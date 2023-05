ആപ്പിള്‍ കമ്പനി 2024ല്‍ ഇറക്കാനിരിക്കുന്ന ഐഫോണ്‍ മോഡലുകളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സൂചനകള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. ഡിസ്‌പ്ലേയുടെ കാര്യത്തില്‍ വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് പാരമ്പര്യമുള്ള വിശകലന വിദഗ്ധൻ റോസ് യങ് ആണ് പുതിയ അവകാശവാദത്തിനു പിന്നില്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം ശരിയാണെങ്കില്‍ 2024ല്‍ ഇന്നേവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഐഫോണ്‍ ആയിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക. ഐഫോണ്‍ 16 പ്രോ മാക്‌സിന് 6.9 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ആപ്പിള്‍ നല്‍കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പ്രോ മോഡലിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പവും വര്‍ധിപ്പിച്ചേക്കും. ഐഫോണ്‍ 16 പ്രോയ്ക്ക് 6.3 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



∙ ഗ്യാലക്‌സി എസ്23 അള്‍ട്രായേക്കാള്‍ വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീന്‍

സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ്23 അള്‍ട്രായാണ് നിലവില്‍ ഏറ്റവും വലിയ സ്‌ക്രീനുളള പ്രീമിയം ഫോണുകളിലൊന്ന്. ഫോണിന് 6.8 ഇഞ്ചാണ് വലുപ്പം. ഇപ്പോള്‍ വില്‍പനയിലുള്ള ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മാക്‌സിനെ പോലെ ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങുമെന്നു കരുതുന്ന ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മാക്‌സിനും 6.7 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മാക്‌സിനെക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ ബെസലുമായിട്ടായിരിക്കും ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ മാക്‌സ് എത്തുക. ശ്രദ്ധയില്‍ പെടാനുള്ള വ്യത്യാസം ഇരു മോഡലുകളും തമ്മില്‍ കണ്ടേക്കില്ല. പക്ഷേ, ഐഫോണ്‍ 16 പ്രോ മാക്‌സിന് 0.2 ഇഞ്ച് വലുപ്പം അധികമായി ലഭിക്കുമ്പോള്‍ അത് കൂടുതല്‍ വലുപ്പമുള്ള ഫോണായി തോന്നിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വാദം.

∙ ഭാരവും കുറച്ചേക്കും

ഐഫോണുകളുടെ ഭാരം വര്‍ധിച്ചു വരുന്നതിലുള്ള അനിഷ്ടം ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ മറച്ചുപിടിക്കുന്നില്ല. അക്കാര്യം ആപ്പിള്‍ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നു എന്നും പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോ മാക്‌സ് ഫോണുകള്‍ക്ക് മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളോളം ഭാരമുണ്ടെന്ന കാര്യമാണ് പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു അവസ്ഥയില്‍ ഐഫോണ്‍ 16 പ്രോ മാക്‌സിന് സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പവും കൂട്ടിയാല്‍ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്നാണ് ചോദ്യം. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനായി ഭാരം കുറഞ്ഞ ടൈറ്റാനിയം ഫ്രെയിം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഐഫോണ്‍ 16 പ്രോ സീരീസ് പുറത്തിറക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന സൂചന.

∙ ഐഒഎസ് 16.4.1എ അപ്‌ഡേറ്റിനു ശേഷം ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തീരുന്നുവെന്ന് ആരോപണം

ഐഫോണുകളുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ഐഒഎസിന്റെ 16.4.1എ വേര്‍ഷന്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്ത ചില ഉപയോക്താളുടെ ഫോണുകളുടെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്ന് ആരോപണം. ഇത്തരത്തിലുളള പരാതികളുടെ പ്രളയമാണ് ട്വിറ്ററിലെന്ന് ഡെയ്‌ലി മെയില്‍ പറയുന്നു. ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി കേവലം 46 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ 100 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 22 ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്നാണ് ഒരാള്‍ പറഞ്ഞത്. വേറൊരാള്‍ പറയുന്നത് താന്‍ സ്‌പോട്ടിഫൈ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിലും തന്റെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി 30 ശതമാനം അര മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തീർന്നു എന്നാണ്. തന്റെ ഫോണ്‍ അപ്‌ഡേറ്റിനു ശേഷം വല്ലാതെ ചൂടാകുന്നു എന്നും ബാറ്ററി നില്‍ക്കുന്നില്ല എന്നും മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു. പുതിയ പ്രശ്‌നത്തെക്കുറിച്ച് ആപ്പിള്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

