സ്മാര്‍ട് ഫോണില്‍ വിഡിയോ പകര്‍ത്തി ശീലിച്ചവര്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്ലോഗിങ് ക്യാമറ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജാപ്പനീസ് ക്യാമറാ നിര്‍മാണ കമ്പനി ക്യാനന്‍. പവര്‍ഷോട്ട് വി10 എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മോഡലില്‍ സങ്കീര്‍ണതകളില്ലാത്ത ചെറിയ വ്ലോഗിങ് ക്യാമറ എന്ന സങ്കല്‍പമാണ് യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്നൊരു റീല്‍സ് വിഡിയോ ഷൂട്ടു ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കോ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ലൈവ് വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കോ ഫെയ്‌സ്ബുക് പോസ്റ്റിനായി വിഡിയോ പകര്‍ത്തേണ്ടവര്‍ക്കെല്ലാം ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും.

∙ ചില പ്രധാന ഫീച്ചറുകള്‍

പവര്‍ഷോട്ട് വി10ല്‍ 20 എംപി ടൈപ് 1 സെന്‍സര്‍ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും വിഡിയോയ്ക്കായി ഇതിന്റെ 13.1 എംപി ഭാഗം മാത്രമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ക്യാനന്‍ തുറന്നു പറയുന്നു. ജെയ്‌പെഗ് ചിത്രങ്ങളും ഷൂട്ടു ചെയ്യും. അപ്പോള്‍ സെന്‍സറിന്റെ 15.2 എംപി ഭാഗം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. 19 എംഎം എഫ്2.8 ലെന്‍സാണ് ഈ ചെറിയ ക്യാമറയ്ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിനും ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന് ലംബമായ നിര്‍മിതിയാണ്. ട്രൈപോഡിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ക്യാമറയെ നിരപ്പായ പ്രതലങ്ങളില്‍ നിർത്താം. തുറക്കാവുന്ന ഒരു കൊച്ചു സ്റ്റാന്‍ഡ് ഉണ്ട്. ക്യാമറ തലകീഴായി തൂക്കിയിടുകയും ചെയ്യാം. ട്രൈപോഡ് സോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. 2 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുളള കൊച്ചു സ്‌ക്രീന്‍ ക്യാമറയ്ക്കു പിന്നിലുണ്ട്.

∙ മൈക്

പവര്‍ഷോട്ട് വി10ന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി താരതമ്യേന ശക്തിയുള്ള മൈക്രോഫോണുകള്‍ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ മൈക് പിടിപ്പിക്കാനായി മൈക് സോക്കറ്റും ഉണ്ട്. എഫ് 2.8 മുതല്‍ എഫ്8 വരെയാണ് അപേര്‍ചര്‍. ഒപ്പം 3 ഇവി എന്‍ഡി ഫീച്ചറും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതും ഗുണവശങ്ങളില്‍ പെടുന്നു. റെക്കോർഡിങ് മൈക്രോഎസ്ഡി കാര്‍ഡിലാണ്. പുറത്തെടുക്കാനാകാത്ത രീതിയിലാണ് ബാറ്ററി.

∙ 4കെ വിഡിയോ

സെക്കന്‍ഡില്‍ 29.97പി, അല്ലെങ്കില്‍ 23.98പി 4കെ വിഡിയോ പകര്‍ത്താമെന്നതാണ് പവര്‍ഷോട്ട് വി10ന്റെ പ്രധാന ശേഷി. 8 ബിറ്റ് 4:2:0 എംപി4 ഫയലുകള്‍ക്ക് ഐപിബി കംപ്രഷന്‍ ഉണ്ട്. റോ വിഡിയോ പോലെയുള്ള ഫീച്ചറുകള്‍ ഇല്ല.

