തിരക്കഥാകൃത്തിനെ എഐ വിഴുങ്ങിയോ? ഹോളിവുഡില്‍ സമരം, ആഗോള സിനിമാ വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാവി ഇനി ഇങ്ങനെ?

തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളുടെ പ്രതിഫലത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കവും ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് എഴുത്തുകാരുടെ സമരവും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഹോളിവുഡില്‍ തുടങ്ങിയെന്ന് എഎഫ്പി. നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ്, ഡിസ്‌നി തുടങ്ങിയ വന്‍കിട സ്റ്റുഡിയോകള്‍ ഭാവിയില്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ പോകുന്ന സീരിയലുകള്‍ക്കും സിനിമകള്‍ക്കും മറ്റും തിരക്കഥ തയാറാക്കാൻ മനുഷ്യർക്കു പകരം നിർമിത ബുദ്ധിയെ (ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്) ഉപയോഗിക്കുമെന്ന പ്രസ്താവന എഴുത്തുകാരുടെ രോഷം ആളിക്കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ലോകമെമ്പാടും ഹിറ്റായ എഐ സേര്‍ച്ച് സംവിധാനം ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് മനുഷ്യരെപ്പോലെ സംഭാഷണം നടത്താനുള്ള ശേഷി അപാരമാണ്. ഈ പുതിയ ടെക്‌നോളജിയെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സിനിമ അടക്കമുള്ള പല വ്യവസായ മേഖലകളും. ഇതുവരെ തുടര്‍ന്നുവന്ന പല പാരമ്പര്യങ്ങളെയും തച്ചുതകര്‍ക്കാനുള്ള എഐയുടെ ശേഷി തിരിച്ചറിഞ്ഞ അമേരിക്ക ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുൻപ് ടെക്‌ കമ്പനി മേധാവികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

∙ എഐയെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് റൈറ്റേഴ്‌സ് ഗില്‍ഡ്

ഒരാഴ്ചയോളമായി ഹോളിവുഡ് സ്റ്റുഡിയോകളുടെയും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെയും പ്രിതിനിധികളുമായി എഴുത്തുകാര്‍ നടത്തിവന്ന ചര്‍ച്ച പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് എഐയുടെ ഉപയോഗം നിയമം കൊണ്ടു നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എഡിറ്റേഴ്‌സ് ഗില്‍ഡ് ഓഫ് അമേരിക്ക (ഡബ്ല്യുജിഎ) രംഗത്തുവന്നു. എഐ എഴുതുന്ന ഒന്നും സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിലോ സ്രോതസ്സായോ (source material) പരിഗണിക്കരുതെന്നാണ് അവര്‍ മുന്നോട്ടുവച്ച നിര്‍ദ്ദേശം. ഈ രണ്ടു പരിഗണനകള്‍ വച്ചാണ് ഹോളിവുഡില്‍ ആര്‍ക്കാണ് പ്രതഫലം (royalties) കിട്ടുന്നതെന്നു നിര്‍ണയിക്കുന്നത്. ഡബ്ല്യുജിഎയിലെ അംഗങ്ങള്‍ എഴുതിയ സ്‌ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എഐയെ പരിശീലിപ്പിക്കരുതെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

∙ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് സ്റ്റുഡിയോകള്‍

തങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റുഡിയോകള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്നും പകരം എല്ലാവര്‍ഷവും ഒരു തവണ സമ്മേളിച്ച് ടെക്‌നോളജിയില്‍ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നും ഡബ്ലൂജിഎ പറയുന്നു. ‘‘ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവര്‍ ഞങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്താമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ‘സന്മനസ്സാണ്’ കാണിക്കുന്നത്’’ – ഡബ്ല്യൂജിഎ അംഗവും നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിലെ ഹിറ്റ് സിനിമയായ ബേഡ് ബോക്‌സിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്തുമായ എറിക് ഹെയ്‌സെറെര്‍ പറയുന്നു.

∙ എഐക്ക് കല സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ലെന്ന് എറിക്

എഐക്ക് കല സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ലെന്നും അതിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഹൃദയവും ആത്മാവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും അത് കൃത്രിമം ആയിരിക്കുമെന്നും എറിക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ സിനിമാവ്യവസായത്തെ നശിപ്പിച്ച് അവരുടെ രീതിയില്‍ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, എഎഫ്പിയോട് സംസാരിച്ച ഏതാനും ചില തിരക്കഥാകൃത്തുക്കള്‍ പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ രചനകള്‍ എഐക്കു സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇനി എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് ഹോളിവുഡ് സിനിമ, സീരിയല്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ദീര്‍ഘകാല കരാര്‍ നല്‍കിയേക്കില്ലെന്നും പകരം കംപ്യൂട്ടറുകളെ കൂടി ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുള്ള രചനാ രീതിക്കായിരിക്കും പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്നും അഭിപ്രായമുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

∙ എഴുത്തുകാരുടെ മുറിവില്‍ ഉപ്പുതേച്ച് നിര്‍മാതാക്കള്‍

അടുത്ത മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ എഐ എഴുതിയ മികച്ച സിനിമകള്‍ നിങ്ങള്‍ കാണുമെന്നാണ് സിനിമാ നിര്‍മാതാവ് ടോഡ് ലൈബര്‍മാന്‍ പറഞ്ഞത്. സ്‌ക്രിപ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമല്ല, എഡിറ്റിങ്, സ്‌റ്റോറിബോർഡിങ് തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലും എഐ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് ടോഡ് പറയുന്നത്. എഐ ആണു ഭാവി. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളിലെ കാര്യമല്ല താന്‍ പറയുന്നതെന്നും പത്തു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ എഐ ഇതെല്ലാം ഉറപ്പായും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ സ്റ്റുഡിയോകള്‍ക്ക് കുറച്ചുകൂടി മയപ്പെടുത്തിയ നിലപാട്

