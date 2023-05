ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ വായിക്കുന്നവർക്ക് പോലും മണിക്കൂറുകള്‍ എടുക്കാതെ ഒരു നോവല്‍ വായിച്ചു തീര്‍ക്കാനാവില്ല. പക്ഷേ, നിർമിത ബുദ്ധിക്ക് (ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്) ഇപ്പോള്‍ ഒരു നോവല്‍ വായിച്ചു തീര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടത് കേവലം 1 മിനിറ്റ് ആണ്. വായിച്ചു തീര്‍ക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം മുതല്‍ അവാസാനം വരെ 'കണ്ണോടിക്കുക' എന്നല്ല. ഒരു മിനിറ്റ് വായനക്കു ശേഷം പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം മുഴുവന്‍ വിശകലനം ചെയ്യാനും ഇതിനു സാധിക്കുമെന്നാണ് ആന്ത്രോപിക് (Anthropic) കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന ജനറേറ്റിവ് എഐ സംവിധാനമായ ക്ലോഡ് (Claude) ആണ് പുതിയ നാഴികക്കല്ല് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.



∙ ക്ലോഡിന്റെ പുതിയ ശേഷി ഇങ്ങനെ

ക്ലോഡിന് എഴുത്തു വായിക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും നേരത്തേയും സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ പരമാവധി ശേഷി 9,000 ടോക്കണുകളായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അത് 100,000 ടോക്കണുകളായി വര്‍ധിച്ചു എന്നതാണ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഏകദേശം 75,000 വാക്കുകള്‍ 1 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ വായിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഇത് ആര്‍ജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഐ വായിച്ച പല നോവലുകളുടെയും വാക്കുകളുടെ എണ്ണവും കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്‌വേയുടെ എ ഫെയര്‍വെല്‍ ടു ആംസ് (74,240 വാക്കുകള്‍), മേരി ഷെലിയുടെ ഫ്രാങ്കന്‍സ്റ്റൈന്‍ (74,800 വാക്കുകള്‍), മാര്‍ക് ടൈ്വനിന്റെ ദി അഡ്വഞ്ചേഴ്‌സ് ഓഫ് ടോം സോയര്‍ ( 69,000 വാക്കുകള്‍). ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ക്ലോഡിന് വേണ്ടത് 1 മിനിറ്റ് മാത്രമാണെന്ന് ആന്ത്രോപ് പറയുന്നു.

∙ ഇപ്പോഴും പരിമിതികള്‍

ക്ലോഡിനെപ്പോലെയുള്ള എഐ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും പരിമിതികള്‍ ഉണ്ടെന്നത് വാസ്തവമാണ്. വായിക്കാവുന്ന ടോക്കണുകളുടെ എണ്ണമാണ് പരിമിതി. ചാറ്റ്ജിപിടിക്കു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായ ഓപ്പണ്‍എഐ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഏറെ മുന്നിലാണ്. കമ്പനി നല്‍കുന്ന വിശദീകരണത്തില്‍ പറയുന്നത് ടോക്കണുകള്‍ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ വാക്കുകളുടെ കഷണങ്ങള്‍ എന്നു വേണമെങ്കില്‍ കാണാമെന്നാണ്. പ്രോസസ് ചെയ്യാനായി എഐ വാക്കുകളെ മുറിക്കുന്നു. നിലവില്‍ ഓപ്പണ്‍എഐയുടെ ജിപിടി-4 മോഡലിന് ഏകദേശം 8,000 ടോക്കണുകളാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ ശേഷിയുള്ള ഒരു വേര്‍ഷനും കമ്പനിക്കുണ്ട്. ഇതിന് 32,000 ടോക്കണ്‍ പ്രോസസ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. എന്നാല്‍, പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ജിപിടി ചാറ്റ്‌ബോട്ടിന്റെ പ്രോസസിങ് ശേഷി ഏകദേശം 4,000 ടോക്കണുകള്‍ ആണ്.

∙ ക്ലോഡ് മുന്നില്‍

ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് വഴി ക്ലോഡ് എതിരാളികളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിയെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതിസൂക്ഷ്മതയോടെ ടെക്‌സ്റ്റ് വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ ഇതിനു സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്കന്‍ രചയിതാവായ എഫ്.സ്‌കോട് ഫിറ്റ്‌സ്‌ജെറാള്‍ഡിന്റെ ദി ഗ്രെയ്റ്റ് ഗ്യാറ്റ്‌സ്ബി പൂര്‍ണമായി ക്ലോഡിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു. ഇതിലെ ഒരു വാചകം മാത്രം മനപ്പൂര്‍വ്വം മാറ്റി. 1925ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആ നോവലിലെ കഥാപാത്രമായ മി. ക്യാരവെ ഒരു 'ആന്ത്രോപ്പിക്കിനു വേണ്ടി മെഷീന്‍ ലേണിങ് ടൂളിങ് വിഭാഗത്തില്‍ ജോലിയെടുക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആണ് എന്നായിരുന്നു മാറ്റംവരുത്തിയ വാചകത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. ഇത് ക്ലോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചുവെന്നും 22 സെക്കന്‍ഡിനുള്ളില്‍ ഈ തെറ്റു തിരുത്തിയെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