∙ ലാളിത്യത്തിനു പ്രാധാന്യം

വ്ലോഗിങ് വിഭാഗത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കി സോണിയും പാനസോണിക്കും നിക്കോണും ഏതാനും ക്യാമറ മോഡലുകള്‍ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെപ്പോലെ അല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് ക്യാനന്റെ ആദ്യ വ്ലോഗിങ് ക്യാമറ. ലാളിത്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. 39,995 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. വിഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സങ്കീര്‍ണതകള്‍ അറിയാവുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പവര്‍ഷോട്ട് വി10. ലെന്‍സ് മാറാനും സെറ്റിങ്‌സ് യഥേഷ്ടം മാറി മികവുറ്റ ഫുട്ടേജ് ഷൂട്ടു ചെയ്യാനും കഴിവുള്ളവര്‍ക്ക് മറ്റു മോഡലുകള്‍ പരിഗണിക്കാം. പവര്‍ഷോട്ട് വി10ന്റെ തുടക്ക ടെസ്റ്റുകളില്‍ വിഡിയോ സ്റ്റബിലൈസേഷനിലും ഓട്ടോഫോക്കസിലും ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടു. പക്ഷേ, ഇതു രണ്ടും ഫേംവെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് വഴി പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതേസമയം, ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ക്യാനനു പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ മിക്കവരും കാത്തിരുന്ന, എളുപ്പത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആ വ്ലോഗിങ് ക്യാമറ പവര്‍ഷോട്ട് വി10 ആയിരിക്കാമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ജൂണിലായിരിക്കും ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പന തുടങ്ങുക എന്ന് ക്യാനന്‍ അറിയിച്ചു.

∙ എഐ എത്തി; ഗൂഗിള്‍ സ്ഥാപകരുടെ ആസ്തി 1700 കോടി ഡോളർ കൂടി

ഗൂഗിളും നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ (ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്) ശേഷി നല്‍കിയതോടെ ഓഹരി വില കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നു. ഇതോടെ സ്ഥാപകരായ ലാറി പേജിന്റെയും സെര്‍ഗായ് ബ്രിന്നിന്റെയും ആസ്തി 1700 കോടി ഡോളറിലേറെ വര്‍ധിച്ചെന്ന് ബ്‌ളൂംബര്‍ഗ്. പേജിന്റെ ആസ്തി 870 കോടി ഡോളര്‍ വര്‍ധിച്ച് 10620 കോടി ഡോളറായി എങ്കില്‍ ബ്രിന്നിന്റെ ആസ്തി 830 കോടി ഡോളര്‍ വര്‍ധിച്ച് 10150 കോടി ഡോളറായെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ മോട്ടറോള എഡ്ജ് 40 ഈ മാസം ഇന്ത്യയിലെത്തും

പോളിമര്‍ ഓര്‍ഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിങ് ഡയോഡ് (പോലെഡ്) ടെക്‌നോളജി ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച 6.55 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഫുള്‍എച്ഡിപ്ലസ് സ്‌ക്രീനുള്ള മോട്ടറോള എഡ്ജ് 40 ഈ മാസം ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പയ്‌ക്കെത്തും. മീഡിയാടെക് ഡിമെന്‍സിറ്റി 8020 ആണ് പ്രോസസര്‍. 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുമുള്ള മോഡലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

∙ ക്യാമറ

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 13ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്ക് 50 എംപിയാണ് റെസലൂഷന്‍. ഇതിനൊപ്പം എഫ്1.4 അപേര്‍ചര്‍ ഉള്ള ലെന്‍സാണുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രകാശ ശേഖരണ ശേഷിയുള്ള ലെന്‍സുകളിലൊന്നാണ് മോട്ടറോള എഡ്ജ്40 ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രകാശം കുറഞ്ഞിടത്ത് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകർത്താൻ മറ്റു ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അധിക മികവ് പുലര്‍ത്താന്‍ ഫോണിനു സാധിച്ചേക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഇരട്ട പിന്‍ ക്യാമറകളില്‍ രണ്ടാമത്തേത് അള്‍ട്രാവൈഡ് ആണ്. ഇതിന് 13 എംപി റെസലൂഷനാണ് ഉള്ളത്. സെല്‍ഫി ക്യാമറയ്ക്ക് 32 എംപി റെസലൂഷനും ഉണ്ട്. സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകളും ഉണ്ട്. ഇവ ട്യൂണ്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോള്‍ബി അറ്റ്മോസ് ആണ്. മൂന്നു മൈക്രോഫോണുകളും ഉണ്ട്. 45,000 രൂപയ്ക്കു മുകളിലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില.

