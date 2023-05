നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ (ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്) സഹായം കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ വര്‍ധിച്ച ഉത്സാഹത്തോടെയായിരിക്കും സൈബര്‍ കുറ്റവാളികൾ ഇനി ആക്രമണം നടത്തുക എന്ന് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. ഇ മെയില്‍ മുതല്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വരെ ചെറിയ നോട്ടക്കുറവു കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ലോകത്ത് കംപ്യൂട്ടറുകളുള്ള വീടുകളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെയും ആക്രമിക്കാനുളള പദ്ധതികളാണ് ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും പറയുന്നു. അമേരിക്കയിലെ കാര്യമെടുത്താല്‍ ഏകദേശം 47 ശതമാനം മുതിര്‍ന്നവരുടെയും വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ സൈബർ ക്രിമിനലുകള്‍ കൈവശപ്പെടുത്തികഴിഞ്ഞു എന്നും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അടുത്തിടെ എഫ്ബിഐ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈബര്‍ കുറ്റവാളി സംഘത്തെ തകര്‍ത്ത വാര്‍ത്ത (https://bit.ly/3UzMmEy) വായിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. അവര്‍ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങളും ഫെയ്‌സ്ബുക് ലോഗ്-ഇനും പാസ്‌വേഡും ആമസോണ്‍ ലോഗ് ഇനും ഒക്കെ വില്‍ക്കാന്‍ വച്ചിരുന്നത് കേവലം 50 സെന്റ്‌സിനാണ്.



∙ ഓര്‍ത്തുവയ്ക്കാന്‍ എളുപ്പമുള്ള പാസ്‌വേഡ് ആണോ? പെട്ടു!

ഇന്റര്‍നെറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കീപ്പര്‍ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനിയിലെ സൈബര്‍ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധന്‍ സെയ്ന്‍ ബോണ്ട് അഞ്ചു സുപ്രധാന നിർദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. നാമെല്ലാം പാസ്‌വേഡ് ഇടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം അത് എപ്പോഴും ഓര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നാണ്. അതു മണ്ടത്തരമാണ് എന്നാണ് സെയ്ന്‍ പറയുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ ഓര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സൈബര്‍ ക്രിമിനലുകള്‍ക്കും എളുപ്പമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ശക്തമായ പാസ്‌വേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ പാസ്‌വേഡ് ഒന്നിലേറെ ലോഗ്-ഇനുകള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മികച്ച പാസ്‌വേഡുകള്‍ വേണമെന്നുള്ളവര്‍ പാസ്‌വേഡ് മാനേജർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം. പാസ്‌വേഡ് മാനേജർ ശക്തമായ പാസ്‌വേഡ് സൃഷ്ടിക്കുകയും അവ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. മികച്ച പാസ്‌വേഡ് മാനേജരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അതിന്റെ പാസ്‌വേഡ് മാത്രം ഉപയോക്താവ് ഓര്‍ത്തിരുന്നാല്‍ മതിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Photo: Song_about_summer/Shutterstock

∙ ജങ്ക് ഇമെയിലുകള്‍ വേഗം അണ്‍സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക

എല്ലാവരുടെയും ഇമെയിലിലേക്ക് ജങ്ക് മെയിലുകള്‍ വരാറുണ്ട്. നാം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കമ്പനികളില്‍നിന്നും കേട്ടിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ പേരില്‍ തട്ടിപ്പുകാര്‍ അയയ്ക്കുന്നതുമായ മെയിലുകളെയൊക്കെയാണ് ജങ്ക് മെയിലുകള്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. നമ്മള്‍ ആവശ്യപ്പെടാതെ വരുന്ന മെയിലുകള്‍. ഇവ പലപ്പോഴും കമ്പനികളുടെ പരസ്യങ്ങളുമാകാം. ഇത്തരം മെയിലുകള്‍ പലരുടെയും മെയില്‍ ബോക്‌സില്‍ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നതു കാണാം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്‌ലുക്ക് പോലെ ചില മെയില്‍ സേവനദാതാക്കള്‍ ജങ്ക് മെയില്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വേറൊരിടത്ത് ശേഖരിക്കും. ഇതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ നമുക്കു ലഭിക്കേണ്ട ചില മെയിലുകളും ജങ്കിലെത്തും. എന്തായാലും സെയ്ന്‍ പറയുന്നത് ഒരോ ജങ്ക് മെയിലിലും ഒരു അണ്‍സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ബട്ടണ്‍ കണ്ടേക്കും. ഇതുപയോഗിച്ച് അത് അണ്‍സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ തട്ടിപ്പു മെയിലുകളില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് അനാവശ്യ തെറ്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഇൻബോക്‌സില്‍ മെയില്‍ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നതും കുറയ്ക്കാം. ഫിഷിങ് (phishing) ആക്രമണങ്ങളില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് അനാവശ്യ മെയിലുകള്‍ വരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആവശ്യപ്പെടാതെ ലഭിക്കുന്ന മെയിലുകളില്‍ ഒന്നു പോലും ക്ലിക്കു ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

