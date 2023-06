ബാർഡിനെ സൂക്ഷിക്കണം!: ജീവനക്കാരോട് ഗൂഗിൾ, എഐ ചതിക്കുമോ?

എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അതീവശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്ന് ജീവനക്കാരെ ഉപദേശിച്ച് ഗൂഗിൾ. ഗൂഗിളിന്റെ സ്വന്തം എഐ ചാറ്റ്ബോട്ട് ബാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതീവജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ നിർദേശം. എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കോഡ് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോലും ചാറ്റ്ബോട്ടിനു രഹസ്യവിവരങ്ങൾ നൽകരുതെന്നും കമ്പനി നിർദേശിക്കുന്നു.

സാംസങ്, ആമസോൺ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും എഐ ചാറ്റ്ബോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു ജീവനക്കാർ‌ക്കു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചാറ്റ്ജിപിടി കരുതലോടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് സൃഷ്ടാക്കളായ ഓപ്പൺ എഐ ഉപയോക്താക്കൾക്കു നൽകുന്ന നിർദേശം.

എന്താണ് ബാര്‍ഡ്

ഗൂഗിള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ടിന്റെ പേരാണ് ബാര്‍ഡ്. കമ്പനി വികസിപ്പിച്ച ലാംഗ്വേജ് മോഡല്‍ ഫോര്‍ ഡയലോഗ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ (ലാംഡ) കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് ബാര്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളില്‍ സേര്‍ച്ച് ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിരവധി ലിങ്കുകള്‍ ലഭിക്കുന്നു. ഈ ലിങ്കുകള്‍ തുറന്ന് വേണ്ട വിവരം നാം തന്നെ കണ്ടെത്തണം. എന്നാല്‍, പേജില്‍ ബാര്‍ഡും എത്തുമ്പോള്‍ ലിങ്കുകള്‍ തുറന്നു നോക്കാതെ തന്നെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും, ചാറ്റ് പോലെ. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളും ബാർഡിൽ ലഭിക്കും.

ചാറ്റ് ജിപിടി

chat.openai.com എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിച്ച്, ഇമെയിൽ ഐഡിയോ ഫോൺ നമ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് ചേർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ സംവാദം തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. സൈറ്റിലുള്ള ചാറ്റ്ബോക്സിൽ ചോദ്യങ്ങളോ പ്രസ്താവനകളോ ടൈപ്പ് ചെയ്‌താൽ ഇന്നേ വരെ മനുഷ്യർക്കു മാത്രം കഴിഞ്ഞിരുന്ന വിധത്തിൽ വ്യക്തവും കൃത്യവും യുക്തിഭദ്രവുമായ മറുപടികൾ ലഭിക്കും. ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനം വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും വ്യാകരണ ശുദ്ധിയോടെ പ്രതികരിക്കുന്നതിലും മികച്ച കഴിവാണ് ഈ ചാറ്റ്ബോട്ടിനുള്ളത്.

ഇന്റെർനെറ്റിലുള്ള കോടിക്കണക്കിനു ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിച്ച നിർമിതബുദ്ധി സംവിധാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായതിനാൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാളുമായി സംവദിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ചാറ്റ് ജിപിടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചുകൊച്ചു സംശയങ്ങൾ മുതൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്‌സും റോക്കറ്റ് ശാസ്ത്രവും വരെയുള്ള ഒരുപാടു വിഷയങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിനു കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. സെപ്റ്റംബർ 2021 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.

ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ, ലേഖനങ്ങൾ, കവിതകൾ, മാർക്കറ്റിങ് പ്ലാനുകൾ, കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ പല രചനകളും മനുഷ്യനിർമിതമല്ലെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