∙ ജനറേറ്റിവ് എഐ മേഖലയില്‍ സഹകരിക്കാന്‍ ഇന്റലും ബിസിജിയും

പ്രമുഖ ചിപ്പ് നിര്‍മാതാവായ ഇന്റല്‍ കമ്പനിയും ബോസ്റ്റണ്‍ കണ്‍സൽറ്റിങ് ഗ്രൂപ്പും (ബിസിജി) ജനറേറ്റീവ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് വികസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ പരസ്പരം സഹകരിക്കും. ഇന്റലിന്റെ എഐ - കേന്ദ്രീകൃത ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് സ്വകാര്യത നല്‍കാനാണ് കമ്പനികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിസിജിയുടെ ജെന്‍എഐക്ക് കമ്പനിയുടെ 50 വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തന പാരമ്പര്യത്തില്‍ നിന്നാര്‍ജ്ജിച്ച മികവ് പകര്‍ന്നു നല്‍കാനാകുമെന്നു കരുതുന്നു.

∙ കിങ്സ്റ്റണ്‍ ഫ്യൂറി ബീസ്റ്റ് റെനെഗേഡ് ഡിഡിആര്‍5 റാം ഇന്ത്യയില്‍

ഏറ്റവും പുതിയ ഡിഡിആര്‍5 റാം മൊഡ്യൂളുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കിങ്സ്റ്റണ്‍ കമ്പനി. ഫ്യൂറി ബീസ്റ്റ,് ഫ്യൂറി റെനെഗേഡ് എന്നീ പേരുകളിലാണ് റാം. ബീസ്റ്റ് വേരിയന്റിന്റെ 8, 16, 32 ജിബി വേരിയന്റുകളും റെനെഗേഡിന്റെ 16, 32 ജിബി വേരിയന്റുകള്‍ ലഭിക്കും. രണ്ടു മൊഡ്യൂളുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് 64 ജിബിയും ലഭിക്കും.

∙ അണ്‍റിയല്‍ എൻജിന് ആപ്പിള്‍ സിലിക്കന്‍ സപ്പോര്‍ട്ട്

അണ്‍റിയല്‍ ഗെയിമിങ് എൻജിന്‍ ഇനി ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം എം പ്രോസസറുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടറുകളിലേക്കും എത്തും. അണ്‍റിയല്‍ എൻജിന്‍ 5.2 ആണ് ആപ്പിള്‍ സിലിക്കനുമൊത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കുക.

∙ നതിങ് ഫോണ്‍ (1) ഉടമകള്‍ക്ക് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 14 ബീറ്റാ ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യാം

നതിങ് കമ്പനിയുടെ ആദ്യ മോഡലായ ഫോണ്‍ (1) ന് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 14 ബീറ്റാ പതിപ്പ് ലഭ്യമാക്കി. നതിങ്ങിന്റെ ഡെവലപ്പര്‍ പ്രിവ്യൂ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായാണിത്. അതേസമയം, ഇത് എല്ലാവരും ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യരുത്. ബീറ്റാ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചു ശീലമുള്ളവര്‍ മാത്രം വേണമെങ്കില്‍ പരീക്ഷണാര്‍ഥം ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക. ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് സെന്‍സര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതെയാകുക തുടങ്ങി പല പ്രശ്‌നങ്ങളും ബീറ്റാ വേര്‍ഷനില്‍ ഉണ്ട്. ഫെയ്‌സ്അണ്‍ലോക്, ബാറ്ററി ഷെയറിങ്, പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് മോഡ് തുടങ്ങി പല ഫീച്ചറുകളും പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായേക്കും.