∙ ഇതൊരു പ്രശ്‌നമായിരിക്കില്ലെന്ന്

അതേസമയം, സെഡ്ഡിനെറ്റിന്റെ ഗവേഷകന്‍ എഡ്രിയന്‍ കിങ്സ്‌ലി-ഹ്യൂസ് പറയുന്നത് ചൂടാകലില്‍ പ്രശ്‌നം കണ്ടേക്കില്ലെന്നാണ്. കാരണം പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഐഫോണില്‍ വളരെയധികം കാര്യങ്ങള്‍ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നടക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇതില്‍ ബാറ്ററി റീകാലിബറേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ടേക്കാം. ചിലപ്പോള്‍ ദിവസങ്ങള്‍ എടുത്തായിരിക്കാം ഫോണ്‍ പൂര്‍ണമായി റീസെറ്റ് ആകുക എന്നാണ്. ഈ പ്രക്രിയകള്‍ക്കെല്ലാം ബാറ്ററി പവര്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇതു കാണുമ്പോള്‍ പലരും ബാറ്ററി പ്രശ്‌നമാണെന്നു കരുതുമെന്നും അത് അത്തരമൊരു പ്രശ്‌നമായിരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

∙ ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പു സംഘത്തെ പൂട്ടി ഡല്‍ഹി പൊലീസ്

ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി നിക്ഷേപം നടത്താമെന്നു പറഞ്ഞും ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ് മേഖലയിലും തട്ടിപ്പു നടത്തിയ എട്ടംഗ സംഘത്തെ ഡൽഹി പൊലീസ് പിടികൂടി. ഡല്‍ഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ആകാശ് (22), ഭീം കുമാര്‍ (23), സമീം ഖാൻ (23), മുഹമ്മദ് താരിഖ് അന്‍സാരി (37) എന്നിവരെ ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ നിന്നും ഗുലാം മൊയ്നുദ്ധീന്‍ (22), മുഹമ്മദ് ഷുഹൈബ് (22) എന്നിവരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഹമീര്‍പുരില്‍ നിന്നും റിതിക് (22) ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും തുഷാര്‍ (22) മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗോണ്‍ഡിയ ജില്ലയില്‍ നിന്നുമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ടെലഗ്രാം വഴിയാണ് പ്രതികള്‍ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പു നടത്തിയത്. കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളില്‍ ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് പ്രതികള്‍ തട്ടിപ്പു നടത്തിയിരുന്നത്.

∙ ചൈനയ്ക്ക് ടിക്‌ടോക് ഡേറ്റ ലഭ്യമാണെന്ന് മുൻ ജീവനക്കാരൻ

ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് കമ്പനിയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവായിരുന്ന യിന്റാവൊ യു കമ്പനിക്കെതിരെ പുതിയ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തി. യുവിനെ കമ്പനി പുറത്താക്കിയിരുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിനോട് ബെയ്ജിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് കമ്പനിയുടെ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന യു നടത്തിയ ആരോപണത്തില്‍ പറയുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ അടക്കം വിവരങ്ങളിലേക്ക് ചൈനീസ് സർക്കാരിന് കടന്നുകയറാനാകുമെന്നാണ് യു അവകാശപ്പെടുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ നിലനില്‍പ്പിനായി പോരാടുന്ന ടിക്‌ടോക്കിന് പുതിയ ആരോപണം വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കും.

∙ അമേരിക്കന്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ഓറക്കിള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ടിക്‌ടോക്

അതേസമയം, തങ്ങളൊരിക്കലും അമേരിക്കന്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ചൈനീസ് സർക്കാരിന് നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ടിക്‌ടോക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ ടിക്‌ടോക് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ഉള്ളത് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ഓറക്കിളിന്റെ സെര്‍വറുകളിലാണെന്ന് കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

∙ ഒപ്പോ ചിപ്പ് നിര്‍മാണത്തില്‍ നിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു

പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാണ രംഗത്തേക്കു കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഒപ്പോ തങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ വിഭാഗം അടച്ചുവെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ്. ചിപ്പ് നിര്‍മാണത്തിനായി 2019ല്‍ സെക്കുവില്‍ സ്ഥാപിച്ച യൂണിറ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ അടച്ചിരിക്കുന്നത്. മാരിസിലിക്കന്‍എക്‌സ് ചിപ് ആയിരുന്നു അവര്‍ നിര്‍മിച്ച പ്രധാന പ്രോസസറുകളിലൊന്ന്. ഇതൊരു ന്യൂറല്‍ പ്രോസസിങ് യൂണിറ്റായിരുന്നു. ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ചാഞ്ചാട്ടം മൂലമാണ് ചിപ്പ് നിര്‍മാണ മേഖലയില്‍ നിന്നു പിന്‍വാങ്ങുന്നതെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

English Summary: Is this the largest iPhone ever? iPhone 16 Pro Max could sport a whopping 6.9-inch display