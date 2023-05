ടാറ്റയും ആപ്പിളും ഒന്നിക്കുന്നു, ഐഫോൺ 15, 15 പ്ലസ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ചേക്കും

ആപ്പിളിനായി ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കരാര്‍ കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ടാറ്റയും എത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഈ വര്‍ഷം സെപ്റ്റംബറിലായിരിക്കും ഐഫോണ്‍ 15 സീരീസ് അവതരിപ്പിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസിനെ പോലെ നാലു വേരിയന്റുകളാണ് ഈ വര്‍ഷവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് - ഐഫോണ്‍ 15, 15 പ്ലസ്, 15 പ്രോ, 15 പ്രോ മാക്‌സ്. ഇവയില്‍ 15, 15 പ്ലസ് വേരിയന്റുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കാനായിരിക്കും ടാറ്റയ്ക്ക് കരാര്‍ ലഭിക്കുക. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കരാര്‍ കമ്പനികളുടെ പട്ടികയില്‍ ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍, വിസ്ട്രണ്‍, പെഗാട്രോണ്‍ എന്നിവരാണുള്ളത്. ഇവ കൂടാതെ മറ്റൊരു കമ്പനിയുമായും ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടേക്കുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതേസമയം, വിസ്ട്രണ്‍ കമ്പനിയെ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തെന്നും ഇതിനാലാണ് ടാറ്റയുമായി ആപ്പിള്‍ കരാറിലേര്‍പ്പെടാന്‍ തയാറായതെന്നും വാദമുണ്ട്.



∙ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണത്തിലേക്ക്

ട്രെന്‍ഡ്‌ഫോഴ്‌സ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ആപ്പിള്‍ ഉടനെ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പുമായും ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടേക്കുമെന്നു പറയുന്നു. ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന് ആദ്യം ആപ്പിള്‍ നല്‍കാന്‍ പോകുന്ന ജോലി ഐഫോണ്‍ 15,15 പ്ലസ് മോഡലുകല്‍ നിർമിച്ച് നല്‍കാനായിരിക്കും. ഭൂരാഷ്ട്രതന്ത്രപരമായ പുതിയ നയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ആപ്പിള്‍. ചൈന കേന്ദ്രീകൃതമായി ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പറിച്ചുനടാനുള്ള ശ്രമം ആപ്പിള്‍ ബോധപൂര്‍വം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ടാറ്റയെ തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കൂട്ടാനുള്ള നീക്കമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ നാലാമത്തെ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവായേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വാദിക്കുന്നു.

∙ ടാറ്റ വിസ്ട്രണ്‍ ഏറ്റെടുത്തെന്നും വാദം

നിലവില്‍ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണത്തിനു വേണ്ട ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന ജോലി ടാറ്റ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കാനുള്ള ശേഷി ടാറ്റ കൈവരിച്ചത് വിസ്ട്രണ്‍ ഏറ്റെടുത്തതിനാലാണ് എന്നാണ് മറ്റൊരു റിപ്പോര്‍ട്ട് വാദിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വിസ്ട്രണ്‍ ഇന്ത്യ വിടുകയാണെന്നും പറയുന്നു. ഇതാണ് ശരിയെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പഴയതു പോലെ മൂന്നു കമ്പനികള്‍ മാത്രമായിരിക്കും ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കുക.

∙ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കാനൊരുങ്ങി ആപ്പിള്‍

ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കിയുള്ള നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന നയതന്ത്ര പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് കളം മാറ്റിക്കളിക്കാന്‍ ആപ്പിളിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ കോവിഡ് നയവും ആപ്പിളിന് പ്രശ്‌നമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ 2012ല്‍ മൊത്തം ഐഫോണുകളുടെ 1 ശതമാനമാണ് നിര്‍മിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ 2022ല്‍ ആ സംഖ്യ 7 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

∙ ഐഫോണ്‍ 15, 15 പ്ലസ് മോഡലുകള്‍ക്ക് 48 എംപി ക്യാമറ?

ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ, 14 പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകള്‍ക്കാണ് ആപ്പിള്‍ ആദ്യമായി 48 എംപി ക്യാമറാ മോഡ്യൂളുകള്‍ നൽകിയത്. പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങാന്‍ പോകുന്ന ഐഫോണ്‍ 15, 15 പ്ലസ് മോഡലുകള്‍ക്ക് 48 എംപി ക്യാമറാ മൊഡ്യൂള്‍ ലഭിച്ചേക്കും. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ ജെഫ് പൂ ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് മാക്‌റൂമേഴ്‌സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത് 48 എംപി ക്യാമറയ്ക്ക് മൂന്ന് ലെയറുകളുള്ള സെന്‍സര്‍ ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. നിലവില്‍ ഐഫോണ്‍ 14, 14 പ്ലസ് മോഡലുകളിലുള്ള 12 എംപി ക്യാമറകളെക്കാള്‍ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഐഫോണ്‍ 15 സീരീസിലെ ക്യാമറകള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

∙ രണ്ടു ക്യാമറകള്‍ മാത്രം

അതേസമയം, മൂന്നു പിന്‍ക്യാമറാ സിസ്റ്റം എന്ന പതിവ് പ്രോ മോഡലുകളില്‍ മാത്രമായി നിലനിര്‍ത്തുമെന്നാണ് സൂചന. ഐഫോണ്‍ 15, 15 പ്ലസ് മോഡലുകള്‍ക്ക് ടെലി ലെന്‍സ് ഉണ്ടാവില്ലെന്നതു കൂടാതെ ലൈഡാര്‍ സെന്‍സറും ഉണ്ടാവില്ല. ഇരട്ട പിന്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം തന്നെ നിലനിര്‍ത്തിയേക്കും.

