ഫോട്ടോ എഡിങ്ങിൽ അദ്ഭുതമായി ഗൂഗിൾ എഐ മാജിക് എഡിറ്റർ

സാങ്കേതിക ലോകം ഒന്നടങ്കം നിർമിത ബുദ്ധി കീഴടക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഗൂഗിൾ നൽകുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും എഐയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നീക്കം നടക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ എഐ സേവനങ്ങൾ നൽകി വിപണി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഗൂഗിൾ നിരവധി ടൂളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും അവതരിപ്പിച്ചത്. ഗൂഗിൾ ഐ/ഒ 2023 ഇവന്റിൽ ഗൂഗിൾ വർക്ക്സ്പേസിലും ആപ്പുകളിലും ‌ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം പുതിയ എഐ ഫീച്ചറുകളാണ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ട് ബാർഡിന്റെ ലഭ്യത, ജിമെയിൽ, ഡോക്‌സ്, മറ്റ് വർക്ക്‌സ്‌പേസ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള എഐ ടൂളുകൾ, ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിനായി പുതിയ മാജിക് എഡിറ്റർ എന്നിവ പുതിയ ഫീച്ചറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.



മാജിക് ഇറേസർ, ഫോട്ടോ അൺബ്ലർ എന്നിവ പോലുള്ള ഫീച്ചറുകൾക്കായി നേരത്തേ തന്നെ ഗൂഗിൾ എഐ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രഫഷണൽ ടൂളുകളില്ലാതെ ഫോട്ടോകളിൽ പ്രധാന എഡിറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ജനറേറ്റീവ് എഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാജിക് എഡിറ്ററാണ് ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. മാജിക് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോകളുടെ മുൻഭാഗമോ പശ്ചാത്തലമോ പോലുള്ള പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും വിടവുകൾ നികത്താനും മെച്ചപ്പെട്ട ഫ്രെയിമിലുള്ള ഷോട്ടിനായി സബ്ജക്‌റ്റുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും.

ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുന്നിലുള്ള വ്യക്തിയെ പൂർണമായും ഫോട്ടോയുടെ വശത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതും പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആളുകളെ മായ്‌ച്ചതും ആകാശത്തിന് മാറ്റം വരുത്തിയതുമൊക്കെയുള്ള മാജിക് എഡിറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഐഒ ഇവന്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

∙ മാജിക് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:

അനാവശ്യ വസ്‌തുക്കൾ നീക്കംചെയ്യുക: നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ, മൃഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ പോലുള്ള അനാവശ്യ വസ്തുക്കളെ മാജിക് എഡിറ്ററിന് സ്വയമേവ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ വൃത്തിയാക്കാനും കൂടുതൽ പ്രഫഷണലായി കാണാനും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നീക്കംചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുൻവശത്തുള്ള ഒരു ചവറ്റുകുട്ട നീക്കം ചെയ്യാം.

ആകാശം മാറ്റുക: മാജിക് എഡിറ്ററിന് ഫോട്ടോകളിലെ ആകാശം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് നിറത്തിലേക്കും മാറ്റാൻ കഴിയും. ഫോട്ടോകളുടെ രൂപം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവ കൂടുതൽ രസകരമാക്കാനുമുള്ള മികച്ച മാർഗമാണിത്. ഉദാഹരണത്തിന്, സൂര്യാസ്തമയ പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആകാശത്തെ നീലയിൽ നിന്ന് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലേക്ക് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കൂടുതൽ തെളിച്ചമുള്ളതാക്കാൻ ആകാശത്തെ മേഘാവൃതത്തിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞതാക്കാം.

വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുക: മാജിക് എഡിറ്ററിന് ഫോട്ടോകളിലെ വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. ഫോട്ടോകളുടെ കോമ്പോസിഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവയെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാനുമുള്ള മികച്ച മാർഗമാണിത്. ഒരു വ്യക്തിയെ ഫോട്ടോയുടെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിഴലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാം.

ഇഫക്റ്റുകൾ ചേർക്കുക: മാജിക് എഡിറ്ററിന് ഫോട്ടോകളിലേക്ക് ഫിൽട്ടറുകൾ, ബോർഡറുകൾ, ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നിവ പോലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഇഫക്റ്റുകൾ ചേർക്കാൻ കഴിയും.

ഈ വർഷാവസാനം പരീക്ഷണാത്മക ഫീച്ചറായി മാജിക് എഡിറ്റർ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ഗൂഗിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം ഗൂഗിൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കാലക്രമേണ ഫീച്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പരീക്ഷണങ്ങളും ഉപയോക്തൃ ഫീഡ്‌ബാക്കും സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ മാസവും ഏകദേശം 170 കോടി ഫോട്ടോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാൽ, മാജിക് എഡിറ്ററിനായി ഗൂഗിൾ പണം ഈടാക്കുമോ അതോ പിക്സൽ പ്രോഡക്ടുകൾക്ക് മാത്രമാക്കുമോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല.

