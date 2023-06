ആപ്പിള്‍ ഐഫോണുകളുടെ നിര്‍മാണം ഇന്ത്യയില്‍ കുത്തനെ വര്‍ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഏകദേശം 18 ശതമാനം ഐഫോണുകള്‍ 2025 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോള്‍ ആപ്പിള്‍ നടത്തുന്നതെന്നാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഉപകരണ നിര്‍മാതാക്കളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാനായി കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ പ്രൊഡക്‌ഷന്‍-ലിങ്ക്ട് ഇന്‍സെന്റീവ് പദ്ധതിയുടെ (പിഎല്‍ഐ) സാധ്യതകള്‍ കൂടുതല്‍ മുതലാക്കാന്‍ ആപ്പിൾ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിത്. ഈ നീക്കം കൂടുതല്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണ നിര്‍മാതാക്കളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചേക്കുമെന്നും കരുതുന്നു.

നിലവില്‍ 7 ശതമാനം

ആപ്പിളിനായി ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍, വിസ്ട്രണ്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ വഴി ഏകദേശം 1 ശതമാനം ഐഫോണുകളായിരുന്നു 2021ല്‍ ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിച്ചിരുന്നത്. നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അത് 7 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. നേരത്തേ വന്ന ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം, 2025 ല്‍ കുറഞ്ഞത് 25 ശതമാനം ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണം ഇന്ത്യയില്‍ നടത്തണം എന്ന് ആപ്പിള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇന്ത്യക്കും ആപ്പിളിനും വിജയം

പിഎല്‍ഐ പദ്ധതി വഴി ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രാജ്യത്ത് 126 ബില്യൻ ഡോളറിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണ നിര്‍മാണം നടത്താനാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളതിന്റെ 5 മടങ്ങ് വർധനയാണ് 2026ല്‍ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്-ഏകദേശം 55 ബില്യൻ ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ളത്. പുതിയ നീക്കം വഴി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തോട് അടുക്കാന്‍ സാധിക്കുകയും ആപ്പിളിന് ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ ചൈനയിലുള്ള ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഒരു ഇന്ത്യന്‍ പിഎല്‍ഐ വിജയഗാഥ

ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണ വില്‍പനയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ കോംപൗണ്ട് ആനുവല്‍ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് (സിഎജിആര്‍) 15 ശതമാനമാണെന്നും, ഇതൊരു കൂറ്റന്‍ വളര്‍ച്ചയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ഉപകരണ വില്‍പനയുടെ 21.5 ശതമാനവും സ്മാര്‍ട്ഫോണുകളാണ്. ഇന്ത്യ സ്മാര്‍ട്ഫോണ്‍ നിര്‍മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ നടത്തിവരുന്ന പിഎല്‍ഐ പദ്ധതി ഒരു വിജയമാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. പദ്ധതി 2017 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തുടങ്ങിയതാണ്. ഇത് ഇപ്പോള്‍ 65 ശതമാനം വളര്‍ച്ചായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഉപഭോഗത്തിലുളള വളര്‍ച്ച

ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടാന്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ കാണിക്കുന്ന ശുഷ്‌കാന്തിയും വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2023 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ 158 ബില്യൻ ഡോളര്‍ മൂല്യത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളാണ് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 2017-23 വരെയുള്ള സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ 11 ശതമാനം സിഎജിആര്‍ വളര്‍ച്ചയാണ് ഇന്ത്യ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍, ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ഏറെയും ഇറക്കുമതി ചെയ്തവയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, 2023ല്‍ ഇറക്കുമതി 77 ബില്യന്‍ ഡോളറിനു മാത്രമായിരുന്നു, റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം

പ്രാദേശികമായി സ്മാര്‍ട്ഫോണുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ശ്രമം ശ്ലാഘനീയമാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിനു മുന്നില്‍ പല വെല്ലുവിളികളുമുണ്ട്. ഒരു ഫോണിന്റെ നിര്‍മാണച്ചെലവിന്റെ 70 ശതമാനവും അതിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലെ, മെമ്മറി ചിപ്പുകള്‍, സെമികണ്ടക്ടറുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കാണ് ചെലവിടേണ്ടി വരുന്നത്. ഇവ പ്രാദേശകമായി നിര്‍മിച്ചെടുക്കുക എന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ശ്രമകരമാണ്. അതിന് വലിയ തുക (capex) ചിലവിടേണ്ടി വരും. അത്യാധുനിക ടെക്‌നോളജിയും വേണ്ടിവരും.

അതൊക്കെ എന്തായാലും, 38,000 കോടി രൂപയുടെ പിഎല്‍ഐ പദ്ധതി, പ്രാദേശിക നിര്‍മാണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും കയറ്റുമതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി 2025 ആകുമ്പോഴേക്ക് 16 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 25 ശതമാനമായി വർധിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഇതോടെ ആഗോള സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണ സപ്ലൈ ചെയിനിലെ വിശ്വാസ്യതയുള്ള അംഗമായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രവചിക്കുന്നു.