എഐ നിരോധിക്കണമെന്ന് എഴുത്തുകാര്‍ക്കില്ല. അതിനെ തങ്ങളുടെ രചനാ സഹായിയായി ഉപയോഗിക്കാനും അവര്‍ക്കു മടിയില്ല. തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തില്‍ കുറവു വരരുതെന്നു മാത്രമാണ് ഡിമാന്‍ഡ്– സ്റ്റുഡിയോ പ്രതിനിധികള്‍ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കുറച്ചുകൂടി ചര്‍ച്ചകള്‍ ആവശ്യമാണ്. അതിന് തങ്ങള്‍ തയാറാണെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാ വ്യവസായം എഐ കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ കൂടി ഉള്‍ക്കൊണ്ടായിരിക്കും മുന്നോട്ടുപോകുക എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം.

∙ സ്വിഗിക്കും സൊമാറ്റോയ്ക്കും വെല്ലുവിളിയായി ഒഎന്‍ഡിസി

ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചുകൊടുക്കല്‍ മേഖലയെ അടക്കി വാഴുന്നത് രണ്ടു കമ്പനികളാണ് - സൊമാറ്റോയും സ്വിഗിയും. ഹോട്ടലുകളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ഇവ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ഇടയ്ക്കുനിന്ന് അവര്‍ പണം ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മേഖലയിലേക്ക് പുതിയൊരു കമ്പനി കൂടി എത്തുകയാണ് - ഓപ്പണ്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക് ഫോര്‍ ഡിജിറ്റല്‍ കൊമേഴ്‌സ് (ഒഎന്‍ഡിസി). ഹോട്ടലുകള്‍ക്കും ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും ഇടയ്ക്കു നിന്ന് പണം ഈടാക്കില്ല എന്നാതാണ് ഒഎന്‍ഡിസിയുടെ സവിശേഷത. പക്ഷേ, ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് - സേവനം വാങ്ങുന്നവരുടെ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണം. നിലവില്‍ ബെംഗളൂരു അടക്കം എതാനും നഗരങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ഒഎന്‍ഡിസി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

∙ ഒഎന്‍ഡിസി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാർ

ഒഎന്‍ഡിസ് ആപ്പോ സര്‍വീസോ അല്ല, ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോം മാത്രമാണ്. പേടിഎം, മീഷോ, മാജിക്പിന്‍, മൈസ്റ്റോര്‍, ക്രാഫ്റ്റ്‌സ്വില തുടങ്ങിയ ചില കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത്. പേടിഎം പോലെ ഒരു ആപ് വഴിയാണ് ഉപയോക്താവ് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കേണ്ടത്. ചെറിയൊരു കമ്മിഷന്‍ ആപ് എടുക്കും. തുടര്‍ന്ന് ഈ ഓര്‍ഡര്‍ ഹോട്ടലുകള്‍ക്കും മറ്റും കൈമാറും. ഓര്‍ഡര്‍ ഡെലിവറി കാര്യങ്ങള്‍ ഹോട്ടലുകള്‍ തന്നെയായിരിക്കും നിര്‍വഹിക്കുക. ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങള്‍ പേടിഎം (അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്) ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് കൈമാറും എന്നതാണ്. ഇടനിലക്കാരായിനിന്ന് പണം വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൊമാറ്റൊയോ സ്വിഗിയോ ഉപഭോക്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നില്ല.

∙ ബിസിനസുകാര്‍ ഒഎന്‍ഡിസിയുമായി സഹകരിച്ചാല്‍ ഏതു നഗരത്തിലും ലഭിച്ചേക്കും

വിവിധ ബ്രാന്‍ഡുകളും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഒഎന്‍ഡിസിയുമായി സഹരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ ഏതു നഗരത്തിലും ഇതിന്റെ സേവനം ലഭിച്ചേക്കും. നിലവില്‍ ഭക്ഷണമോ പലചരക്കു സാധനങ്ങളോ എത്തിച്ചുകിട്ടാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭാവിയില്‍ ആമസോണ്‍, ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് തുടങ്ങിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പനാശാലകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

∙ വെല്ലുവിളികള്‍

സൊമാറ്റോയോ സ്വിഗിയോ വഴി എന്തെങ്കിലും ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്താല്‍ അത് ഈ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കും. എന്നാല്‍, ഒഎന്‍ഡിസി വഴി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയാല്‍ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായി ഹോട്ടലുകളോ കടകളോ പ്രതിനിധികളെ ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. ഒരേ സമയത്ത് പല ഓര്‍ഡറുകള്‍ വന്നാല്‍ ഇത് കടകളെയും മറ്റും പ്രശ്‌നത്തിലാക്കിയേക്കാം. ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്താല്‍ എപ്പോള്‍ സാധനം കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒഎന്‍ഡിസി മൗനം പാലിക്കുന്നു. സ്വിഗിയും സൊമാറ്റൊയും ഏകദേശ സമയം പറയുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒഎന്‍ഡിസി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ അത് സ്വിഗിയെക്കാളും സൊമാറ്റോയെക്കാളും പണം കുറച്ചു മതിയാകുന്ന സേനവങ്ങളാണെന്ന് സമൂഹ മാധ്യമ പോസ്റ്റുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. 'എനിക്കെന്തു ഡേറ്റാ' എന്ന് ഉദാസീനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരാണ് രാജ്യത്തെ വിദ്യാസമ്പന്നര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ എന്നിരിക്കെ ഒഎന്‍ഡിസിക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ വേരാഴ്ത്താന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തല്‍.