∙ വീട്ടിലെയും ഓഫിസിലെയും വൈ-ഫൈയ്ക്ക് ഗെസ്റ്റ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുക

വീട്ടിലും ഓഫിസിലും എത്തുന്ന സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്‌ഷന്‍ നല്‍കുന്നെങ്കില്‍ അത് വൈ-ഫൈയില്‍ ഗെസ്റ്റ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചായിരിക്കണം എന്നും സെയ്ന്‍ പറയുന്നു. ഗെസ്റ്റ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലൂടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിഥി പ്രധാന നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലേക്ക് ആകസ്മികമായി ആണെങ്കില്‍ പോലും മാല്‍വെയര്‍ എത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം. ഇത് എല്ലാ റൂട്ടറുകളുടെയും മെനുവില്‍ ചെയ്യാമെന്ന് സെയ്ന്‍ പറയുന്നു. മെനുവിലുള്ള 'യുവര്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക് നെയിം-ഗെസ്റ്റ്' എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ അതിഥികള്‍ക്കുള്ള പാസ്‌വേഡ് സൃഷ്ടിക്കാം. ഇത്തരം ലളിതമെന്നു തോന്നിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പോലും സൈബര്‍ ക്രിമിനലുകളുടെ കടന്നുകയറ്റം കുറയ്ക്കാന്‍ ഉപകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫോണുകളിലേക്കും ടാബുകളിലേക്കും കംപ്യൂട്ടറുകളിലേക്കും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും സൈബര്‍ ക്രിമിനലുകള്‍ക്ക് കടന്നുകയറാനുള്ള ഒരു പഴുത് ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

∙ ഡിജിറ്റല്‍ മരണാനന്തര പദ്ധതി ഇല്ലാതിരിക്കരുത്

ആര്‍ക്കും മരണം ആകസ്മികമായി പോലും സംഭവിക്കാം. മരണത്തിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും മറ്റും എന്തു സംഭവിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാന്‍ എല്ലാവരും തയാറാക്കണമെന്നും സെയ്ന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കയറേണ്ടതായി വരാം. ഇക്കാര്യം പ്ലാന്‍ ചെയ്തുവയ്ക്കാന്‍ പലരും മിനക്കെടാറില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പായും ഉണ്ടായിരിക്കും - മരണവും ടാക്‌സുകളും. ടാക്‌സ് നമ്മള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യും. എന്നാല്‍ നാം മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു. ഈ കാലത്ത് ജീവിതം കൂടുതല്‍ ഡിജിറ്റലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം അനന്തരാവകാശികളെ വയ്ക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്.

∙ 2 ഫാക്ടര്‍ ഓതന്റിക്കേഷന്‍

ഇക്കാലത്ത് മിക്ക ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനദാതാക്കളും തന്നെ 2 ഫാക്ടര്‍ ഒതന്റിക്കേഷന്‍ നല്‍കുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ തയാറായാല്‍ 99.9 ശതമാനം ഇന്റര്‍നെറ്റ് ആക്രമണങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപെടാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. 2 ഫാക്ടര്‍ ഒതന്റിക്കേഷന്‍ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു? പുതിയൊരു മെയില്‍ ഐഡി സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നു കരുതുക. ഒരു പാസ്‌വേഡ് നല്‍കി അതു സൃഷ്ടിക്കാം. എന്നാല്‍, മൊബൈല്‍ നമ്പറിലേക്കു വരുന്ന കോഡ് കൂടി ചേര്‍ത്ത് അതിന് ഇരട്ട സുരക്ഷയും ഉണ്ടാക്കാം. ഇത്തരം 2 ഫാക്ടര്‍ ഒതന്റിക്കേഷന്‍ ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളും നല്‍കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെയാണ് മെയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നു കരുതുക. ആരെങ്കിലും മെയില്‍ ഹാക്ക് ചെയ്താല്‍ ആ ഇന്‍ബോക്‌സ് പിന്നെ തിരിച്ചു ലഭിക്കില്ല. എല്ലാ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് ശരിയാണ്. മൊബൈലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇമെയിലും മറ്റു സേവനങ്ങളും നല്‍കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തിരിച്ചു നല്‍കാന്‍ സാധിക്കും. 2 ഫാക്ടര്‍ ഓതന്റിക്കേഷനെക്കാളേറെ മികച്ചതാണ് മള്‍ട്ടിഫാക്ടര്‍ ഒതന്റിക്കേഷന്‍. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ രണ്ടിലേറെ രീതിയില്‍ ആളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുക. ഇമെയില്‍, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍, ക്രിപ്‌റ്റോ വോലറ്റ് തുടങ്ങി പല സേവനങ്ങള്‍ക്കും ഇത് ഗുണപ്രദമാകുമെന്നാണ് സെയ്ന്‍ പറയുന്നത്.

