെ എഐ വികസിപ്പിക്കാനായി വളരെയധികം തുക ചെലവിട്ടുകഴിഞ്ഞ ഗൂഗിളും ആമസോണും ആപ്പിളുമടക്കം ഒട്ടനവധി കമ്പനികള്‍ അമേരിക്കയില്‍ എഐ മത്സരത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയിരിക്കുകയാണ്. പിടിവിട്ട ഈ കളി എവിടേക്ക് എത്തും എന്ന കാര്യത്തിലാണ് സംശയമിരിക്കുന്നത്.

ഭീഷണി തന്നെ, പക്ഷേ ഗവേഷണം നിര്‍ത്തേണ്ട

ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് അടക്കം ആയിരത്തിലേറെ പേര്‍, പിടിവിട്ട രീതിയിലുള്ള എഐ ഗവേഷണം ഉടനടി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നല്ലോ. എഐ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനില്‍പ്പിനു ഭീഷണിയായേക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ച ജെഫ്രി പറയുന്നത്. ഗവേഷണങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കണമെന്നു പറയുന്നത് മണ്ടത്തരമാണെന്നാണ്. എഐയെ മനുഷ്യരുടെ വരുതിക്കു നിര്‍ത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ട്വിറ്റര്‍ ബ്ലൂ വരിക്കാരായ പകുതിപ്പേരും ഉപേക്ഷിച്ചു

ട്വിറ്ററിന്റെ വരിസംഖ്യ അടച്ചുള്ള സേവനമായ, 'ട്വിറ്റര്‍ ബ്ലൂ' തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സബ്സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്തവരില്‍ പകുതിപ്പേര്‍ അത് ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് ഐഎഎന്‍എസ്. ആദ്യം സബ്സ്‌ക്രൈബു ചെയ്ത 150,000 പേരില്‍ 68,157 പേര്‍ മാത്രമെ ഏപ്രില്‍ 30 ആയപ്പോള്‍ പണമടയ്ക്കുന്നുള്ളു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഫ്ളിപ്കാര്‍ട്ടില്‍ നതിങ് ഫോണ്‍ (2) ന്റെ പരസ്യം

നതിങ് കമ്പനിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്മാര്‍ട് ഫോണായ ഫോണ്‍ (2) ന്റെ പരസ്യം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാരശാലയായ ഫ്ളിപ്കാര്‍ട്ടില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. 'ഫോണ്‍ (2) പ്രീമിയം' എന്നാണ് പരസ്യത്തില്‍ പറയുന്നത്. അതായത് നതിങ് ഫോണ്‍ (1) വാങ്ങിയ പൈസയ്ക്ക് ഇതു ലഭിക്കില്ലെന്നു തന്നെയായിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