∙ രചനാ വിശകലനത്തില്‍ വമ്പന്‍ മുന്നേറ്റം

ക്ലോഡിന്റെ ശേഷി ഇത്രമേല്‍ വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് വമ്പന്‍ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ആന്ത്രോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്കും പുതിയ ശേഷി അടങ്ങുന്ന എപിഐ ലഭ്യമാക്കും. ഇതോടെ, കമ്പനികള്‍ക്കും വ്യക്തികള്‍ക്കും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ സാമ്പത്തിക കുറിപ്പുകളും ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുമൊക്കെ സെക്കന്‍ഡുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ വിശകലനം ചെയ്യാം. അതിവേഗം അറിയേണ്ട നിയമവിഷയങ്ങള്‍ പോലും ഇതിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യിക്കാം. നിയമപരമായ വിഷയങ്ങള്‍ കോടതിയിലെത്തുന്നതിനു മുൻപ് അവയെ ക്ലോഡിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് അതിലടങ്ങുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളും മറ്റും അറിയാം. അവതരിപ്പിക്കേണ്ട പ്രതിവാദങ്ങളും മറ്റും മുൻപ് സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയില്‍ തയാര്‍ ചെയ്യാം. നിബിഡമായ രീതിയില്‍ വാക്കുകളുള്ള രചനകളും ഇത്തരത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യിച്ചെടുക്കാം. മനുഷ്യ സംസ്‌കാരം ഭാഷയിലൂന്നിയതിനാല്‍ ആദ്യ കാല രചനകള്‍പോലും ഇത്തരത്തില്‍ വിശകലനം നടത്തി അവയിലെ നെല്ലും പതിരും വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാനും വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സാധിച്ചേക്കാം.

∙ ഫാര്‍ ക്രൈ 6 വിഡിയോ ഗെയിം വില കുറച്ചു

വിഡിയോ ഗെയിം കളികാര്‍ക്ക് ഏറ്റവുമധികം താത്പര്യമുള്ള ടൈറ്റിലായ ഫാര്‍ ക്രൈ 6ന് വില കുറച്ചു. യുബിസോഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കുന്നതാണ് ഫാര്‍ ക്രൈ. അതുല്യമായ വിഷ്വലുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഗെയിം ഇപ്പോള്‍ 750 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. യാരാ എന്ന സാങ്കല്‍പിക ദ്വീപില്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫാര്‍ ക്രൈയിലെ പ്രതിപാദ്യം. യാരയിലെ ഒരു വ്യക്തിയായ ഡാനി റോജാസ് ആയാണ് ഗെയിമര്‍ക്ക് ഗെയിം കളിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. ദ്വീപിലെ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ആന്റണ്‍ കസ്റ്റിലോയെക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഡാനി നടത്തുന്നത്.

ഫാര്‍ ക്രൈയിലെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ ബോട്ടുകള്‍, ജെറ്റ് സ്‌കീകള്‍, കുതിരകള്‍ ഇങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. കോ-ഓപ് മോഡില്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊത്തും ഫാര്‍ ക്രൈ 6 കളിക്കാം. ഗെയിമിന്റെ എംആര്‍പി 3,000 രൂപയാണ്. മേയ് 25 വരെയാണ് 750 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. സ്റ്റീം (https://store.steampowered.com) വഴി വാങ്ങുമ്പോഴാണ് വിലക്കുറവ്. ഫാര്‍ ക്രൈ 6ന്റെ അള്‍ട്ടിമേറ്റ് പാക്ക്, ഗോള്‍ഡ് എഡിഷന്‍ എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 1,000 രൂപയും 1,250 രൂപയുമായിരിക്കും വില. അതേസമയം, ഫാര്‍ ക്രൈ ഗെയിം ഓഫ്ദി ഇയര്‍ എഡിഷന്‍ വാങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ അള്‍ട്ടിമേറ്റ് പാക്ക്, സീസണ്‍ പാക്ക്, ലോസ്റ്റ് ബിറ്റ്‌വീന്‍ വേള്‍ഡ്‌സ് എക്‌സക്പാന്‍ഷന്‍ എന്നിവ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 1,800 രൂപയാണ് വില. ഫാര്‍ ക്രൈ 6 ഇഷ്ടമുള്ളവര്‍ക്ക് ഏറ്റവുമധികം മൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് ഫാര്‍ ക്രൈ ഗെയിം ഓഫ് ദി ഇയര്‍ എഡിഷന്‍ ആയിരിക്കും.

∙ ഐഒഎസ് 16.5 ഉടന്‍

ഐഫോണ്‍, ഐപാഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് പുതുക്കിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉടന്‍ ലഭിച്ചേക്കും. ഐഒഎസ്, ഐപാഡ്ഒഎസ് 16.5 വേര്‍ഷനായിരിക്കും ഇനി പുറത്തിറക്കുക എന്ന് 9ടു5മാക് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഐഒഎസ്/ഐപാഡ്ഒഎസ് 16 ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ചയോ അടുത്തയാഴ്ചയോ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. പ്രൈഡ് സെലബ്രേഷന്‍ വാള്‍പേപ്പറുകള്‍, ആപ്പിള്‍ ന്യൂസില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ടാബ്, സിരി ഉപയോഗിച്ച് സ്‌ക്രീന്‍ റെക്കോഡിങ് വിവിധ ബഗുകള്‍ക്ക് പരിഹാരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നു പറയുന്നു.

∙ ആപ്പിളിന്റെ ഹെഡ്‌സെറ്റ് വൈകിയേക്കുമോ?

ആപ്പിള്‍ അടുത്ത മാസം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നു കരുതിയിരുന്ന മിക്‌സ്ഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റിന്റെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ചില തടസങ്ങള്‍ നേരിട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിര്‍മാണ സമയത്ത് ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരാമെന്ന് ആപ്പിളിനു മനസ്സിലായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദി വോള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റിനെപ്പറ്റി വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഏകദേശം 3000 ഡോളറാണ് ഇതിനു വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പുതിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഹെഡ്‌സെറ്റിന്റെ അവതരണം സെപ്റ്റംബറിലേക്കു മാറ്റിവച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