∙ പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് 6 മടങ്ങ് സൂം

ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് പുതിയ, 6 മടങ്ങ് സൂം ലഭിക്കുന്ന ടെലി ലെന്‍സ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയതും കരുത്തുറ്റതുമായ മൊബൈല്‍ പ്രോസസറായ എ17 ബയോണിക് ആയിരിക്കും പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് കരുത്തുപകരുകുക. അതേസമയം, എ16 ബയോണിക് പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചായരിക്കും ഐഫോണ്‍ 15, 15 പ്ലസ് മോഡലുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നും കരുതുന്നു. ഐഫോണ്‍ 15 സീരീസിലെ എല്ലാ വേരിയന്റുകള്‍ക്കും യുഎസ്ബി-സി പോര്‍ട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചേക്കും. പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വേഗമേറിയ പോര്‍ട്ടുകളായേക്കാമെന്നും വാദങ്ങളുണ്ട്. പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് ടൈറ്റാനിയം ബോഡി ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ചിലര്‍ വാദിക്കുന്നു. ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ വേരിയന്റുകള്‍ക്ക് 8 ജിബി റാമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

∙ ക്യാനന്‍ സിആര്‍ - എന്‍700 ഇന്‍ഡോര്‍ റിമോട്ട് ക്യാമറ പുറത്തിറക്കി

ചൈനീസ് ക്യാമറാ നിര്‍മാണ ഭീമന്‍ ക്യാനന്‍ മുറികള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പാന്‍, ടില്‍റ്റ് ആന്‍ഡ് സൂം (പിടിസെഡ്) ക്യാമറ പുറത്തിറക്കി. സിആര്‍-എന്‍700 എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ക്യാമറയ്ക്ക് അത്യുജ്വല ഓട്ടോഫോക്കസും മികച്ച കണക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഓട്ടോ ട്രാക്കിങ്, ഓട്ടോ ലൂപ് തുടങ്ങിയ പല ഫീച്ചറുകളും ചേര്‍ക്കാനും സാധിക്കും. പുതിയ ക്യാമറയ്ക്ക് 4കെ/60പി/4: 2 :2/10-ബിറ്റ് ഫോര്‍മാറ്റിലില്‍ പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിക്കും. എച്എല്‍ജി അല്ലെങ്കില്‍ പിജി ഫോര്‍മാറ്റില്‍ എച്ഡിആര്‍ വിഡിയോയും പകര്‍ത്താം. ഒരു ടൈപ് 1 സെന്‍സര്‍ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ക്യാമറ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 15 മടങ്ങ് വരെ സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. വിഡിയോഗ്രാഫി ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിറക്കിയിരിക്കുന്ന ക്യാമറയുടെ വിലയും കൂടുതലാണ്. ക്യാനന്‍ സിആര്‍-എന്‍700 ക്യാമറയ്ക്ക് 9,699 ഡോളറാണ് വില.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്-ആക്ടിവിഷന്‍ ഇടപാടിന് ഇയു പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചു, പക്ഷേ...

അമേരിക്കന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ബ്രിട്ടിഷ് വിഡിയോ ഗെയിം നിര്‍മാതാവായ ആക്ടിവിഷന്‍ ബ്ലിസഡിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ അനുമതി നൽകി. ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റെടുക്കലുകളിലൊന്നാണിത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 6900 കോടി ഡോളര്‍ നല്‍കിയാണ് കോള്‍ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി അടക്കമുള്ള പല വിഖ്യാത വിഡിയോ ഗെയിമുകളും അവതരിപ്പിച്ച കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇയുവിന്റെ നിലപാട് ബ്രിട്ടന് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കമുള്ളതിനാല്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് ഇപ്പോഴും ആശ്വസിക്കാനായേക്കില്ലെന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് വിലയിരുത്തുന്നു.

∙ ക്രോംബുക്ക് ഉപയോക്താക്കള്‍ ഉടന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് നടത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രം

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടര്‍ എമര്‍ജന്‍സി റെസ്‌പോണ്‍സ് ടീം ക്രോംബുക്ക് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പുതിയ മുന്നറിയിപ്പിറക്കി. ഗൂഗിളിന്റെ ക്രോംഒഎസില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടറുകളാണ് ക്രോംബുക്ക്. ക്രോംഒഎസില്‍ പുതിയ ഭേദ്യത (CIVN-2023-013) കണ്ടെത്തിയെന്നും ഇതിനാല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ എത്രയും വേഗം പുതിയ ഫേംവെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്നുമാണ് മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നത്.

