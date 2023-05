ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ നമ്മുടെ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെ ആയുസ് വര്‍ഷങ്ങളോളം കൂട്ടാനാവും. ഫ്രഞ്ച് സാങ്കേതികവിദ്യാ വിദഗ്ധനായ കെവിന്‍ ചാരണ്‍ ആണ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും ഐഫോണിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ഫീച്ചറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ നമ്മുടെ ഫോണ്‍ ദീര്‍ഘകാലം ഉപയോഗിക്കാനാവുമെന്നാണ് കെവിന്‍ ചാരണ്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.



ഏതൊരു സ്മാര്‍ട് ഫോണിന്റേയും പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലൊന്ന് അതിന്റെ ബാറ്ററിയാണ്. അനാവശ്യമായി ബാറ്ററിയുടെ ചാര്‍ജ് തീരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനായി സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ ഡാര്‍ക്ക് മോഡിലേക്ക് മാറ്റണം. ലൊക്കേഷന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോള്‍ ഓഫാക്കുന്നതും വൈഫൈ അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ് കൂട്ടും.

ഓട്ടോ ബ്രൈറ്റ്‌നസ് ഫീച്ചറിനൊപ്പം മാക്‌സിമം ബ്രൈറ്റ്‌നസ് 50 ശതമാനമാക്കി വയ്ക്കാനും സാധിക്കും. ഐഫോണുകളില്‍ ഇതിനായി സെറ്റിങ്‌സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ആക്‌സസബിലിറ്റി>ഡിസ്‌പ്ലേ & ടെക്സ്റ്റ് സൈസ്> ഓട്ടോ ബ്രൈറ്റ്‌നസ് ഓണാക്കിയാല്‍ മതിയാകും. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില്‍ ഇത് സെറ്റിങ്‌സ്>ഡിസ്‌പ്ലേ>ഓട്ടോ സ്‌ക്രീന്‍ ബ്രൈറ്റ്‌നസ് അല്ലെങ്കില്‍ അഡാപ്റ്റീവ് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് ഓണാക്കിയാല്‍ മതി.

ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളും എടുക്കുന്നത് വളരെ ഉയര്‍ന്ന റെസലൂഷനില്‍ ആണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതും ഇതില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതും ബാറ്ററിയേയും ഫോണിനേയും സഹായിക്കും. ആപ്പിളിന്റെ ഹൈ എഫിഷെന്‍സി ഫോട്ടോ ഫോര്‍മാറ്റ് ഇതിന് സഹായിക്കും. ഈ സെറ്റിങ്‌സ് വഴി ഫോട്ടോകളുടേയും വിഡിയോകളുടേയും വലുപ്പം പകുതി കണ്ട് കുറയും. സെറ്റിങ്‌സ്>ക്യാമറ> ഫോര്‍മാറ്റ്‌സ്> ഹൈ എഫിഷ്യന്‍സി എന്നു തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍ വിഡിയോകളുടേയും ചിത്രങ്ങളുടേയും വലുപ്പം കുറയും.

ഫോണ്‍ ഓവര്‍ ചാര്‍ജ്ജാവുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും ഫോണിന്റെ ആയുസിന് ഗുണം ചെയ്യും. ഐഫോണില്‍ ഐഒഎസ് 13നും അതിന് മുകളിലുമുള്ള ഫോണുകളില്‍ ഐഫോണ്‍ സെറ്റിങ്‌സ്> ബാറ്ററി> ഹെല്‍ത്ത് ആൻഡ് ചാര്‍ജിങ്> ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ബാറ്ററി ചാര്‍ജിങ് എന്നതാണ് ഫോണ്‍ അനാവശ്യമായി ചാര്‍ജ് ആവുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള വഴി. ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ ഇത് സെറ്റിങ്‌സ്>ബാറ്ററി> ബാറ്ററി കെയര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സെറ്റിങ്‌സ്>ബാറ്ററി> ബാറ്ററി യൂസേജ്> ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ്.

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ ഫീച്ചര്‍ അഡാപ്റ്റീവ് ബാറ്ററിയാണ്. ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ അനാവശ്യമായി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില്‍ നമ്മളറിയാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഈ സൗകര്യം സഹായിക്കും. ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ പല ഫോണുകളിലും സെറ്റിങ്‌സ്> ബാറ്ററി>അഡാപ്റ്റീവ് ബാറ്ററി എന്നതാണ് ഈ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം.

ബാറ്ററി സൈവര്‍ സെറ്റിങ്‌സ് ഓണ്‍ ആക്കിയാല്‍ ഫോണ്‍ താനേ മങ്ങുന്നത് നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. സ്മാര്‍ട് ഫോണില്‍ അതുവരെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ചില വിഷ്വല്‍ എഫക്ടുകളും ഫീച്ചറുകളുമൊക്കെ ഇല്ലാതായെന്നും വരാം. ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ തുറന്നുവരാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയവും എടുത്തേക്കാം. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററിയുടേയും ഫോണിന്റേയും ആയുസു കൂട്ടാന്‍ ഇത്തരം മുന്‍കരുതലുകള്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കെവിന്‍ ചാരണ്‍ പറയുന്നത്.

English Summary: These are the simple settings that could add Years to your handset's lifespan