നതിങ് ഫോണ്‍ (2) അവതരണത്തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

കാഴ്ചയിലെങ്കിലും സ്മാര്‍ട്ഫോണിന് മാറ്റം വരുത്താമെന്നു തെളിയിച്ച് ഫോണ്‍ (1) പുറത്തിറക്കിയ നതിങ് കമ്പനി, തങ്ങളുടെ അടുത്ത മോഡല്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ പോകുന്ന തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നതിങ് ഫോണ്‍ (2) എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്നു കരുതുന്ന മോഡല്‍ ജൂലൈ 11ന് ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി 8.30 നായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക. നതിങ് ഫോണ്‍ (1) ല്‍ കണ്ട സുതാര്യമായ പിന്‍പ്രതലവും ഗ്ലിഫ് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സും പുതിയ മോഡലിലും ആവര്‍ത്തിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം, ഹാര്‍ഡ്‌വെയറിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കരുത്താര്‍ജ്ജിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കും. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 8പ്ലസ് ജെന്‍ 1 പ്രൊസസര്‍ ആണ് ഫോണില്‍ ഉണ്ടാകുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചും സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ട്. ഇതോടെ കൂടുതല്‍ മികവുറ്റ ക്യാമറാ പ്രകടനമടക്കം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തവണ അമേരിക്കയിലും ഫോണ്‍ വില്‍ക്കാന്‍ നതിങ്ങിന് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വാങ്ങാമോ?, അതിനെന്തു വില വരുമെന്ന് മസ്‌ക്

തന്റെ ഫോളോവര്‍മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്വിറ്റര്‍ വാങ്ങി ‘ട്രൗസര്‍ കീറിയ’ ഇലോൺ മസ്‌കിനോട് ഒരു അഭ്യർഥന കൂടി. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മേധാവി ബില്‍ ഗേറ്റ്സില്‍ നിന്ന് മസ്‌ക് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വാങ്ങി അത് ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒന്നാക്കണമെന്നാണ് എലി ഡേവിഡ് എന്ന ട്വിറ്റര്‍ യൂസര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഗൂഢാലോചനാ വാദക്കാരുടെ ഇഷ്ട കഥാപാത്രമാണ് ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ്.

കൊറോണാ വൈറസും അതിന്റെ വാക്‌സീനും ഒക്കെ ഗേറ്റ്‌സ് അടക്കമുള്ള ചിലരുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്നത് നല്ലൊരു ശതമാനം അമേരിക്കക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യവുമാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വേണം ഡോ. എലിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം കാണാന്‍. സരസമായ മറുപടിയാണ് മസ്‌ക് ചോദ്യത്തിന് നല്‍കിയത്: അതിനെന്തു വില വരും, എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. ട്വീറ്റും ഉത്തരവും ഇവിടെ വായിക്കാം:

റെഡിറ്റ് നിശ്ചലമായി; സബ്‌റെഡിറ്റുകളില്‍ കനത്ത രോഷം

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചാ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൊന്നായ റെഡിറ്റ് ആഗോള തലത്തില്‍ മണിക്കൂറുകളോളം നിലച്ചു. പണം ഈടാക്കാനുള്ള റെഡിറ്റിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ സബ്‌റെഡിറ്റുകള്‍ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ നിശ്ചയിച്ച ദിവസമാണ് വെബ്‌സൈറ്റ് നിശ്ചലമായത് എന്നത് യാദൃച്ഛികമാണോഎന്നു പറയാനാവില്ല. റെഡിറ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് (എപിഐ) ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ഇനി പണം നല്‍കണമെന്ന പുതിയ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് സബ്‌റെഡിറ്റുകള്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.

ആരാണ് സബ്‌റെഡിറ്റുകള്‍

ആധുനിക ഫോറം കേന്ദ്രീകൃത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് റെഡിറ്റ്. ഇതിലെ കമ്യൂണിറ്റികളെയാണ് സബ്‌റെഡിറ്റുകള്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. താൽപര്യങ്ങള്‍, ഹോബികള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ ഇവയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിന് മോഡറേറ്റര്‍മാരും ഉണ്ട്. റെഡിറ്റിന്റെ കീഴില്‍ ഇത്തരം കമ്യൂണിറ്റികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ തന്നെയായിരിക്കാം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും. ചില പ്രധാന സബ്‌റെഡിറ്റുകളില്‍ 30-40 ദശലക്ഷം അംഗങ്ങള്‍ വരെയുണ്ട്. റെഡിറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന തേഡ്-പാര്‍ട്ടി ആപ്പുകളും ഉണ്ട്. ഇവര്‍ റെഡിറ്റിന്റെ എപിഐ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആപ്പുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പുതിയ മാറ്റം

സബ്‌റെഡിറ്റുകള്‍ നടത്തി വന്ന 50 ദശലക്ഷം റിക്വെസ്റ്റുകള്‍ക്ക് 12,000 ഡോളറാണ് ഇതുവരെ റെഡിറ്റ് വാങ്ങിയിരുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു ഡവലപ്പറാണ് അപ്പോളോ. അപ്പോളോയുടെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ട്രാഫിക് വച്ചു നോക്കിയാല്‍, പുതുക്കിയ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം ഇനി പ്രതിമാസം 1.7 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ (അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 20 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍) നല്‍കേണ്ടി വരും. ഇത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിനു ചേര്‍ന്ന നിരക്കല്ലെന്ന് അപ്പോളോ പറയുന്നു. ആരൊക്കെ പ്രതിഷേധിച്ചാലും പുതിയ പരിഷ്‌കാരം നിലവില്‍ വരും എന്ന നിലപാടാണ് റെഡിറ്റിന് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

