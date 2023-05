ആൻഡ്രോയിഡ് 14 പുറത്തിറങ്ങി, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം

മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് 14 ഗൂഗിളിന്റെ ഐ/ഒ 2023 ഇവന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ ആദ്യ ബീറ്റാ പതിപ്പ് പിക്‌സൽ സ്‌മാർട് ഫോണുകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, രണ്ടാമത്തെ ബീറ്റാ പതിപ്പ് മറ്റു ചില ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫോണുകൾക്കും ടാബ്‌ലെറ്റുകൾക്കും ഫോൾഡബിൾ ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾക്കും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



ഐഒഎസ് 16 പോലെയുള്ള കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ലോക്ക് സ്‌ക്രീൻ, മെച്ചപ്പെട്ട ക്യാമറാ അനുഭവം, യുഎസ്ബി വഴി മെച്ചപ്പെട്ട ഓഡിയോ എന്നിവയും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് 14 ന്റെ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാഫിക്‌സ് അനുഭവം നൽകുന്നതിന് ആൻഡ്രോയിഡ് 14 ന് ഇപ്പോൾ ജിപിയു മികച്ച രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഗൂഗിൾ അവകാശപ്പെട്ടു.

ആൻഡ്രോയിഡ് 14 കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളായ ഐക്യൂ, ലെനോവോ, നത്തിങ്, വൺപ്ലസ്, ഒപ്പോ, റിയൽമി, ടെക്നോ, വിവോ, ഷഓമി എന്നിവയുമായി ഗൂഗിൾ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ മുൻനിര സ്മാർട് ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് 14 ന്റെ ബീറ്റാ പതിപ്പ് ലഭിച്ചേക്കും.

∙ ആൻഡ്രോയിഡ് 14 ബീറ്റ അപ്‌ഡേറ്റിന് യോഗ്യമായ സ്‌മാർട് ഫോണുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

പിക്സൽ 4എ (5ജി)

പിക്സൽ 5, 5 എ

പിക്സൽ 6, 6 പ്രോ

പിക്സൽ 6 എ

പിക്സൽ 7, 7 പ്രോ

പിക്സൽ 7 എ

പിക്സൽ ഫോൾഡ്

പിക്സൽ പാഡ്

വിവോ എക്സ്90 പ്രോ

ഐക്യൂ 11

ലെനോവോ ടാബ് എക്സ്ട്രീം

നത്തിങ് ഫോൺ (1)

ഒപ്പോ ഫൈൻഡ് എൻ2

ഒപ്പോ ഫൈൻഡ് എൻ2 ഫ്ലിപ്പ്

വൺപ്ലസ് 11

ടെക്നോ കാമൺ 20 സീരീസ്

റിയൽമി ജിടി 2 പ്രോ

ഷഓമി 13 പ്രോ

ഷഓമി 13

ഷഓമി 12T

ഷഓമി പാഡ് 6

∙ ആൻഡ്രോയിഡ് 14 ബീറ്റ 2 എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പറുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ആൻഡ്രോയിഡ് 14 ബീറ്റയിലേക്ക് ആക്സസ് ലഭിക്കും. പിക്സൽ ഇതര ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അതത് ഒഇഎമ്മിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആൻഡ്രോയിഡ് 14 ബീറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

English Summary: Android 14 unveiled at Google I/O 2023: How to download and list of eligible devices