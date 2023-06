ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴും കളിക്കാം, 5 മികച്ച ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിമുകൾ

യാത്രയ്ക്കിടയിൽ മൊബൈൽ ഗെയിമിങിൽ സമയം കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. എന്നാൽ പല മികച്ച മൊബൈൽ ഗെയിമുകൾക്കും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്, സിംഗിൾ പ്ളെയർ സംവിധാനം ഉണ്ടോയെന്ന വിവരം പോലും പല ഗെയിം ഡവലപേഴ്സും പ്ളേ സ്റ്റോറിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. ഡാറ്റയില്ലാതെ ഏതൊക്കെ ഗെയിം കളിക്കാനാകുമെന്നത് ഊഹം മാത്രമാണ്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമാണ് വ്യക്തമാകുക. അതിനാൽ, ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിമുകളിൽ ചിലത് ഇവിടെ...



ഡെഡ് സെൽ

അവിശ്വസനീയമാംവിധം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു ആക്ഷൻ ഗെയിമാണ് ഡെഡ് സെല്ലുകൾ. മോഷൻ ട്വിനാണ് ഗെയിമിന്റെ സൃഷ്ടാവ്, Playdigious ആണ് ഗെയിം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരണത്തിൽ നിന്നു തിരിച്ചുവന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ തടവറകളിലെ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചെടുക്കലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിരവധി ആക്ഷൻ, അഡ്വഞ്ചർ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഗെയിമിന്റെ വിവിധ ലെവലുകളിൽ കടന്നുപോകാം. പ്ളേസ്റ്റോറിൽ നിന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തശേഷം ഓഫ് ലൈനായി കളിക്കാം.

ഗ്രാൻഡ് മൗണ്ടൻ അഡ്വഞ്ചർ

ആൻഡ്രോയിഡിനുള്ള മികച്ച ഓപ്പൺ വേൾഡ് സ്കീയിംങ്, സ്നോബോർഡിങ് ഗെയിമാണ് ഗ്രാൻഡ് മൗണ്ടൻ അഡ്വഞ്ചർ . അതിശയകരമായ ഗ്രാഫിക്സും റിയലിസ്റ്റിക് ഫിസിക്സും രസിപ്പിക്കാനുള്ള വിവിധ വെല്ലുവിളികളും ഈ ഗെയിമിൽ ഉണ്ട്. മഞ്ഞുനിറഞ്ഞ കുന്നിൻ ചരിവുകളിൽ സ്കീയിംങ് നടത്താനോ സ്നോബോർഡ് ചെയ്യാനോ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ പർവ്വതങ്ങൾ പര്യവേഷണം ചെയ്യാനോ ഈ ഗെയിമിൽ കഴിയും.

മോനുമെന്റ് വാലി

നിരവധി അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ പസിൽ ഗെയിമാണ് മോനുമെന്റ് വാലി.ഓഫ്‌ലൈനിൽ കളിക്കാൻ കഴിയും. അസാധ്യമായ ലോകത്താണ് ഗെയിം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, നിശബ്ദ രാജകുമാരിയായ ഐഡയെ നിരവധി ലെവലുകളിലൂടെ നയിക്കാൻ കളിക്കാർ അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം. പസിലുകൾ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും എന്നാൽ ജയിക്കാനാവുന്നതുമാണ്. ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കളിക്കാനാകും.

സൂപ്പർ ഹെക്‌സാഗൺ

അതെ, സൂപ്പർ ഹെക്‌സാഗൺ ഒരു ഓഫ്‌ലൈൻ ഗെയിമാണ്. Terry Cavanagh വികസിപ്പിച്ചതും ഡിസ്ട്രക്ഷൻവെയർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ ഒരു മിനിമലിസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഗെയിമാണിത്. 2012-ൽ ഐഒഎസ്( iOS),ആൻഡ്രോയിഡ്( Android), വിൻഡോസ്( Windows) എന്നിവയ്‌ക്കായി ഗെയിം പുറത്തിറക്കി. ഒഒരു ചെറിയ ത്രികോണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ നേരെ നീങ്ങുന്ന ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലുള്ള മതിലുകൾ ഒഴിവാക്കി നീങ്ങണം. നിങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗെയിം കൂടുതൽ വേഗത്തിലും കൂടുതൽ ദുഷ്‌കരമായും മാറുന്നു.

സ്റ്റാർഡ്യൂ വാലി

ഒരു സിംഗിൾപ്ലേയർ ഫാമിങ് സിമുലേറ്റർ ഗെയിമാണ് സ്റ്റാർഡ്യു വാലി. പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി കിട്ടിയ മുത്തശ്ശന്റെ ഫാമിലാണ് ഗെയിം നടക്കുന്നത്. അത് പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വിളകൾ വളർത്താം, കന്നുകാലികളെ വളർത്താം, അയിരുകൾക്കുള്ള ഖനി, പ്രാദേശിക ഗുഹകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നഗരവാസികളുമായി ഇടപഴകാനും അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും. മണിക്കൂറുകളോളം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗെയിമാണ് സ്റ്റാർഡ്യൂ വാലി.

