നിർമിത ബുദ്ധിയിൽ (എഐ) പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ചാറ്റിലേക്കും കടന്നുകയറിയെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. ലൈംഗികോദ്ദീപകമായ സംഭാഷണങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന സ്‌നാപ്ചാറ്റ് ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സര്‍ ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ ക്ലോണിനെ സൃഷ്ടിച്ചാണ് പുതിയ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരിന്‍ മര്‍ജോറി എന്ന 23 കാരിയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ 18 ലക്ഷത്തോളം ഫോളവേഴ്സിനോട് ഇപെടാന്‍ എഐ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പുതിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.

∙ ഒരു മിനിറ്റ് കൊച്ചുവര്‍ത്തമാനത്തിന് ഒരു ഡോളര്‍

ഒരേസമയം 18 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് തന്നോടു ചാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നു തോന്നിയാല്‍ പാവം കാരിന്‍ മർജോറി എന്തു ചെയ്യും? താനുമായി സെക്സ് ചാറ്റ് താൽപര്യമുള്ളവരെ ആകര്‍ഷിക്കാനാണ് കാരിന്റെ ശ്രമമെന്ന് ഡെയ്‌ലി മെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായി കാരിന്റെ ശബ്ദം, പെരുമാറ്റ രീതി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം എഐ മനസ്സിലാക്കി പുനഃസൃഷ്ടിച്ചു. ഇതുവഴി, കാരിനോട് നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നുവെന്ന തോന്നല്‍ ഫോളോവേഴ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ കാരിന്‍എഐ

ജീവിച്ചിരിക്കാത്ത ഒരാളോട് കൊച്ചുവര്‍ത്തമാനം പറയാന്‍ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ടുവരുമോ എന്നാണു സംശയമെങ്കില്‍ തെറ്റി. ഇപ്പോള്‍ 5000 ലേറെ ഫാന്‍സാണ് കാരിന്റെ വെര്‍ച്വല്‍ അസിസ്റ്റന്റായ കാരിന്‍എഐയുമായി (CarynAI) സംസാരിക്കാന്‍ ആവേശത്തോടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരിന്‍ എഐയുമായി സംസാരിക്കേണ്ടവര്‍ക്ക് 26 മണിക്കൂര്‍ വെയ്റ്റിങ് സമയം പോലും ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നു. ഇത്തരം ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സറാണ് താനെന്നും അതിനാല്‍ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളത്ര പണം വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും കാരിന്‍ പറയുന്നു. മിനിറ്റിന് ഒരു ഡോളര്‍ എന്നത് വളരെ ന്യായമായ ഒരു തുകയാണെന്നാണ് കാരിന്‍ പറയുന്നത്.

∙ എഐ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെങ്കില്‍ പണം നല്‍കണമെന്ന് കാരിന്‍

ഇപ്പോള്‍ എഐ സേവനങ്ങള്‍ ഏറെ ചെലവേറിയവയാണെന്ന് കാരിന്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പണ്ട് 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുള്ള ഒരു യുഎസ്ബി ഡ്രൈവ് വാങ്ങിയിരുന്നതുമായാണ് കാരിന്‍ ചെലവ് താരതമ്യം ചെയ്തത്. എന്നാല്‍, കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോള്‍ താന്‍ കൂടുതല്‍ ഉദാരമതിയാകുമെന്നും മിനിറ്റിന് ഒരു ഡോളര്‍ എന്ന തുക കുറയ്ക്കുമെന്നും കാരിന്‍ പറയുന്നു.

∙ കാരിന്‍എഐ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ 2000 മണിക്കൂര്‍

കാരിന്‍എഐ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഡിസൈനര്‍മാര്‍ രണ്ടായിരത്തിലേറെ മണിക്കൂറുകളാണ് ചെലവിട്ടതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ഇത് കാരിന്‍ ഫാന്‍സിനെ രസിപ്പിക്കാന്‍ ഏതു സമയത്തും ലഭ്യമാകും. കാരിന്‍ എഐയുമായി നടത്തുന്ന ലൈംഗിക ചാറ്റ് പൂര്‍ണമായും സ്വകാര്യമായിരിക്കുമെന്നും എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുമെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ലൈംഗിക സാഹചര്യങ്ങളും ലൈംഗികോദ്ദീപകമായ ചാറ്റുമടക്കം ഒട്ടനവധി രീതികളില്‍ കാരിന്‍എഐയുമായി ഫാന്‍സിന് ഇടപെടാന്‍ സാധിക്കും.

∙ പ്രശ്‌നത്തിലായോ?

കാരിന്‍എഐ പിടിവിട്ടു പോയി എന്ന ആരോപണവും ഉണ്ട്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം എഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി എന്നാണ് സൂചന. എന്നാല്‍, ടെക് സപ്പോര്‍ട്ട് ടീം കാരിന്‍എഐയെ വീണ്ടും വരുതിയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണെന്ന് കാരിന്‍ പറയുന്നു. കാരിന്‍എഐക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളോടും ഇണങ്ങാന്‍ സാധിക്കും. യൂസറുടെ ഇംഗിതത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇടപെടാന്‍ ശ്രമിച്ചതാണ് ലൈംഗിക ചാറ്റില്‍ കാരിന്‍എഐയുടെ പിടിവിട്ടു പോകാന്‍ കാരണമായതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതേസമയം, ഇനി എഐ എന്തു പറയണം, എന്തു പറയരുത് എന്നതിന് കൃത്യമായ അതിരുകള്‍ നിര്‍ണയിക്കാന്‍ പോകുകയാണെന്നും ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സര്‍ പറയുന്നു. തന്റെ ഫാന്‍സും മറ്റു യൂസര്‍മാരും ഇതിന്റെ പരിധി ലംഘിച്ചതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചതെന്നും കാരിന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

∙ ഏകാന്തതയകറ്റാനുള്ള ശ്രമമെന്ന്

കാരിന്‍എഐക്കു വന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ 24 മണിക്കൂറും പ്രയത്‌നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കാരിന്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഇത് ചില വ്യക്തികളുടെ ഏകാന്തതയും വിരസതയും അകറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ധാരണാശക്തിയും ഭാഷാപരവുമായ പല പെരുമാറ്റരീതികളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തെറാപി (രോഗചികിത്സ) ആണെന്നും അത് തന്റെ ഫാന്‍സിന്റെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നും കാരിന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ ഒറ്റപ്പെട്ട ചാറ്റ്‌ബോട്ട് അല്ല

ഒട്ടനവധി ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാരും എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകളുടെ പണിപ്പുരയിലാണ്. ഇതിനാല്‍ത്തന്നെ കാരിന്‍എഐ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവവികാസമല്ല. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാറ്റ്‌ബോട്ട് നേരത്തേ യൂസറോടുള്ള പ്രണയം അറിയിച്ചതും അയാളും ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധം അസന്തുഷ്ടമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതും വാര്‍ത്തയായിരുന്നു.

∙ കാരിന് പ്രതിമാസം 50 ലക്ഷം ഡോളർ ഉണ്ടാക്കാനായേക്കുമെന്ന്

കാരിന്‍എഐ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കാരിന് പ്രതിമാസം 50 ലക്ഷം ഡോളര്‍ ഉണ്ടാക്കാനായേക്കുമെന്ന് ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ മാഗസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. തന്റെ ഫോളോവേഴ്സിൽ 20,000 പേരെങ്കിലും കാരിന്‍എഐ ഉപയോഗിച്ചാലായിരിക്കും ഈ തുക ലഭിക്കുക. പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ ആഴ്ച മാത്രം 71,000 ഡോളര്‍ ലഭിച്ചുവെന്നും പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കാരിന്‍എഐയുടെ ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് കാരിന്‍ പറയുന്നു. ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 1000 ശതമാനം വരെ വര്‍ധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാരിന്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം ഇത്രമേല്‍ വളരുന്നതിനാല്‍ തങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ചു പേര്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും അതിന് ആക്‌സസ് നല്‍കുക എന്നും തന്റെ ഫാന്‍സിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും നടത്തുക എന്നും കാരിന്‍ പറഞ്ഞു. നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ധാരണകളും മാറ്റിമറിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണുന്നതെന്ന് ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

∙ നഗ്ന ചിത്രങ്ങള്‍ നല്‍കി റെപ്ലിക്ക

വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കമ്പനികള്‍ നടത്തുന്നത്. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് റെപ്ലിക്ക (Replika). ഇതിന് ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ 10 ദശലക്ഷത്തിലേറെ ഉപയോക്താക്കളായിക്കഴിഞ്ഞു. എഐ ഉപയോഗിച്ചു സൃഷ്ടിക്കുന്ന നഗ്ന ചിത്രങ്ങള്‍ അയച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് റെപ്ലിക്ക ചെയ്യുന്നത്. ലൈംഗികോത്തേജനം പകരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങളും റെപ്ലിക്ക നല്‍കുന്നു. ഇതിന് പ്രതിമാസം 4.99 ഡോളറാണ് വരിസംഖ്യ. ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ സുഹൃത്തായാണ് റെപ്ലിക്ക പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

∙ റെപ്ലിക്കയുടെ ഫ്രീ വേര്‍ഷനും

റെപ്ലിക്കയുടെ ഫ്രീ വേര്‍ഷന്‍ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാന്‍ നല്ലതാണെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് ഇതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് അവ തരണം ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഫ്രീ വെര്‍ച്വല്‍ സുഹൃത്ത്. അതേസമയം, റെപ്ലിക്കയുടെ പണമടയ്ക്കുന്ന വേര്‍ഷനില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങള്‍ റെഡിറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഒരിക്കല്‍ എഐ ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പലരും ഭയക്കുന്നു. അതുവരെ ഇത്തരം കളിതമാശകളുമായി പോകാമെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നതെന്ന് ഡെയിലി മെയില്‍ പറയുന്നു.



English Summary: Influencer hires out an AI version of herself to men – for a hefty price